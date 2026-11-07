Hangzhou Future Sci-Tech City Managementkomitee

HANGZHOU, China, Nov. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die 2026 World Internet Conference Wuzhen Summit fand vom 2. bis 5. November in Wuzhen in der Provinz Zhejiang statt. Zum Thema "Open Source und Offenheit, gemeinsame Beiträge, geteilte Vorteile - gemeinsam eine Community für die Zukunft im Cyberspace aufbauen" versammelte die Light of Internet Expo mehr als 670 Unternehmen aus 54 Ländern und Regionen aus der ganzen Welt. Die Ausstellung zeigte über 1.000 hochmoderne technologische Leistungen, darunter mehr als 20 Produkte, die zum allerersten Mal global präsentiert wurden.

Eine starke Delegation innovativer Firmen aus der Hangzhou Future Sci-Tech City enthüllte auf der Messe beeindruckende Innovationen zur globalen Markteinführung oder ersten öffentlichen Präsentation. Highlights der Show waren das omnimodale Alibaba-Modell Qwen3.8-Max, die SG100 industriell rekonfigurierbare geschickte Hand, entwickelt von Hangzhou Heiman Technology, sowie Moxin Technology MoWorld 2.0, ein hochmodernes 4D-Weltmodell. Unternehmen aus dem Gebiet präsentierten die Full-AI-Branche und Hangzhous solide technologische Stärke und lebendige Innovation als nationaler strategischer Sci-tech-Innovatio-Hub anhand von Recheninfrastrukturen, allgemeinen Großmodellen, Embodied Intelligence und Gehirn-Computer-Schnittstellen.

Sc-Tech City wurde 2011 im Bezirk Yuhang gegründet und verzeichnete 20,3 Milliarden RMB Gesamteinnahmen von Unternehmen, die die statistischen Anforderungen zur Gründung erfüllten. Zu dieser Zeit war die Wenyi West Road noch von Ackerland umgeben. Heute betragen die Gesamteinnahmen der qualifizierten Unternehmen in der Zone bereits 1,2 Trillionen RMB, mehr als das 60-fache des Ausgangswertes, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von konstant über 30 %.

Dieser enorme Sprung ist kein Zufall. Er basiert auf einem gut entwickelten, sich selbst verstärkenden Innovationsökosystem. Sci-Tech City umfasst mittlerweile 29 gelistete Firmen und hat über 7.400 hochkarätige Talente aus dem In- und Ausland angezogen und weitergebracht. Scantech wurde von ausländischen Experten und technischen Fachkräften gegründet, die sich 2015 in Haichuang Park ansiedelten. Das Unternehmen konnte nach und nach etablierte ausländische Monopole auflösen und im Januar 2025 seine STAR-Market-Listung sichern. Zhiyun Health, ein weiteres Unternehmen im gleichen Gebäude, war 2022 an der Hongkonger Börse notiert, ein ausgezeichnetes Beispiel für die Kapazität des Ökosystems, vielversprechende Startups zu fördern.

Sci-Tech City bietet umfassende Talentdienstleistungen einschließlich Anwerbung, Entwicklung und Verbleib. Beispiele dafür sind die Doctoral Innovation and Entrepreneurship Academy und zukunftsgerichtete Initiativen wie "Industry Professors" und von Unternehmen anerkannte Talente, sowie gemeinsame Absolventenprogramme mit Top-Universitäten. Der Pool an jungen Talenten unter 35 ist in den vergangenen drei Jahren jeweils um über 8 % gewachsen.

