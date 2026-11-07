München (ots) -Tabellenführer Viktoria Köln gewinnt das Topspiel des 13. Spieltags gegen Saarbrücken nach einem 8-Tore-Spektakel mit 5:3! Besonders in der 1. Hälfte wissen die Gastgeber mit einer 3:0-Führung zu überzeugen. "Wahnsinn, was die Jungs machen! Wir waren auch wirklich eiskalt. Die Tore fallen nicht immer so, das wissen wir. Trotzdem, die Art und Weise, wie wir die 1. Halbzeit dominieren, ist richtig, richtig gut", lobt Trainer Marian Wilhelm. Nach der Pause kommt Saarbrücken per Doppelschlag nochmal auf 2:3 heran. Punkte gibt es dafür aber keine - sehr zum Ärger von Argirios Giannikis, der mit seinem jungen Team abrechnet: "Wir sind schnell gewachsen. Wir haben schnell oben angeklopft. Jetzt haben wir heute gesehen, was notwendig ist, um nach ganz oben zu kommen. Wir haben gesehen, dass wir wahrscheinlich noch nicht soweit sind, um 90 Minuten auf dem Niveau zu bestehen und nicht nur phasenweise."Überragender Mann bei den Kölnern ist einmal mehr Toptorjäger David Otto, mit dem Tor zum 4:2 und zwei Vorlagen. Einen ähnlichen Höhenflug, inklusive Tabellenführung, hat der 27-Jährige bereits 2023/24 mit dem SV Sandhausen erlebt und ist am Ende trotzdem abgestiegen. Was bei der Viktoria anders ist? "Da ist ein Fundament, das nicht so leicht bröckeln kann. Mit Marian haben wir einen Trainer und einen Verein, der auf allen Positionen so besetzt ist, dass jeder weiß, in welche Richtung es geht." Und das sogar so gut, dass es für Sportboss Franz Wunderlich unheimlich wird: "Die Mannschaft spielt sehr konstant auf einem sehr guten Niveau. Aber wir wissen alle: Ich bin jemand, der lieber gern die Verfolgerrolle spielt. Jetzt stehen wir auf Platz 1. Das haben wir uns verdient. Klar ist jetzt jeder heiß darauf, unsere Serie zu brechen."Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen des Topspiels am 13. Spieltag der 3. Liga zwischen Tabellenführer Viktoria Köln und dem 1. FC Saarbrücken. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht's in der 3. Liga bei MagentaSport am Samstag: Ab 13.30 Uhr gibt es u.a. den West-Schlager zwischen Alemannia Aachen und Rot-Weiss Essen in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel.3. Liga | 13. SpieltagViktoria Köln - 1. FC Saarbrücken 5:3 | Viktoria weiter obenauf: "Wichtig ist, dass wir uns gut gefangen und das Spiel am Ende doch gezogen haben"David Otto, Kölner Torschütze zum 4:2 und doppelter Vorlagengeber: "Insgesamt haben wir uns gerade offensiv viele Torchancen erspielt, viele Tore gemacht. Das ist super. Trotzdem gab es eine Phase nach der Halbzeit, die weniger Spaß gemacht hat. Auch das gehört dazu. Wichtig ist, dass wir uns gut gefangen und das Spiel am Ende doch gezogen haben."... zum 2:0 von Niklas Castelle: "Wir trainieren das jede Woche im 11-gegen-11. Da fordern uns auch die Jungs extrem, die gerade ein bisschen hinten dran sind. Nur dann ist es möglich, weil wir es unter maximalem Wettkampfdruck trainieren müssen. Das war ein perfektes Beispiel. Wir trauen es uns einfach zu. Es klappt. In der 2. Halbzeit hat es auch nicht geklappt. Aber das war das perfekte Beispiel, was es so schwer macht, uns voll zu pressen. Deswegen war Saarbrücken in der 1. Halbzeit immer gefangen zwischen 'Gehen wir voll drauf?' oder 'Stehen wir doch tief?'