Eli Lilly kauft AtaiBeckley für 2,8 Milliarden Dollar - wer behandelt künftig die Patienten?

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Big Pharma entdeckt die Psychedelika-Medizin, doch Wirkstoffe allein heilen nicht: Warum Behandlungsinfrastruktur zum Nadelöhr wird und wie Emyria sie in Australien aufbaut

Der Konzern hinter den Abnehmspritzen Mounjaro und Zepbound geht in die Psychiatrie: Eli Lilly (WKN: 858560 | ISIN: US5324571083) hat am 11. September 2026 die Übernahme von AtaiBeckley (WKN: A41WEP | ISIN: US04650F1XXX) abgeschlossen. Nach Unternehmensangaben erhalten die Aktionäre 6,75 US-Dollar je Aktie in bar, insgesamt rund 2,8 Milliarden US-Dollar. Hinzu kommt ein Besserungsschein von bis zu 2,50 US-Dollar je Aktie, der an Entwicklungs- und Zulassungsmeilensteine geknüpft ist und rund eine Milliarde US-Dollar ausmachen kann. Im Mittelpunkt steht BPL-003, ein nasal verabreichtes, synthetisches 5-MeO-DMT gegen therapieresistente Depression, das nach Berichten den Breakthrough-Status der US-Arzneimittelbehörde FDA trägt. Phase-3-Ergebnisse werden laut CNBC im Jahr 2029 erwartet.

Pharma sucht Wachstum jenseits der Abnehmmittel

Lilly verfolgt damit eine Linie, die der Konzern 2026 mehrfach gezeigt hat: Vor dem AtaiBeckley-Deal hatte er nach Medienberichten bereits mehr als zehn Milliarden US-Dollar an Vorauszahlungen für acht Übernahmen zugesagt. Auf dem US-Markt für GLP-1-Präparate liegt Lillys Anteil nach Einschätzung von Marktbeobachtern bei rund 60 Prozent. Der Wettbewerber Novo Nordisk (WKN: A3EU6F | ISIN: DK0062498333) steht dagegen unter Druck: Das Unternehmen rechnet für 2026 mit sinkenden bereinigten Umsätzen und Betriebsgewinnen, im Bereich von fünf bis 13 Prozent.

Auch AbbVie (WKN: A1J84E | ISIN: US00287Y1091) hatte sich zuvor die Substanz Bretisilocin des nicht börsennotierten Entwicklers Gilgamesh Pharmaceuticals für bis zu 1,2 Milliarden US-Dollar gesichert. Analysten von Jefferies werten Lillys Schritt laut Fachpresse als Beleg dafür, dass das Interesse großer Pharmahäuser an psychedelischen Therapien wächst. Politischer Rückenwind kommt aus den USA: Präsident Donald Trump unterzeichnete am 18. April eine Anordnung, die Forschung, Zulassungsprüfung und Zugang bei schweren psychischen Erkrankungen beschleunigen soll. Das Gesundheitsministerium HHS und das Veteranenministerium vereinbarten am 13. Juli eine engere Zusammenarbeit.

Das Nadelöhr: Behandlung findet in der Klinik statt

Psychedelische Therapien sind keine Tabletten für zu Hause. BPL-003 wird laut Berichten in einer Klinik verabreicht, die Patienten werden anschließend rund zwei Stunden überwacht. Fachleute weisen in der Branchenpresse darauf hin, dass die weltweite Infrastruktur für solche Behandlungen noch nicht bereitsteht, weil Verabreichung und Überwachung in der Klinik erfolgen müssen. Sie warnen zudem vor einem Zwei-Klassen-System, in dem nur Zahlungskräftige Zugang erhalten. Ein zugelassener Wirkstoff braucht deshalb Therapeuten, Behandlungsräume, geeignete Abläufe und eine Erstattung durch Versicherer oder Staat.

Emyria: Klinikplattform statt eigener Wirkstoffpipeline

Genau an dieser Stelle der Wertschöpfungskette setzt Emyria Limited (WKN: A3EEM1 | ISIN: AU0000073645) an. Das australische Unternehmen (ASX: EMD) betreibt unter dem Namen Empax ein Netzwerk von Behandlungszentren für komplexe psychische Erkrankungen und entwickelt keine eigenen Moleküle im Stil von AtaiBeckley. Nach Unternehmensangaben ist im Mai das erste Empax-Zentrum in Victoria angelaufen, im Mornington Peninsula Private Hospital, mit Erstattungswegen über private Krankenversicherung und staatliche Mittel. Das Zentrum in Sydney (Matilda Nepean) soll im dritten Quartal 2026 folgen und wäre der vierte Bundesstaat. Insgesamt hat Emyria nach eigenen Angaben mehr als 100 Kliniker in Westaustralien, Victoria und Queensland geschult.

Für das Geschäftsjahr bis Ende Juni 2026 meldete Emyria einen Umsatz von rund 4,3 Millionen australischen Dollar, ein Plus von 210 Prozent gegenüber dem Vorjahr, davon rund 1,53 Millionen im Juni-Quartal. Mit dem Global Partnership Program bietet das Unternehmen internationalen Wirkstoffentwicklern und Auftragsforschern zudem an, komplexe Behandlungsprotokolle über das Empax-Netzwerk durchzuführen. Erste Daten aus dem Programm für therapieresistente Depression stammen von zehn Patienten. Die Kohorte zeigte laut Emyria statistisch signifikante Verbesserungen bei Depressions- und Traumasymptomen.

Der Fall AtaiBeckley zeigt, dass große Pharmakonzerne wieder Kapital in psychedelische Therapien lenken. Für die Behandlungsseite folgt daraus noch keine Nachfrage: Zulassungen sind in den USA frühestens nach den Phase-3-Studien zu erwarten, und in Australien bestimmen Regulierung und Erstattung das Tempo. Emyria ordnet sich als Betreiber der Infrastruktur ein, nicht als Entwickler der Wirkstoffe.

Quellen:

https://www.prnewswire.com/news-releases/lilly-completes-acquisition-of-ataibeckley-to-advance-therapies-for-treatment-resistant-depression-and-other-mental-health-conditions-302876428.html

https://qz.com/eli-lilly-ataibeckley-acquisition-psychedelic-depression-071626

https://www.pharmaceutical-technology.com/newsletters/eli-lilly-acquires-ataibeckley-psycehdelics-2-8bn

https://www.beckersbehavioralhealth.com/?p=11487

https://www.emarketer.com/content/novo-nordisk-stumbles-eli-lilly-pulls-further-ahead-weight-loss-drugs

https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260729/pdf/072560s8dvd37g.pdf

https://www.investsmart.com.au/investment-tools/shares/asx-price-sensitive-announcements/asx-emd/2526562

https://www.investsmart.com.au/investment-tools/shares/asx-price-sensitive-announcements/asx-emd/2505201

https://www.investsmart.com.au/investment-tools/shares/asx-price-sensitive-announcements/asx-emd/2539996

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