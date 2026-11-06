1987 gab es noch die D-Mark, und die Toyota-Aktie sprang an einem Tag um mehr als 16%. Dann dauerte es fast vier Jahrzehnte bis zum nächsten Mal: vergangenen Donnerstag. Dabei verkauft Toyota weniger Autos, kämpft mit Zöllen und verliert in China. Doch verdient trotzdem mehr. Wenn Toyota zuvor vor sich hindümpelte, dann wäre jetzt womöglich der Zeitpunkt günstig und früh einzusteigen, oder? Das erste Plus seit sechs Quartalen Die Der operative Gewinn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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