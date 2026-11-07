Die Deutsche-Telekom-Aktie findet weiterhin keinen festen Boden. Nach den Quartalszahlen verlor das DAX-Papier innerhalb von zwei Handelstagen rund -3,2% und schloss am Freitag bei 25,91 €. Für zusätzlichen Gegenwind sorgt Goldman Sachs mit einer Kurszielsenkung von 38 auf 36 €. Dabei hat die Telekom eine bemerkenswerte Erfolgsserie vorzuweisen: In Europa wächst das operative Ergebnis seit inzwischen 35 Quartalen ununterbrochen. Ist das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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