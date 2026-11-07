Die Rocket Lab-Aktie musste in den letzten Monaten mächtig Federn lassen an der Börse. Seit ihrem Allzeithoch Ende Mai lösten sich sage und schreibe -70% des Börsenwerts in Luft auf. Doch am Freitag meldete sich das US-Raumfahrtunternehmen mit einem starken Lebenszeichen von +14% zurück. Was steckt hinter dem Kurssprung und könnte er der Beginn einer Erholungsrallye sein? Das plant die Luftfahrtbehörde Auslöser der starken gestrigen Performance der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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