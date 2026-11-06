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Die Aktienmärkte erlebten nach den US-Zwischenwahlen eine turbulente zweite Wochenhälfte. Der überraschend deutliche Sieg der Demokraten, die sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus die Mehrheit eroberten, löste am Mittwoch zunächst eine kräftige Erleichterungsrally aus.Doch bereits am Donnerstag schlug die Stimmung dramatisch um. Besonders die bislang erfolgsverwöhnten Technologie- und Halbleiteraktien gerieten massiv unter Verkaufsdruck. Die Befürchtung, dass strengere politische Auflagen den milliardenschweren Ausbau amerikanischer KI-Rechenzentren bremsen könnten, löste eine regelrechte Verkaufswelle aus.Die Ereignisse verdeutlichen, wie fragil die Stimmung insbesondere im KI-Sektor inzwischen geworden ist. Die Anleger hinterfragen zunehmend, ob die gigantischen Investitionen in die KI-Infrastruktur tatsächlich die erwarteten Erträge abwerfen werden. Politische Unsicherheit und hohe Bewertungen bilden dabei eine gefährliche Mischung. Ob die jüngsten Kursverluste lediglich eine überfällige Korrektur darstellen oder den Beginn einer länger anhaltenden Schwächephase markieren, bleibt offen.Fazit: "Von der Wahleuphorie zum KI-Ausverkauf" - dies bringt den bemerkenswerten Stimmungswechsel auf den Punkt. Wichtig ist, zwischen den tatsächlichen Wahlergebnissen und den bislang nur befürchteten politischen Einschränkungen für KI-Rechenzentren zu unterscheiden.Dabei behalten wir insbesondere die Pharmaindustrie im Blick. Allerdings ist auch die Pharmabranche keineswegs frei von Risiken.Für uns kommt es deshalb vor allem auf die Kombination aus Innovationskraft, solider Ertragsbasis und vernünftiger Bewertung an. Drei Unternehmen erfüllen diese Voraussetzungen aus unserer Sicht besonders gut, wenn auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten.Neben unserem weiterlaufenden Engagement in der Pharmaindustrie haben wir diese Woche noch einen weiteren heißen Tipp: Einer der weltweitführenden Stickstoffdüngemittelherstellern. Warum wir gerade hier Chancen sehen und welche Unternehmen uns im Pharma-Sektor überzeugen finden Sie in der Termin-Börse herausNur einmal in der Woche ordern, aber profitieren wie die Großen. Das ist die Termin-Börse aus dem Hause Bernecker. Aber lassen Sie sich nicht täuschen, das Risiko spekuliert immer mit! Deshalb hat bei uns jeder Einstieg mehrere Kauflimits, immer einen Stop und meistens eine heiße Story. Das geht per Abo oder auch im Einzelabruf ().