. Bei beidem gab es Räume, die wir genutzt haben."... zu seinem Tor: "Auch da sieht man, dass die lange Lösung auch dazugehört, wenn Saarbrücken gierig wird. Mich lassen sie ein bisschen frei. Das ist kurze Zeit ein 5-gegen-4. Gut herausgespielt, Falle [Pascal Fallmann, Anm.d.Red.] ist frei. Der Abschluss kann schon reingehen. Der war dann nicht mehr allzu schwer. Da profitiere ich von dem Laufweg davor. Wir sind mit 4, 5 Jungs in der Box. Das macht uns aus, dass der Ball einem vor die Füße fällt. Den kann man dann nicht mehr danebenschießen."... was diesmal anders ist als bei seiner Zeit in Sandhausen, als er mit dem SVS nach starkem Saisonstart und zwischenzeitlicher Tabellenführung noch abgestiegen ist: "Die Art und Weise, wie wir jetzt spielen ist gefestigt, ist gewachsen, schon über das letzte Jahr. Wir haben im Sommer clevere Anpassungen gemacht, die unser System nochmal verbessert haben. Da ist ein Fundament, das nicht so leicht bröckeln kann. Mit Marian haben wir einen Trainer und einen Verein, der auf allen Positionen so besetzt ist, dass jeder weiß, in welche Richtung es geht. Trotzdem sieht man in dieser Liga, wie schnell es gehen kann, wenn wir nicht bei 100 Prozent sind. Wir müssen das jede Woche wieder bestätigen. Dazu gehört sehr, sehr viel Aufwand. Gegen den Ball ackert jeder bei uns. Wenn wir da auch nur ein paar Prozent liegenlassen, sieht das ganze Spiel schon ganz anders aus. Dann haben wir weniger Ballbesitz, dann sind wir nicht so dominant und das Ganze kippt. Das ist jetzt unser Job, das Woche für Woche zu bestätigen. Das klingt so einfach, ist aber unfassbar schwer."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bytFalRpdkloMklURXp3TTFMUng3NVFqb0JwaS9nanhHVGpDM2crTUVIaz0=Marian Wilhelm, Trainer Viktoria Köln: "Mit der 1. Halbzeit bin ich absolut einverstanden. Wahnsinn, was die Jungs machen! Wir waren auch wirklich eiskalt. Die Tore fallen nicht immer so, das wissen wir. Trotzdem, die Art und Weise, wie wir die 1. Halbzeit dominieren, ist richtig, richtig gut. Dann kommen wir auch ganz gut in die 2. Halbzeit rein. Danach passieren uns Fehler, die uns so nicht passieren dürfen. Da kommen wir dann ins Grübeln. Da merken wir, dass wir eine junge Mannschaft sind. Da merken wir, dass jedes Spiel auf Messers Schneide ist, dass es nie entschieden ist. Trotzdem, wie die Jungs das abschütteln, wie sie damit umgehen und die Tore machen. Natürlich ärgert das Tor in der letzten Minute. Aber die Art und Weise wie die Jungs mit der sehr stressigen Phase umgegangen sind. Da haben die Jungs echt großen Respekt verdient."...über das Ergebnis: "Bei der Dominanz aus der 1. Halbzeit wird das am Ende zu knapp. Mit genau diesen Ergebnissen müssen wir besser umgehen. Das haben wir in der Vergangenheit auch schon geschafft. Das ist die Lehre aus diesem Spiel. Die Erfahrung müssen wir machen. Das gehört dazu, das ist ein Lernprozess. Der hört nicht auf. Wir haben gesagt, wir schauen von Spiel zu Spiel. Wie intensiv dieses Spiel war, wie gut Saarbrücken war, hat man gesehen. Unsere Jungs haben die breite Brust, die sie haben, gezeigt. Genau darum geht's. Dass wir da weiter anknüpfen und nicht müde werden, genau aus diesen Dingen, die heute auf dem Platz passiert sind, zu lernen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=cm1KOG1IOTlNVTVKMlEvbHczQzRKTDdHZm16WDhzN0I1eXVDbWU4QzJXWT0=Viktoria-Sportboss Wunderlich über Höhenflug am Höhenberg: "Zwischendurch wurde es mir ein bisschen unheimlich"Franz Wunderlich, Sportvorstand Viktoria Köln, vor dem Spiel über die aktuelle Tabellenführung: "Das fühlt sich nicht anders an als vor drei Jahren [bei der letzten Tabellenführung, Anm.d.Red.]. Wir sind gut beraten, unserer Linie treu zu bleiben. Wir wissen um die Situation. Aber zum jetzigen Zeitpunkt können wir uns davon nichts kaufen. Am Ende des Tages muss man sagen, dass wir den Moment genießen. Wir haben uns jeden Punkt redlich verdient. Wir sind sehr konstant. Zwischendurch wurde es mir ein bisschen unheimlich. Aber die Mannschaft spielt sehr konstant auf einem sehr guten Niveau. Aber wir wissen alle: Ich bin jemand, der lieber gern die Verfolgerrolle spielt. Jetzt stehen wir auf Platz 1. Das haben wir uns verdient. Klar ist jetzt jeder heiß darauf, unsere Serie zu brechen. Ich habe den Jungs diese Woche gesagt: Die können alles sagen, aber sie müssen es dann auch leben. Das war auch ein guter Spruch von Vincent Wagner in Elversberg. Von daher: Was sollen wir uns jetzt gegen alles wehren? Wir haben bis jetzt eine tolle Saison gespielt, unfassbaren Fußball gespielt. Ich war phasenweise selbst überrascht, auf welchem Niveau. Für mich ist Qualität immer Konstanz, bei jedem einzelnen Spieler und dem Team. Aber ich glaube, da kann ich der Mannschaft und unserem gesamten Trainerteam nur ein Riesenkompliment machen, für die Art und Weise, wie wir in dieser Saison bis jetzt aufgetreten sind."... zu seiner Aussage, dass man im Winter definitiv keinen Spieler abgeben werde und ob das als Ansage für den Aufstieg gedacht ist: "Wie ihr das interpretiert, das überlasse ich den anderen. Am Ende des Tages habe ich ein klares Statement abgegeben, dessen ich mir mit Valentin Schäfer und unserem Trainer Marian Wilhelm komplett einig bin. Es geht am Ende auch darum, mit welcher Situation wir uns am Ende befassen. Es gehören immer zwei Seiten dazu: Ein Spieler, der unbedingt weg will, siehe letztes Jahr Tyger Lobinger, der schon im Sommer ein unfassbar gutes Angebot hatte, dann auf die Zähne gebissen hat. Dann haben wir im Winter gesagt: Benni Zank ist soweit. Wir lassen Tyger laufen, weil du diese Situationen abwägen musst: Wenn du einen unzufriedenen Spieler hast, inwieweit kannst du das mittragen? Inwieweit kann das die Kabine auffangen? Wir haben einen unfassbar ehrgeizigen Trainer, der fast täglich bei mir auf der Matte steht. Er will weiterentwickeln, er sieht diese Entwicklung. Es wäre kein gutes Signal. Wir haben uns jetzt entschieden, wie auch immer die anderen Klubs oder die Medien das auffassen, wir haben für uns entschieden, wir werden im Winter keinen Spieler abgeben."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=YkhzZWtPSmE4bmx4SkdwMUlwZEhQODRSZUgweHhvMTQxV1I2ek91QVA3OD0=Maurice Multhaup, Spieler Saarbrücken: "Bodenlose 1. Halbzeit! Wir liegen 0:3 hinten, auch zurecht. Wir haben am Ende auch verdient verloren. In der 2. Halbzeit sind wir dann gut rausgekommen. Vielleicht hatten wir heute 20 gute Minuten und 70 schlechte. Von daher brauchen wir uns nicht zu beschweren, hier 5 Dinger zu kriegen. Das ist hochverdient!"