Der US-Arbeitsmarkt hat im Oktober deutlich mehr Stellen geschaffen als erwartet: 165.000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft standen einer Prognose von durchschnittlich 70.000 gegenüber. Gleichzeitig fiel die Arbeitslosenquote auf 4,1%, und die Stundenlöhne legten im Monatsvergleich um 0,4% zu. Was bedeuten diese Zahlen für die Zinserwartungen und damit für die Aktienmärkte? Breite Zuwächse über Branchen Das Arbeitsministerium meldete die Daten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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