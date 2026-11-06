Franke und Bornberg hat das neue Rating zur Kfz-Versicherung präsentiert. 325 Tarife von 77 Versicherern haben die Analysten auf den Prüfstand gestellt. Jeder fünfte Tarif schneidet nur mit der Note ausreichend ab. Woran es bei diesen Policen hakt und was Top-Tarife auszeichnet, die im Wettbewerb vorausfahren. Pünktlich zur diesjährigen Kfz-Wechselsaison hat das Analysehaus Franke und Bornberg das aktuelle Kfz-Rating veröffentlicht. Dabei bewerten die Analysten ausschließlich die Qualität der Versicherungsbedingungen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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