NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag angesichts einer Erholung an den Aktienmärkten gefallen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatspapiere (T-Note-Future) fiel um 0,17 Prozent auf 107,16 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe stieg auf 4,85 Prozent.

Die Erholung der Aktienmärkte und insbesondere die des gebeutelten Tech-Sektor am Freitag belastete die Anleihen. Im Vergleich zum Wochenstart legten die Anleihekurse aber zu. Der Kursrutsch an den US-Aktienmärkten im Zuge des Ausverkaufs im KI- und Halbleitersektor hatte an den vergangenen Tagen für Verunsicherung gesorgt und die Anleihekurse gestützt. Dazu trug auch der Wahlsieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen bei.

Der US-Arbeitsmarkt hatte sich im Oktober überraschend robust entwickelt. Die Beschäftigung stieg deutlich, die Arbeitslosenquote ging zurück und die Stundenlöhne stiegen so stark wie seit Jahresbeginn nicht mehr. Im September hatte der Arbeitsmarktbericht noch enttäuscht.

An den Finanzmärkten wird nach den robusten Arbeitsmarktdaten überwiegend mit einer Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank Fed im Dezember gerechnet.

"Die Zinserwartungen sind wegen der aufkommenden Verunsicherung vor allem bei Tech-Aktien zuletzt deutlich gedämpft worden", kommentierte Experte Ralf Umlauf von der Landesbank Helaba. "Dies könnte sich nun wieder umkehren." In der vergangenen Woche hatte die Fed den Leitzins unverändert gelassen./jsl/mis