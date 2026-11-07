Krypto News: Bitcoin unter Druck - Warum die US-Midterms 2026 und der Tech-Selloff den Markt beben lassen!

Als Finanzexperte Jens Klatt liefere ich dir die wichtigsten Krypto News direkt auf den Schirm. Bitcoin steht derzeit spürbar unter Druck und handelt im Bereich von rund 75.000 bis 76.000 USD. Ein massiver Selloff im Tech- und KI-Sektor (mit Abschlägen beim Nasdaq von über 5 - hat auch die Krypto-Märkte in einen klaren Risk-Off-Modus gezwungen. Die Korrelation von Bitcoin zu Aktien erreichte zeitweise extreme 98 - zum S&P 500. Für alle, die sich für Bitcoin Aktuell interessieren, ist zudem der Ausgang der US-Midterms 2026 ein massiver Einflussfaktor. Im Folgenden präsentiere ich dir die drei wichtigsten Key Takeaways zur Marktlage.

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- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 77 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.