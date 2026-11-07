Die Quartalsberichtssaison lief in den letzten Tagen unvermindert weiter. Vor allem die Finanzergebnisse der Technologiekonzerne lieferten jede Menge Gesprächsstoff. Zuletzt häuften sich allerdings die Enttäuschungen. Und auch der britische Chipdesigner Arm Holdings wusste nicht vollends zu überzeugen, obgleich die Zahlen auf den ersten Blick recht robust ausfielen. Die Briten waren ein Beispiel dafür, dass gut nicht immer gut genug ist - vor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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