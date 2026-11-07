2 Prozent der Fahrzeuge, über 25 Prozent der Emissionen: Warum die Lkw-Wende mehr als neue Trucks braucht

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Schwere Nutzfahrzeuge haben eine überproportionale Klimawirkung. Lastwagen, Busse und Reisebusse stellen nach Angaben des EU-Rates nur etwa zwei Prozent der Fahrzeuge auf Europas Straßen. Gleichzeitig verursachen sie mehr als ein Viertel der Treibhausgasemissionen des Straßenverkehrs.

Diese Größenordnung erklärt, warum die Elektrifizierung des Güterverkehrs eine wichtige industrielle Aufgabe ist. Neue Elektro-Lkw können einen Beitrag leisten. Doch die vorhandenen Diesel-Flotten werden über Jahre weiterarbeiten. Damit stellt sich neben der Entwicklung neuer Fahrzeuge eine zweite Frage: Wie lassen sich geeignete bestehende Trucks in den Umbau einbeziehen?

Europas Ziele bleiben bestehen

Der EU-Rat beschloss im März mehr Flexibilität bei der Berechnung von Emissionsgutschriften für Hersteller. Zwischen 2025 und 2029 können diese unter angepassten Voraussetzungen zusätzliche Gutschriften aufbauen.

Die langfristigen Reduktionsziele wurden dadurch nicht verändert. Die Änderung soll den Übergang erleichtern, während insbesondere Ladeinfrastruktur und Netzanschlüsse langsamer vorankommen als benötigt.

Wichtig ist die Abgrenzung: Die Herstellerregeln beziehen sich auf neue Fahrzeugflotten. Die Emissionen bereits betriebener Diesel-Lkw sind eine zusätzliche praktische Herausforderung für Transportwirtschaft und Klimaschutz.

Daimler zeigt, dass elektrische Fahrzeuge funktionieren

Daimler Truck Holding (ISIN: DE000DTR0CK8) meldete im September mehr als 160 Millionen Kundenkilometer mit dem eActros 600 seit dessen Markteinführung Ende 2024. Die Entwicklung ist damit über einzelne Testfahrzeuge hinausgewachsen.

Zugleich erweitert Mercedes-Benz Trucks sein Angebot mit dem eActros Lowliner für Volumentransporte. Unterschiedliche Fahrzeugkonfigurationen sollen elektrische Antriebe für weitere Aufgaben nutzbar machen.

Die nächste Herausforderung liegt im breiten Einsatz. Fahrzeugpreis, Energieversorgung und verfügbare Einsatzzeit müssen zusammenpassen. Daimlers aktuelle Forderung nach einer stärkeren Verbindung zwischen Regulierung und Infrastruktur verdeutlicht diese wirtschaftliche Dimension.

Für Betreiber kommt eine weitere Investitionsentscheidung hinzu: Ein vorhandener Truck besteht aus mehr als seinem Dieselmotor.

Janus nutzt den bestehenden Fahrzeugwert

Janus Electric Holdings (ISIN: AU0000395626) elektrifiziert geeignete schwere Diesel-Lkw. Kabine, Fahrgestell und wesentliche Komponenten bleiben erhalten, während der bisherige Antrieb ersetzt wird.

Der Ansatz kann besonders interessant sein, wenn ohnehin größere Arbeiten am Motor anstehen. Betreiber erhalten eine zusätzliche Möglichkeit, die nächste Betriebsphase ihres Fahrzeugs zu planen.

Janus verbindet die Umrüstung mit austauschbaren Batterien, Ladeinfrastruktur und Flottenmanagement. Im elektrischen Fahrbetrieb entfallen die Abgasemissionen des Dieselantriebs. Wie hoch die gesamte Klimawirkung ausfällt, hängt allerdings auch von Stromversorgung, Batterieherstellung und Nutzung ab.

124 Fahrzeuge geben der Strategie kommerzielle Substanz

Der Quartalsbericht vom 29. Oktober beziffert den nordamerikanischen Bestand auf 124 Trucks mit rund 64,6 Millionen australischen Dollar Bruttovertragswert.

Dazu trug ein Folgeauftrag von King Fio Trucking bei. Der kalifornische Kunde bestellte sechs zusätzliche Umrüstungen und sechs Batteriesets für ungefähr 3,1 Millionen australische Dollar. Damit verdoppelt sich seine Verpflichtung auf zwölf Fahrzeuge.

Die zusätzlichen Trucks sollen die bereits ursprünglich vorgesehene Lade- und Wechselstation nutzen. Der Auftrag benötigt kalifornische Förderfreigaben. Er zeigt dennoch konkret, wie ein bestehendes Kundenkonzept erweitert werden soll.

