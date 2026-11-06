Die Rheinmetall-Aktie findet keinen Boden. Am Freitag rutschte das Papier weiter ab auf nur noch gut 806 Euro. Seit der Gewinnwarnung vom Mittwochabend summieren sich die Verluste damit auf fast 20 Prozent, im bisherigen Jahresverlauf hat sich der Kurs nahezu halbiert. Damit stellt sich die Frage: Ist der Ausverkauf übertrieben oder hat der Rüstungskonzern ein grundsätzliches Problem? Fünf Warnungen in elf Monaten Der Absturz hat eine Vorgeschichte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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