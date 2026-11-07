* KI-Spekulanten unter Druck* Was nun? Gold!* Gold: plus 1.500% seit 2001

Liebe Leser,



in den vergangenen Börsentagen korrigierten die US-Aktienmärkte. Vor allem der gehypte Technologiesektor geriet durch einige enttäuschende Quartalsergebnisse stark unter Druck. Beispielsweise korrigierte die Aktie des Wall-Street- und Presse-Lieblings Nvidia um knapp 20%, und Konkurrent Intel stürzte nach Bekanntgabe seiner Geschäftszahlen innerhalb von nur zwei Tagen um 35% ab. Auch der NASDAQ 100 geriet mit einem Minus von 18% unter Druck und brach sogar aus einer kleinen bearishen Topformation nach unten aus. Die Unterstützungszone zwischen 26.000 und 27.000 Punkten könnte hier für Investoren vorerst aber Schlimmeres verhindern. Schließlich ist der Übergang von Hausse zu Baisse an den Aktienmärkten gewöhnlich ein recht langwieriger Prozess, in dem auf den Charts typische Topformationen sichtbar werden.



Vor diesem Hintergrund sollten Ihnen die schnellen Kursrückgänge, die einige Technologieaktien in den vergangenen Wochen erlebt haben, als Vorwarnung für das dienen, was auf uns zukommt, wenn diese riesige Spekulationsblase zu Ende geht. Und fundamental gesehen spricht immer mehr dafür, dass ihr langsam die Luft, also das Geld ausgeht.

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