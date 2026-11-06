Professor Zimmermann und sein Forschungsteam werden für die Entwicklung von aus iPS-Zellen hergestelltem Herzmuskelgewebe, dem BioVAT-Leitprodukt von Repairon, zur Behandlung von Patienten mit fortgeschrittener Herzinsuffizienz ausgezeichnet.

GÖTTINGEN, Deutschland und PROVIDENCE, Rhode Island, Nov. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Repairon, ein Biotechnologieunternehmen, das regenerative Herztherapien entwickelt, gab heute bekannt, dass sein Chief Scientific Officer und Mitgründer, Professor Dr. Wolfram-Hubertus Zimmermann, den "Galenus-von-Pergamon"-Preis 2026 für herausragende pharmakologische Forschung für seine bahnbrechende Arbeit an aus iPS-Zellen hergestelltem Herzmuskelgewebe zur Behandlung fortgeschrittener Herzinsuffizienz erhalten hat. Der Preis wird jährlich von einem unabhängigen wissenschaftlichen Gremium unter der Schirmherrschaft von Springer Medicine vergeben, einem weltweit führenden Verlag für akademische und wissenschaftliche Publikationen. Mit dem Preis werden herausragende medizinische Innovationen in Deutschland ausgezeichnet. Prof. Zimmermann und sein Team an der Universitätsmedizin Göttingen arbeiten seit mehr als einem Jahrzehnt eng mit Repairon zusammen, um die Technologie von Beginn an bis hin zu den laufenden klinischen Studien zu entwickeln.

"Wir gratulieren Wolfram-Hubertus Zimmermann und seinem Forschungsteam zu dieser wohlverdienten Auszeichnung für die Entwicklung unserer BioVAT (Biologic Ventricular Assist Therapy)", sagte Lothar Germeroth, CEO von Repairon. Er fügte hinzu: "Jahrelange intensive Laborforschung unter der Leitung von Wolfram mündete schließlich in klinischen Studien, die zeigen, dass es möglich ist, das geschädigte Herz zu remuskularisieren und den Gesundheitszustand sowie die Lebensqualität von Patienten mit fortgeschrittener Herzinsuffizienz zu verbessern. Wir freuen uns darauf, seine Arbeit im Rahmen einer multinationalen zulassungsrelevanten klinischen Studie fortzusetzen und die Therapie letztlich zum Wohle Tausender Patienten auf den Markt zu bringen."

Über Prof. Dr. Wolfram-Hubertus Zimmermann: Prof. Zimmermann ist Mitgründer und Chief Scientific Officer der Repairon GmbH. Seit 2008 ist er Professor für Pharmakologie und Direktor des Instituts für Pharmakologie und Toxikologie an der Universitätsmedizin Göttingen (UMG). Als Arzt und Wissenschaftler widmet er sich seit mehr als 25 Jahren schwerpunktmäßig dem Tissue Engineering und der gewebebasierten Herzreparatur. Prof. Zimmermann und sein Team haben mehrere Tissue-Engineering-Technologien erfunden, darunter die Technologie für künstlich hergestelltes Herzmuskelgewebe von BioVAT. Seine führende Rolle auf dem Gebiet des Tissue Engineering wird durch die Autorschaft von mehr als 200 Publikationen und über 10 Patenten belegt.

Über Repairon: Die Repairon GmbH ist ein deutsches Biotechnologieunternehmen mit Sitz in Göttingen, Deutschland, das sich auf die Entwicklung regenerativer Zelltherapien für die Herzmedizin spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 2014 auf der Grundlage von Forschungen durch Wolfram-Hubertus Zimmermann, MD und sein Team an der Universitätsmedizin Göttingen gegründet, die mehrere Tissue-Engineering-Technologien mit nachgewiesener Anwendbarkeit für die Organreparatur und Arzneimittelentwicklung entwickelt haben. Der führende therapeutische Kandidat von Repairon, das künstliche Herzmuskelgewebe ("Herzpflaster"), wird derzeit im Rahmen der klinischen Phase-2-Studie "BioVAT-HF-DZHK20" als biologisches Herzunterstützungsgewebe (BioVAT) bei Herzinsuffizienz im Endstadium untersucht.

Unternehmenskontakt:

Dr. Lothar Germeroth

Repairon GmbH

37079 Göttingen - Deutschland

E-Mail: germeroth@repairon.de Ansprechpartner in den USA:

Frank Ahmann

Repairon USA

Providence, RI

E-Mail: f.ahmann@repairon.com

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