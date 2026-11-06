Die SanDisk-Aktie hat seit meiner Analyse vom August mit Aussicht auf neue Rekordkurse eine dramatische Kehrtwende vollzogen. Statt des damals favorisierten Rallyversuchs oberhalb von 1.812 US$ folgte ein massiver Ausverkauf, der den Titel vom bisherigen Rekordhoch bei 2.354,39 US$ bis auf 803,97 US$ zurückwarf - ein Einbruch von rund -66%. Damit wurde auch das seinerzeit skizzierte Abwärtsziel bei 676,69 US$ wieder aktuell. Während mein Kollege ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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