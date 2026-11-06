Die Nr. 1 bei Events und Ticketverkauf zeigte gestern nach Börsenschluss die Zahlen zum 3. Quartal: 10,1 Mrd. $ Umsatz lag 14,8 % über Vorjahr und 4,5 % über Konsens. Beim bereinigten Gewinn je Aktie war die Überraschung mit 1,69 gegen 1,51 $ noch größer.Doch der Knackpunkt waren rückläufige Margen, was den Börsianern nicht entging. Daher war die Reaktion eisig: Der Kurs blieb nachbörslich unverändert. Ein krasser Gegensatz zum Optimismus bei CEO Rapino, der u. a. von starken Ticketverkäufen schon für 2027 schwärmte. Die operativen Margen waren nicht das einzig Negative.Ein zweiter, noch größerer Stimmungskiller sind (auch hier) die "Midterms". Die siegreichen Demokraten könnten versuchen, das lukrativen Ticketgeschäft (Ticketmaster) wieder abzutrennen, um die Markt-Übermacht des Konzerns zu beschneiden.Im heutigen Handel gibt "LYV" (NYSE-Kürzel) fast 3 % nach. Die US-Datenbanken (Quelle: cnbc.com) zeigen ein Forward-KGV 141 an. Aussagekräftiger ist (neben dem Börsenwert von 41 Mrd. $) ein KUV in vertretbarer Größenordnung von 1,55.Der Chartvergleich enthält den engen Konkurrenten CTS EVENTIM. Aber auch weitere "Freizeitwerte" mit teils erstaunlich engem Kurszusammenhang. Ob Achterbahnfahren (DISNEY, SIX FLAGS) oder Streamen (NETFLIX, DISNEY) oder Zocken (TAKE-TWO): Die aufgeführten Freizeitvergnügen unterliegen der Notwendigkeit ständiger Modernisierung, um weiterhin faszierend zu bleiben. Marktführer LIVE NATION zählt anscheinend auch in dieser Hinsicht zur Weltspitze, wenn man den Chartverlauf zum Maßstab nimmt.Helmut GellermannBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf.