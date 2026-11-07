Neue Plattform untersucht zentrale Regulatoren der Hautalterung und soll Erkenntnisse für neue Inhaltsstoffe, Technologien, Formulierungen und Produkte liefern

Auf der China International Import Expo (CIIE) hat The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) heute Mastering Skin Longevity vorgestellt. Die neue wissenschaftliche Plattform soll die Hautforschung und die Entwicklung transformativer Produkte voranbringen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261106631242/de/

The Estée Lauder Companies' Skin Longevity Clock serves as the visual representation for the Mastering Skin Longevity scientific innovation platform.

Statt nur einzelne Merkmale des Alterns (Hallmarks of Aging) zu untersuchen, setzt die Plattform bei den übergeordneten Regulatoren der Hautalterung an. Diese miteinander verbundenen biologischen Signalwege und Proteine beeinflussen mehrere Merkmale des Alterns zugleich. Die Plattform soll das Verständnis dieser Systeme und ihrer Rolle bei der Reparatur, Anpassung und Regeneration der Haut vertiefen. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen die Entwicklung neuer Inhaltsstoffe, Technologien, Formulierungen und Produkte bei The Estée Lauder Companies unterstützen.

"Mastering Skin Longevity zeigt, wie wir die Hautforschung vorantreiben und markenübergreifend neue Produkte entwickeln", erklärt Stéphane de La Faverie, President und Chief Executive Officer bei The Estée Lauder Companies. "Wir können auf 80 Jahre wissenschaftliche Spitzenforschung und zwei Jahrzehnte Pionierarbeit in der Langlebigkeitsforschung zurückblicken. Auf dieser Grundlage entwickeln wir aus bahnbrechenden Erkenntnissen Produkte, die Verbraucherinnen und Verbraucher schätzen und denen sie vertrauen. Wir freuen uns, diese Plattform in China vorzustellen. Das Land zählt zu den Vorreitern bei wissenschaftlichen Innovationen und neuen Verbrauchertrends."

Die Forschung zur Hautalterung bei The Estée Lauder Companies baut auf jahrzehntelanger wissenschaftlicher Arbeit und zahlreichen Innovationen auf. Seit mehr als zwei Jahrzehnten leistet die Marke Estée Lauder Pionierarbeit in Forschungsfeldern wie Sirtuin-Biologie, Epigenetik, biologischem Alter und zellulärer Reparatur. Aus dieser Forschung gingen Innovationen wie die exklusive SIRTIVITY-LP-Technologie von Re-Nutriv hervor. In den Longevity Labs des Unternehmens in Melville und Shanghai erforschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die zentralen Regulatoren der Hautalterung: Sirtuine, die Zellreparatur, Widerstandsfähigkeit und Stressreaktionen steuern, AMPK, das den zellulären Energiehaushalt und die Anpassung an Stoffwechselveränderungen reguliert, sowie mTOR, das an Zellerneuerung, Regeneration und zellulären Reparaturprozessen beteiligt ist.

"Die Merkmale des Alterns zeigen uns, wie sich die Haut im Laufe der Zeit verändert. Durch die Erforschung der Master-Regulatoren wollen wir verstehen, welche biologischen Systeme hinter diesen Veränderungen stehen", erklärt René Lammers, Executive Vice President und Chief Research Innovation Officer bei The Estée Lauder Companies. "Wenn wir diese Systeme und ihr Zusammenspiel besser verstehen, können wir neue Erkenntnisse gewinnen und Ansätze für die Entwicklung von Inhaltsstoffen, Technologien, Formulierungen und Produkten finden."

Mastering Skin Longevity soll den Marken von The Estée Lauder Companies als gemeinsame wissenschaftliche Grundlage dienen. Jede Marke kann die Erkenntnisse entsprechend ihrer eigenen Expertise und Produktphilosophie nutzen.

Dabei werden die Marken weiterhin unterschiedliche Aspekte der Hautalterung erforschen. So konzentriert sich die Marke Estée Lauder auf Sirtuin-Biologie und Epigenetik, während La Mer bei der Erforschung des zellulären Energiehaushalts und der sichtbaren Hauterneuerung eine Vorreiterrolle einnimmt. Clinique verfolgt einen klinisch bewährten Ansatz, der dazu beiträgt, die sichtbaren Zeichen der Hautalterung zu verlangsamen und die Widerstandskraft der Haut zu stärken. Lab Series unterstützt die natürlichen Funktionen der Männerhaut, während The Ordinary Inhaltsstoffe und Technologien auf wissenschaftlicher Grundlage erforscht, die die Haut beim Altern unterstützen und langfristig zu einem sichtbar gesunden Hautbild beitragen.

Auf der CIIE stellte das Unternehmen außerdem die Skin Longevity Clock vor, die als prägnantes visuelles Symbol für die Plattform Mastering Skin Longevity steht. Die Skin Longevity Clock ist vom präzisen Zusammenspiel der Mechanismen eines hochwertigen Uhrwerks inspiriert. Sie veranschaulicht, wie die Master-Regulatoren zusammenwirken und mehrere Merkmale des Alterns steuern.

Darüber hinaus stellte das Unternehmen ein ausführliches wissenschaftliches Whitepaper vor, in dem es seine Sicht auf die weitere Entwicklung der Hautalterungsforschung und die Bedeutung der Master-Regulatoren darlegt. In das Whitepaper sind Erkenntnisse des Longevity Scientific Advisory Board des Unternehmens eingeflossen, dem Forschende aus China, Singapur und den USA sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von The Estée Lauder Companies angehören. Die Marke Estée Lauder präsentierte zudem erstmals den EstéeLab Longevity Mirror. Dieses interaktive Erlebnis soll Verbraucherinnen und Verbrauchern verdeutlichen, welche Faktoren die Hautalterung beeinflussen.

Weitere Informationen zu Mastering Skin Longevity finden Sie unter ELCompanies.com/MasteringSkinLongevity

Über The Estée Lauder Companies

The Estée Lauder Companies Inc. zählt zu den weltweit führenden Herstellern und Vermarktern hochwertiger Hautpflege-, Make-up-, Parfüm- und Haarpflegeprodukte und verfügt über ein Portfolio renommierter Luxus- und Prestigemarken. Die Produkte des Unternehmens werden in rund 150 Ländern und Gebieten unter anderem unter folgenden Markennamen vertrieben: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, die DECIEM-Markenfamilie darunter The Ordinary, NIOD, Avestan und Loopha sowie Balmain Beauty und Forest Essentials.

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