... über sein Startelfdebüt nach langer Verletzungspause: "Ich habe mir auch mehr vorgenommen, persönlich und als Mannschaft. Klar war es schön, weil es jetzt nach sehr langer Zeit war. Aber das ist völlig egal. Das ist auch nicht schön für die Jungs, die reingekommen sind, weil wir es uns heute einfach selbst schwergemacht haben. Das hat nicht so viel Spaß gemacht, heute auf dem Platz zu stehen - bis auf den Start der 2. Halbzeit. Ansonsten war das heute zu wenig!"Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=R3ZaRE5WZ0J6cnFYR3V2aUZBZlhmbEZLWGkvM0N3eElxbWtPdkU1dFZFYz0=Argirios Giannikis, Trainer Saarbrücken: "Nach einem Sonntagsschuss, dem 1:0 von Viktoria Köln, haben wir vergessen, was wir heute haben wollten: In allen Verteidigungszügen schön kompakt zu verteidigen und körperlich zu sein. Das haben wir nicht gemacht - und dementsprechend folgerichtig das 2:0 und 3:0 bekommen. So liegst du 0:3 hinten, gegen die beste Kontermannschaft der Liga. Die Reaktion der Mannschaft nach dem 0:3, Anfang der 2. Halbzeit - 3:1, 3:2. Da war schon eine andere Energie auf dem Platz - und auch ein Unterschied. [...] Wir haben Mut gehabt für längere Ballbesitzphasen. In der 1. Halbzeit war nach 10 Sekunden jeder Ball von uns weg. Dementsprechend waren wir nah dran, wieder im Spiel zu sein und das Spiel vielleicht zu drehen. Dann kriegst du das 2:4, wieder recht einfach, als wir frühzeitig zu viel Risiko gehen, wobei genug Zeit gewesen wäre, vielleicht nachzukommen. Die Gelb-Rote Karte war heute das i-Tüpfelchen, in einem Spiel, in dem wir vor dem Spiel mit Staffi einen Verletzten haben. Da kam heute vieles zusammen. Wir müssen uns vorwerfen lassen, dass wir nach dem 1:0, was mal passieren kann, so ein Sonntagsschuss, dass wir vergessen haben, weswegen wir hier sind, nämlich, um ein Spitzenspiel zu bestreiten und dazu gehört auch defensiv kompakt und körperlich zu verteidigen."... inwieweit die Spiele gegen Wiesbaden und Aachen richtungsweisend sind: "Alles ist richtungsweisend in der 3. Liga! Alles ist besonders, wenn man oben dranbleiben möchte. Jetzt müssen wir schauen, wie weit wir sind, um oben dranzubleiben. Wir sind schnell gewachsen. Wir haben schnell oben angeklopft. Jetzt haben wir heute gesehen, was notwendig ist, um nach ganz oben zu kommen. Wir haben gesehen, dass wir wahrscheinlich noch nicht soweit sind, um 90 Minuten auf dem Niveau zu bestehen und nicht nur phasenweise. Das haben wir auch nach Mannheim gesagt, dass wir diese 20 Minuten hier heute nicht erlauben können, speziell, nachdem wir einen Tacken weniger Vorbereitungszeit haben. Da müssen wir schnell reifen und wachsen. Nach der Länderspielpause werden die Karten wieder neu gemischt. Dann schauen wir, was wir da auf den Platz bringen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=cnZ1S2NabjZVdm5nTTFHbGdhVUJ6b3E3dVFSeDB0aTJyS3NZdlFncnNnRT0=Das Fußball-Wochenende bei MagentaSport wurde vor dem Topspiel zwischen Viktoria Köln und dem 1. FC Saarbrücken mit der Premiere der neuen "Groundhopper"-Folge eingeläutet: "Groundhopper 