Die City basiert auf Forschungsinfrastruktur von Weltklasse und umfasst vier Laboratorien vor Ort, beispielsweise Zhejiang Lab, Hangzhou Hypergravity Experimental Facility, über 200 Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen auf regionalem oder überregionalem Niveau, Proof-of-Concept-Zentren und ein Cluster professioneller Technologie-Inkubatoren. Mit dem Zhejiang Lab entwickelt sie das Haina Data Hub Innovation Center, um vielversprechende Laborentwicklungen in kommerziell attraktive Lösungen umzuwandeln. Zwischen 2013 und 2025 wurden hier 1.055 von Talenten ins Leben gerufene Projekte unterzeichnet. 716 werden nach wie vor stabil betrieben, was eine Startup-Erfolgsquote von 67,76 % bedeutet. Wie Scantech-Vorsitzender Wang Jiangfeng feststellt, sind unterstützende Richtlinien, verlässliche Inkubationsdienste und ein lebendiges geschäftliches Umfeld essentielle Entscheidungsfaktoren für Innovatoren, die hier ein Unternehmen aufbauen möchten.

Sci-Tech City ergreift frühzeitig Chancen in aufkommenden Sektoren mit hohem Potential. 2018, als Gehirn-Computer-Schnittstellen eine wenig bekannte Nische waren, reiste das Investitionsförderungsteam bis nach Boston und überzeugte BrainCo, sich hier niederzulassen. BrainCo hat sich seitdem zu einem weltweit anerkannten BCI-Einhorn entwickelt und gilt als einer von Hangzhous gefeierten "sechs kleinen Drachen". In der ersten Hälfte des Jahres 2026 allein konnte sich Sci-Tech City 86 hochkarätige Industrieprojekte mit einem Wert von insgesamt 14,456 Milliarden RMB sichern.

Das Serviceteam erkennt aktiv unausgesprochene Unternehmensanforderungen in der täglichen Kommunikation. In einem Fall koordinierten Mitarbeiter beispielsweise eine beschleunigte richtlinienbasierte Förderungszahlung für Hangzhou Kangji Weijing Medical Robot. Das Managementkomitee lehnt den allgemeinen "Einheitsgrößen-Support" ab, besucht die Unternehmen regelmäßig und organisiert die Möglichkeit zum Dialog mit der Regierung "Wednesday Face-to-Face". Am 11. Mai 2026 erstellte es die 12 Maßnahmen für ein umfassend freundliches Innovationsökosystem und etablierte damit seine Servicephilosophie als stabiles, institutionelles Rahmenwerk.

Die finanzielle Unterstützung konnte mittels eines integrierten Modells aus Investitionen, Darlehen, Tochtergesellschaften und Gewährleistungen ebenfalls verstärkt werden. 2025 wurden Zhejiangs erste Versicherungsprodukte speziell für die KI-Kommerzialisierung sowie biomedizinische Kernausrüstung entworfen. Bis heute wurden mit 18 UZ-Verbriefungsprodukten 1,792 Milliarden RMB für 189 lokale Technologieunternehmen erzielt, was Zhejiang sowohl bei Emmissionsvolumen und groß angelegten Investitionen, als auch bei der Umwandlung von immateriellem geistigem Eigentum in materielle Entwicklungswerte an erste Stelle setzte.

Eine städtische Ausstellungshalle, ein BCI-Demonstrationszentrum und Lingjing Immersive Space sind Veranstaltungsorte, an denen hochmoderne Produkte von Unternehmen wie BrainCo und Rokid präsentiert werden können. Umfassende öffentliche Einrichtungen - Future Sci-Tech Cultural Center, International Performing Arts Center und International Sports Center - werden beschleunigt gebaut. Ausgezeichnete Schulen und neue Hochgeschwindigkeitszuglinien nach Hangzhou West Station erhöhen die Lebensqualität und regionale Erreichbarkeit ebenfalls.

Sci-Tech City wird auch in Zukunft ihr zukunftsgerichtetes industrielles System optimieren, neue Reformen für die Talententwicklung anstoßen, originelle Innovation und kommerzielle Umsetzung voranbringen, KI-gestützte industrielle Aufrüstung fördern und mehr spezialisierte Dienste bieten, um das Wachstum hochwertiger Unternehmen aufrechtzuerhalten.

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