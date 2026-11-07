Rheinmetall, RENK und Co. hatten seit dem Beginn des Ukrainekriegs eine ungeahnte Aufmerksamkeit am Kapitalmarkt gewonnen. Dreht jetzt der Wind wieder? In unserer Reihe "Defenseaktien out?" befassten wir uns im ersten Teil mit Rheinmetall und den Auswirkungen der Prognosereduktion, jetzt geht es um RENK. Während sich am Donnerstag alle Blicke auf den Rheinmetall-Kurssturz richteten, legte RENK am selben Morgen seine Neunmonatszahlen vor - und die Equitystory, die sie erzählen, bleibt stimmig. Ohne die Rheinmetall-Gewinnwarnung vom Vorabend hätten die Zahlen wohl für deutlich mehr Aufmerksamkeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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