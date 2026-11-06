Bei Lumentum geht es derzeit heftig zur Sache. Allein am Donnerstag brach die Aktie um fast -19 % ein und setzte damit ihren dramatischen Abwärtstrend fort. Ausgerechnet eine Milliardenübernahme, die eigentlich neue Wachstumschancen eröffnen soll, sorgt bei Anlegern für erhebliche Zweifel. Was steckt hinter dem Kurssturz? Lumentum-Aktie bricht ein - Milliardenübernahme sorgt für Sorgen Was für eine turbulente Woche bei Lumentum! Am Donnerstag verlor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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