Finanzierung und Batterieversorgung kommen zusammen

Neue CBA-Fazilitäten über insgesamt elf Millionen australische Dollar sollen Betriebskapital und Ausrüstung finanzieren. Sie unterstützen die Beschaffung und Produktion vor den entsprechenden Kundenzahlungen.

Parallel hat Batteriepartner Electrovaya (ISIN: CA28617B6061) einer geplanten Eigenkapitalinvestition von rund zwei Millionen australischen Dollar zugestimmt. Erste Batterielieferungen haben nach Unternehmensangaben begonnen.

Janus erteilte Batteriekaufaufträge über ungefähr 37,5 Millionen australische Dollar. Diese werden erst mit bestätigten Lieferplänen verbindlich und stellen Beschaffung statt Kundenumsatz dar.

Damit entstehen weitere Voraussetzungen für die geplanten Fahrzeugeinsätze.

Aus Vorbereitung müssen Einsätze werden

Janus plant bis Jahresende 18 betriebsfähige Trucks für drei nordamerikanische Flotten. Das würde die operative Fahrzeugzahl in den USA und Australien auf 46 erhöhen.

Die Umsetzung benötigt weiterhin Kapitaldisziplin. Ende September verfügte Janus über rund drei Millionen australische Dollar liquide Mittel; der operative Quartalsmittelabfluss betrug 5,9 Millionen. Die CBA-Fazilitäten wurden anschließend gesichert.

Das Unternehmen erwartet mit Auslieferungen steigende Kundeneinzahlungen. Ob diese Entwicklung eintritt, wird für den weiteren Ausbau wesentlich sein.

Fazit

Der hohe Emissionsanteil schwerer Nutzfahrzeuge macht deutlich, warum Fortschritte im Güterverkehr besonders relevant sind. Daimlers Kundenkilometer zeigen die praktische Entwicklung elektrischer Neufahrzeuge. Gleichzeitig bleibt die vorhandene Diesel-Flotte eine eigenständige Aufgabe, die unterschiedliche Investitionswege verlangt.

Janus bietet für geeignete Trucks einen Ansatz, wesentliche Fahrzeugteile weiterzuverwenden und den Antrieb zu elektrifizieren. Der Folgeauftrag, zusätzliche Finanzierung und beginnende Batterielieferungen geben dieser Strategie aktuelle kommerzielle Substanz. Eine Verbindung zu Daimler oder eine Anrechnung auf dessen Herstellerziele ist damit nicht belegt.

Entscheidend sind nun zuverlässige Auslieferungen, wirtschaftliche Kundeneinsätze und entsprechende Zahlungseingänge. Emissionsvorteile müssen dabei anhand tatsächlicher Nutzung und Energieversorgung beurteilt werden. Die Chance für Janus liegt darin, die Klimafrage mit einer konkreten Flottenentscheidung zu verbinden. Neben neuen Elektro-Lkw könnte die Umrüstung geeigneter Bestandsfahrzeuge einen zusätzlichen Beitrag zum emissionsärmeren Schwerlastverkehr leisten.

Quellen

Rat der Europäischen Union: Heavy-duty vehicles: Council adopts targeted flexibility for manufacturers to comply with CO2 targets, 30. März 2026.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/03/30/heavy-duty-vehicles-council-adopts-targeted-flexibility-for-manufacturers-to-comply-with-co2-targets/

Daimler Truck: IAA Transportation 2026: Daimler Truck Celebrates 130 Years of Trucks and Drives Transportation Forward, 13. September 2026.

https://www.daimlertruck.com/en/newsroom/pressrelease/iaa-transportation-2026-daimler-truck-celebrates-130-years-of-trucks-and-drives-transportation-forward-53589108

WELT, Christoph Kapalschinski: Daimler Truck fordert Anpassung der Regeln für Europas E-Lkw, Stand 28. Oktober 2026.

https://www.welt.de/wirtschaft/article6adb57ba9fbb7e8e310dd5bd/verbrenner-aus-daimler-truck-schlaegt-alarm-die-eu-geraet-unter-druck.html

Janus Electric Holdings: Q1 FY2027 Quarterly Activities Report and Appendix 4C, 29. Oktober 2026. Vom Nutzer bereitgestellte ASX-Mitteilung.

Janus Electric Holdings: Folgeauftrag von King Fio Trucking, 27. Oktober 2026; strategische Electrovaya-Investition und Batteriekaufaufträge, 28. Oktober 2026. Vom Nutzer bereitgestellte ASX-Mitteilungen

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