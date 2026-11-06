Vancouver, BC - 6. November 2026 / IRW-Press / Copper One Resources Corp. ("Copper One") (CSE: CEXY | OTCID: CEXYF | FWB: IW8 | WKN: A42AGR) (das "Unternehmen") gibt den Abschluss des Bohrlochs MHB-40 bekannt. Dabei handelt es sich um das zwei Bohrloch des bis zu 10.000 Fuß umfassenden Phase-2-Diamantbohrprogramms 2026 auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeigeprojekt Majuba Hill (Kupfer-Silber-Gold) ("Majuba Hill" oder das "Projekt") in Pershing County im US-Bundesstaat Nevada.

MHB-40 erreichte eine endgültige Bohrtiefe von 1.615 Fuß (492 Meter). Bei der vorläufigen Protokollierung des Bohrkerns wurden mögliche Porphyrgänge des D-Typs identifiziert, die mit einer weitverbreiteten phyllitischen Alteration in Zusammenhang stehen, die durch Quarz, Serizit und Pyrit gekennzeichnet ist.

Highlights zu MHB-40

- Bohrlochausrichtung: MHB-40 wurde mit einem Azimut von 030° und einer Neigung von -55° niedergebracht.

- Gangbildung und Alteration: Bei der Protokollierung des Bohrkerns wurden mögliche Gänge des D-Typs identifiziert, die mit einer weitverbreiteten Quarz-Serizit-Pyrit-Alteration in Zusammenhang stehen.

- Bisherige Phase-2-Bohrungen: MHB-40 und das zuvor abgeschlossene Bohrloch MHB-39 umfassen zusammen 3.075 Fuß (937 Meter) an Diamantkernbohrungen.

David Greenway, President und Chief Executive Officer von Copper One, erklärte: "Wir treiben die Kupferexploration in unserem gesamten nordamerikanischen Portfolio voran, und zwar mit Bohrungen bei Majuba Hill in Nevada und bei Redonda in British Columbia. Die Erschließung neuer Kupfervorkommen dauert Jahre, und die Arbeit, die wir heute leisten, hilft uns bei der Entscheidung, welche Ziele weitere Bohrungen rechtfertigen. Bei Majuba Hill stellen wir weiterhin ermutigende Merkmale in unseren Phase-2-Bohrkernen fest. Unsere Geologen beobachteten in MHB-39 gediegenes Kupfer und Kupferoxide, gefolgt von möglichen Porphyrgängen des D-Typs in Zusammenhang mit einer Quarz-Serizit-Pyrit-Alteration in MHB-40. Wir prüfen derzeit, ob diese Gänge eine obere Ebene des Porphyr-Systems markieren und als Orientierung für tiefere Bohrungen dienen könnten."

Abbildung 1: Visuell identifizierte Sulfide (Pyrit mit Chalkopyrit) in Vergesellschaftung mit Stockwerk-Gängen und einer weitverbreiteten Quarz-Serizit-Pyrit-Alteration. Die visuelle Identifizierung ist vorläufig und sollte nicht als Ersatz für die Ergebnisse der Laboranalyse angesehen werden.

Das erweiterte Phase-2-Diamantkernbohrprogramm des Unternehmens (das "Phase-2-Programm") umfasst bis zu 10.000 Fuß (3.048 Meter) an Diamantkernbohrungen mit HQ/PQ-Bohrkerndurchmesser. Das Phase-2-Programm soll die systematische Erkundung vorrangiger Ziele bei Majuba Hill beschleunigen und die Zielsetzung des Unternehmens unterstützen, das Projekt in Richtung einer ersten Mineralressourcenschätzung voranzutreiben, die gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") erstellt wird. Bislang wurden auf Majuba Hill mehr als 100 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von über 95.000 Fuß (28.956 Meter) niedergebracht.

