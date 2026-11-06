Bei XRP geht es derzeit ordentlich bergab. Innerhalb weniger Stunden verlor die Kryptowährung zeitweise fast -10 % und rutschte unter die Marke von 1,20 US$. Dabei hatte es zuletzt durchaus positive Nachrichten aus dem Ripple-Umfeld gegeben. Warum greifen Anleger trotzdem nicht zu und wie tief könnte der Kurs noch fallen? XRP-Kurs unter Druck - was steckt hinter dem Abverkauf? Für XRP-Anleger verliefen die vergangenen Tage alles andere als erfreulich. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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