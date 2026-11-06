Le 6 novembre/November 2026Further to bulletin 2026-0528 nDatalyze Corp. (the "Company" or "nDatalyze") has announced that the proposed reverse takeover transaction with Prism Diversified Ltd. ("Prism") did not close on or before the October 31, 2026 completion deadline under the business combination agreement (the "Business Combination Agreement"). The Company has delivered notice of termination of the Business Combination Agreement to Prism in accordance with its terms.nDatalyze will resume trading on November 6, 2026.Please see the Company's news release for further details.________________________ Suite au bulletin 2026-0528, nDatalyze Corp. (la « Société » ou « nDatalyze ») a annoncé que l'opération de prise de contrôle inversée envisagée avec Prism Diversified Ltd. (« Prism ») n'a pas été conclue au plus tard à la date limite du 31 octobre 2026, telle que prévue dans la convention de regroupement d'entreprises (la « Convention de regroupement »). La Société a transmis à Prism un avis de résiliation de la convention de regroupement, conformément aux modalités de celle-ci.La négociation des titres de nDatalyze reprendra le 6 novembre 2026.Veuillez consulter le communiqué de presse de la Société pour plus de détails.Date: Le 6 NOV 2026Symbol(s)/Symbole(s): NDATIf you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'informations supplémentaires, veuillez contacter le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel l'adresse: Listings@thecse.com.