Highlights des Phase-2-Programms

- Erweitertes Programm mit Diamantkernbohrungen über bis zu 10.000 Fuß (3.048 Meter).

- Anfänglicher Bohrumfang von ca. 5.000 Fuß (1.524 Meter) wurde an Evolve vergeben, wobei ein tragbares Kernbohrgerät für Bohrkerne mit HQ/PQ-Durchmesser zum Einsatz kommt.

- Geplant sind kontinuierliche Bohrarbeiten in zwei Schichten rund um die Uhr (24 Stunden pro Tag, sieben Tage pro Woche).

- Die maximal geplante Bohrtiefe im Rahmen des anfänglichen Umfangs beträgt etwa 1.700 Fuß (518 Meter), wobei die endgültigen Bohransatzpunkte, Azimute, Neigungen und Tiefen vom technischen Team des Unternehmens festgelegt werden.

- Echtzeit-Einblick in den Betriebsablauf über die EVX Connect-Plattform von Evolve.

Abbildung 2: Feinkörniger Pyrit und geringe Mengen an Chalkopyrit in Verbindung mit möglicherweise porphyrartigen Gängen. Die visuelle Identifizierung ist vorläufig und sollte nicht als Ersatz für die Ergebnisse der Laboranalyse angesehen werden.

Abbildung 3: Zuvor veröffentlichter Blick von erhöhter Position auf Bohrplattform 26DPH-8 auf dem zu 100 % im Besitz von Copper One Resources Corp. befindlichen Kupfer-Silber-Gold-Projekt Majuba Hill im Pershing County, Nevada.

Echtzeit-Technologie für das Bohrprogramm

Wie bereits angekündigt, beauftragte das Unternehmen die Firma Evolve Exploration Nevada, LLC ("Evolve") mit der Durchführung der Phase-2-Diamantkernbohrungen.

Jede Bohranlage von Evolve arbeitet mit EVX Connect, der Echtzeit-Betriebsplattform von Evolve. Über EVX Connect erwartet Copper One den Erhalt von Live-Bohrdaten, digitaler PLOD-Berichterstattung, der Verfolgung der Koordinaten der Bohrlöcher, einer optimierten Rechnungsstellung sowie hochwertiger Fotos des Bohrkerns unmittelbar nach dessen Bergung. Der Zugriff auf die Informationen erfolgt über Web- und mobile Schnittstellen, wodurch die technischen und Management-Teams des Unternehmens zeitnah Einblick in den Bohrfortschritt und die Feldarbeiten erhalten.

Über das Kupfer-Silber-Gold-Projekt Majuba Hill in Nevada

Das Kupfer-Silber-Gold-Explorationsprojekt Majuba Hill ist das Vorzeigeprojekt von Copper One Resources Corp. Es befindet sich in Pershing County im US-Bundesstaat Nevada. Nevada belegte im Investment Attractiveness Index der Annual Survey of Mining Companies 2025 des Fraser Institute weltweit den ersten Platz. Das Konzessionsgebiet umfasst eine Fläche von rund 9.684 Acres (3.919 Hektar) und befindet sich rund 70 Meilen (113 Straßenkilometer) südwestlich von Winnemucca und 156 Meilen (251 Kilometer) nordöstlich von Reno.

Das Projekt profitiert von einer erstklassigen Infrastruktur samt ganzjährig befahrbaren Zufahrtsstraßen, nahegelegener Strom- und Wasserversorgung und Zugang zu qualifizierten Bergbaufachkräften. Majuba Hill ist ein ehemaliger Kupferbergbaubetrieb mit einer umfangreichen Explorationsdatenbank, die Aufzeichnungen von historischen und aktuellen Bohrprogrammen beinhaltet. Sie bildet eine solide technische Grundlage für die laufende Exploration, die darauf abzielt, das Ausmaß und wirtschaftliche Potenzial des Mineralisierungssystems genauer zu bestimmen.

