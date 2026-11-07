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XTB
07.11.2026 10:29 Uhr
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Krypto News: Bitcoin unter Druck - Warum die US-Midterms 2026 und der Tech-Selloff den Markt beben lassen!

Als Finanzexperte Jens Klatt liefere ich dir die wichtigsten Krypto News direkt auf den Schirm. Bitcoin steht derzeit spürbar unter Druck und handelt im Bereich von rund 75.000 bis 76.000 USD. Ein massiver Selloff im Tech- und KI-Sektor (mit Abschlägen beim Nasdaq von über 5 - hat auch die Krypto-Märkte in einen klaren Risk-Off-Modus gezwungen. Die Korrelation von Bitcoin zu Aktien erreichte zeitweise extreme 98 - zum S&P 500. Für alle, die sich für Bitcoin Aktuell interessieren, ist zudem der Ausgang der US-Midterms 2026 ein massiver Einflussfaktor. Im Folgenden präsentiere ich dir die drei wichtigsten Key Takeaways zur Marktlage.

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