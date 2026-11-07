Kaum ist die Wahl vorbei, droht den Tech-Riesen Ärger aus Washington. Demokraten kündigen eine Welle von Untersuchungen an, Kanzleien warnen ihre Mandanten. Doch eine Großbank sieht die eigentliche Gefahr woanders. Auf die Tech-Riesen kommt ein ungemütlicher Winter zu. Nach ihrem Sieg in Repräsentantenhaus und Senat bereiten die Demokraten eine Welle von Untersuchungen gegen Apple, Meta und Firmen von Elon Musk vor. Das berichtet die Washington Post unter Berufung auf Kongressmitarbeiter, Lobbyisten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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