Im Zuge der Explorationsarbeiten wurde ein großes hydrothermales Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierungssystem ermittelt, das noch Erweiterungspotenzial birgt. Im Fokus der aktuellen Exploration steht für das Unternehmen die Weiterentwicklung seines geologischen Modells durch systematische Bohrungen, geologische Kartierungen, geochemische Probenahmen und Strukturauswertungen. Es geht darum, die Ausdehnung, Kontinuität und Bedeutung der Mineralisierung zu evaluieren. Um die Größe und das wirtschaftliche Potenzial des Mineralisierungssystems genauer zu erfassen, sind weitere Bohrungen und technische Studien erforderlich.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Larry Segerstrom, M.Sc. (Geologie), CPG, einem nicht unabhängigen beratenden Geologen des Unternehmens, der eine "qualifizierte Person" im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ist, geprüft und genehmigt.

Über Copper One Resources Corp.

Der Geschäftsschwerpunkt von Copper One Resources Corp. liegt auf der Ermittlung, dem Erwerb und dem Ausbau potenzialreicher Kupfer-, Kupfer-Silber-Gold- und Kupfer-Molybdän-Projekte. Das Unternehmen will dazu beitragen, den globalen Bedarf an kritischen Metallen zu decken, die in der Elektrifizierung, der KI-Infrastruktur und in Rechenzentren, im Bereich der erneuerbaren Energien, im Verteidigungssektor sowie bei der Modernisierung der Stromversorgungssysteme zum Einsatz kommen.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der rund 156 Meilen (251 Kilometer) von der Stadt Reno entfernte Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill in Nevada. Majuba Hill ist ein kupferführendes Porphyrprojekt im Explorationsstadium, das sich in einer etablierten Bergbauregion mit bestehender Infrastruktur befindet. Der Fokus der laufenden Explorationsarbeiten liegt hier auf der Bewertung der Dimension und Kontinuität eines Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierungssystems.

Copper One hält außerdem 100 % der Anteile am Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda, das sich nordöstlich von Campbell River in der Vancouver Mining Division in British Columbia befindet. Das Projekt von Distriktgröße erstreckt sich über eine Fläche von rund 2.746,46 Hektar (6.786 Acres) und umfasst neun Mineralclaims. Es beherbergt ein porphyrisches Kupfer-Molybdän-System innerhalb der Coast Suture Zone, eines geologischen Gürtels, der für Porphyr-Kupfer- und Skarnmineralisierungen bekannt ist. Die systematische Exploration untersucht weiterhin die Ausdehnung und Kontinuität des mineralisierten Systems.

Darüber hinaus besitzt Copper One eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 100 % am Konzessionsgebiet Redhill. Redhill befindet sich südlich der Gemeinde Ashcroft in British Columbia und liegt unmittelbar neben dem Trans-Canada Highway. Das 4.736 Hektar (11.704 Acres) große Konzessionsgebiet beherbergt eine vulkanogene Massivsulfidmineralisierung (VMS) mit guten Aussichten auf Funde von Kupfer, Zink, Silber und Gold, birgt aber auch Potenzial für eine epithermale Goldmineralisierung.

Copper One hält über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Rooinek Mining Corp. zudem eine 100%ige Beteiligung am Projekt Sport in Utah, welches das Portfolio des Unternehmens an nordamerikanischen Kupferexplorations-Assets erweitert.

Copper One entwickelt sein Portfolio durch systematische Exploration und moderne Geomodellierungen weiter und verfolgt bei der technischen Evaluierung einen disziplinierten Ansatz. Das Unternehmen setzt auch in Zukunft auf verantwortungsvolle Explorationspraktiken, technische Transparenz und den disziplinierten Ausbau von Projekten mit Vorkommen kritischer Metalle in ganz Nordamerika.

Alle Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen auf seinen Social-Media-Profilen auf LinkedIn und X.com zu folgen und sich unter https://copperone.com/ für Updates anzumelden.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Market Regulator (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Im Namen des Board of Directors von Copper One Resources Corp.