1. FC Saarbrücken". Die Doku-Reihe von MagentaSport mit Reporter Alex Klich wirft einen eindrucksvollen Blick hinter die Kulissen des traditionsreichen Klubs aus dem Saarland, stellt ausgewählte Protagonisten vor und auch die Fans des FCS ins Rampenlicht. Gedreht wurde die neue Folge im stimmungsvollen Ludwigspark beim Südwest-Derby zwischen Saarbrücken und Waldhof Mannheim (2:1) am vergangenen Wochenende - auf den Tag genau drei Jahre nach dem DFB-Pokal-Coup gegen den FC Bayern München. Dazu taucht der "Groundhopper" tief in das saarländische Lebensgefühl ein, denn hier gilt: Hauptsache gudd gess! Link zur neuen "Groundhopper"-Folge: youtube.com/watch?v=fD9U1wbLJuwTelekom Starkick 2026: Bayern-Legenden gegen Top-Creator - Hallenspektakel live und kostenlos bei MagentaSport und MagentaTVAm Sonntag, 15. November, wird der Telekom Dome Bonn zur Fußball-Arena: Beim Telekom Starkick 2026 treffen Fußball-Legenden auf Top-Creator. MagentaSport und MagentaTV übertragen die vierte Ausgabe des Hallenfußball-Events um die Telekom Starkick-Trophäe ab 13.30 Uhr live und kostenlos für alle - Wolff Fuss kommentiert, Kamila Benschop moderiert.Titelverteidiger FC Bayern Legends setzt u.a. auf Welt- und Europameister sowie Champions-League-Sieger Javi Martinez. Dazu kommen u.a. die Champions-League-Sieger Giovane Elber, Michael Tarnat und Diego Contento. Ex-Starstürmer Roy Makaay und Raimond Aumann fungieren als Trainer. Auch in den drei gemischten Teams stehen u.a. zahlreiche Titelträger auf dem Platz: Weltmeister und Champions-League-Sieger Paulo Sérgio, die Champions-League-Sieger Claudio Pizarro und Daniel van Buyten, Europameister Thomas Helmer, Confed-Cup-Sieger Sebastian Rudy, Vize-Weltmeister Jörg Butt sowie der frühere Bundesliga-Torschützenkönig und "Fußballer des Jahres" Ailton. Zu den Top-Creatorn gehören unter anderem Julyan Pohl, Diyar Acar, ViscaBarca, Chris Curtis und Niclas Kroll.Fußball live bei MagentaSportAlle Spiele der 3. Liga und der Google Pixel Frauen-Bundesliga live. Die 3. Liga an jedem Spieltag zusätzlich auch in der Konferenz. Außerdem internationaler Spitzenfußball live bei Sportdigital FUSSBALL und Sportdigital1+.3. Liga | 13. SpieltagSamstag, 07.11.2026ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: FC Ingolstadt 04 - Fortuna Düsseldorf, Rot-Weiss Essen - Alemannia Aachen, Hansa Rostock - SG Sonnenhof Großaspach, SV Wehen Wiesbaden - TSV Havelse, SV Waldhof Mannheim - Fortuna Kölnab 16.15 Uhr: Preußen Münster - MSV DuisburgSonntag, 08.11.2026ab 13.15 Uhr: SV Meppen - SSV Jahn Regensburgab 16.15 Uhr: VfB Stuttgart II - SC Verlab 19.15 Uhr: Würzburger Kickers - TSG Hoffenheim IIGoogle Pixel Frauen-Bundesliga | 9. SpieltagFreitag, 06.11.2026ab 18.00 Uhr: Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburgab 18.15 Uhr: FC Bayern München - SV Werder BremenSamstag, 07.11.2026ab 11.45 Uhr: SC Freiburg - 1. FC Nürnbergab 13.45 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - Hamburger SVSonntag, 08.11.2026ab 13.45 Uhr: 1. FC Union Berlin - TSG 1899 Hoffenheimab 15.45 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - VfB StuttgartMontag, 09.11.2026ab 17.45 Uhr: 1. FC Köln - RB LeipzigPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6385891