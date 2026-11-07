Zinsbetrag von rd. 3,125 Mio. Euro Die ABO Energy GmbH & Co. KGaA wird die am 9. November 2026 fällige Zinszahlung für ihre nachrangige Unternehmensanleihe 2024/29 (ISIN: DE000A382XXX) nicht leisten. Betroffen ist ein Zinsbetrag von rd. 3,125 Mio. Euro für den ausstehenden Anleihe-Nennbetrag von 80 Mio. Euro. Die Anleihe wird jährlich mit 7,75 % verzinst, die Auszahlung erfolgt halbjährlich. Als Grund nennt das Unternehmen laufende Verhandlungen mit wesentlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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