"David Greenway"

David C. Greenway

President & CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Brent Rusin

Corporate Communications

E: info@copperone.com

T: 1 (236) 788-0643

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Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen durch Wörter wie "geht davon aus", "glaubt", "erwartet", "beabsichtigt", "plant", "schätzt", "könnte", "wird", "möglicherweise" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zur geologischen Interpretation möglicher Erzgänge des D-Typs und phyllitischer Alterationen, die im Bohrloch MHB-40 identifiziert wurden; zur Möglichkeit, dass das Bohrloch eine strukturell höher gelegene Ebene eines aufrechten Porphyrsystems durchschnitten hat; zum Potenzial für eine Kupfermineralisierung in größeren Tiefen; zur Identifizierung, Auswahl und Erprobung künftiger Explorationsziele; zum voraussichtlichen Umfang, Zeitplan und Abschluss des Phase-2-Bohrprogramms des Unternehmens; zum erwarteten Einsatz und zu den potenziellen Vorteile der EVX Connect-Plattform; sowie zum Ziel des Unternehmens, das Projekt Majuba Hill in Richtung einer ersten Mineralressourcenschätzung gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects voranzutreiben.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Annahmen und Prognosen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zu den wesentlichen Annahmen, die diesen Aussagen zugrunde liegen, gehören unter anderem die fortgesetzte Verfügbarkeit von Bohrgeräten, qualifiziertem Personal, Auftragnehmern, Labordienstleistungen, Verbrauchsmaterialien, Genehmigungen und Finanzmitteln zu akzeptablen Konditionen; die Fähigkeit, den Zugang zu den Standorten aufrechtzuerhalten und Explorationsaktivitäten ohne wesentliche Beeinträchtigungen durch Wetter- oder Betriebsbedingungen durchzuführen; der im Wesentlichen wie geplant verlaufende Fortschritt der Bohrarbeiten; der rechtzeitige Erhalt, die Überprüfung und die Auswertung geologischer Informationen und Laboranalysenergebnisse; die fortgesetzte Untermauerung der geologischen Interpretationen und Explorationsziele des Unternehmens durch zusätzliche technische Informationen; sowie die Verfügbarkeit ausreichender technischer und finanzieller Ressourcen zur Durchführung künftiger Explorationsprogramme und technischer Studien.

Die tatsächlichen Explorationsergebnisse können erheblich von den Erwartungen des Managements abweichen. Die beobachteten Erzgänge könnten auf ein späteres Alterationsereignis hindeuten, das geologische System könnte gekippt, verschoben oder auf andere Weise gestört worden sein, und weitere Bohrungen könnten möglicherweise kein mineralisiertes Zentrum durchschneiden. Laboranalysenergebnisse können erheblich von vorläufigen visuellen Beobachtungen und geologischen Interpretationen abweichen. Zu den weiteren Risiken und Ungewissheiten zählen der Gehalt, die Ausdehnung und die Kontinuität der Mineralisierung; Verzögerungen bei Bohrungen und Analysen; Genehmigungs- und behördliche Auflagen; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, Auftragnehmern und Ausrüstung; die Leistungsfähigkeit der Ausrüstung und betriebliche Herausforderungen; ungünstige Wetterbedingungen; Schwankungen der Rohstoffpreise; sowie Veränderungen der allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen.

Auf dem Projekt Majuba Hill wurde bislang keine Mineralressource oder Mineralreserve ermittelt, und es kann nicht garantiert werden, dass die laufenden oder künftigen Explorationsaktivitäten zur Abgrenzung einer Mineralressource oder Mineralreserve führen werden. Weitere Risikofaktoren sind in den Unterlagen zur laufenden Offenlegung des Unternehmens beschrieben, die unter dessen Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca abrufbar sind.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten abweichen können. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren.

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