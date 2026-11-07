Eine disziplinierte kommerzielle Monetarisierung und der Ausbau von "Workforce OS" ermöglichen eine nachhaltige operative Hebelwirkung in ganz Südostasien

SINGAPUR, Nov. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) ("YYForce" oder das "Unternehmen"), ein Anbieter von KI-gestützten Technologien für das Personalmanagement und das integrierte Facility Management (IFM), gab heute wichtige finanzielle und operative Meilensteine bekannt, die einen entscheidenden Schritt in Richtung nachhaltiger Unternehmensrentabilität und eines positiven operativen Cashflows markieren.

Im Zuge seiner jüngsten Unternehmensumstrukturierung und seines disziplinierten Kapitalmanagements steigert YYForce die Effizienz mithilfe seines firmeneigenen "Workforce OS" und der intelligenten Immobilienplattform "24iFM". Durch den Schritt über die anfängliche Entwicklungsphase hinaus hin zu einer groß angelegten kommerziellen Verwertung und aufgabenspezifischer Automatisierung hat das Unternehmen in seinem gesamten regionalen Einzugsgebiet in Singapur, Malaysia und den expandierenden Märkten Südostasiens eine günstige Stückkostenbilanz erreicht.

Wichtige operative und finanzielle Wendepunkte

Schnellerer Weg zur Nettorentabilität: Die zunehmende Akzeptanz bei Kunden in den Bereichen Hotel- und Gastgewerbe, Gewerbeimmobilien und integriertes Facility-Management hat zu einer Margenausweitung geführt. Das hybride Personalmodell des Unternehmens, das flexible, bedarfsorientierte Arbeitskräfte mit spezialisierter Serviceautomatisierung kombiniert, hat erhebliche operative Synergieeffekte freigesetzt und die konsolidierten Ergebnisse in Richtung einer GAAP-konformen Nettogewinn lichkeit gelenkt.

Die zunehmende Akzeptanz bei Kunden in den Bereichen Hotel- und Gastgewerbe, Gewerbeimmobilien und integriertes Facility-Management hat zu einer Margenausweitung geführt. Das hybride Personalmodell des Unternehmens, das flexible, bedarfsorientierte Arbeitskräfte mit spezialisierter Serviceautomatisierung kombiniert, hat erhebliche operative Synergieeffekte freigesetzt und die konsolidierten Ergebnisse in Richtung einer GAAP-konformen Nettogewinn lichkeit gelenkt. Positiver operativer Cashflow: Die Optimierung des Umlaufvermögens, verkürzte Inkassozyklen bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie wiederkehrende Software- und Serviceverträge haben das Liquiditätsprofil des Unternehmens gestärkt und zu robusten organischen Mittelzuflüssen geführt.

Die Optimierung des Umlaufvermögens, verkürzte Inkassozyklen bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie wiederkehrende Software- und Serviceverträge haben das Liquiditätsprofil des Unternehmens gestärkt und zu robusten organischen Mittelzuflüssen geführt. Bewährte Wirtschaftlichkeit und Amortisationszeiten: Der Einsatz von aufgabenspezifischer Servicerobotik und intelligenten Anlagen - einschließlich unternehmensweiter Implementierungen in namhaften Hotels und Gewerbeimmobilien - hat für Kunden kurze Amortisationszeiten und einen messbaren ROI gezeigt, was zu einer verbesserten Kundenbindung und zur Ausweitung von Verträgen auf mehrere Standorte geführt hat.

Der Einsatz von aufgabenspezifischer Servicerobotik und intelligenten Anlagen - einschließlich unternehmensweiter Implementierungen in namhaften Hotels und Gewerbeimmobilien - hat für Kunden kurze Amortisationszeiten und einen messbaren ROI gezeigt, was zu einer verbesserten Kundenbindung und zur Ausweitung von Verträgen auf mehrere Standorte geführt hat. Optimierte Kapitalstruktur: Nach der strategischen Optimierung der Bilanz zu Beginn dieses Jahres, einschließlich der Abschaffung tranchenbezogener Schuldtitel und der Schaffung einer sauberen Kapitalstruktur, arbeitet YYForce nun ohne Schuldenüberhang, sodass der Cashflow aus dem operativen Geschäft direkt zur Finanzierung wertsteigernder Wachstumsinitiativen genutzt werden kann.

Kommentare der Geschäftsführung

"Die Entwicklung auf dem globalen Markt hat einen wichtigen Wendepunkt erreicht: Der langfristige Unternehmenswert wird nicht mehr durch spekulative KI-Konzepte bestimmt, sondern durch konkrete Monetarisierung, disziplinierte Umsetzung und messbare Kapitalrendite", so Mike Fu, Gründer, Vorstandsvorsitzender und CEO von YYForce Inc.

"Bei YYForce haben wir unser Geschäftsmodell auf den praktischen Nutzen in der realen Welt ausgerichtet. Durch den Einsatz aufgabenorientierter Robotik und KI-gestützte Einsatzplanung in Bereichen mit hohem Personalaufwand wie dem Gebäudemanagement und dem Gastgewerbe lösen wir akute Personalengpässe für unsere Unternehmenspartner und sorgen gleichzeitig für eine gesunde Steigerung der Bruttomarge. Unsere operative Dynamik hat uns heute an einen klaren finanziellen Wendepunkt gebracht. Dank einer disziplinierten Kostenkontrolle, solider wiederkehrender Umsätze und einer optimierten Bilanz ist YYForce in einer einzigartigen Position, um nachhaltige Rentabilität und dauerhaften Shareholder Value zu erzielen."

Strategischer Ausblick

Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2027 wird YYForce weiterhin drei zentrale finanzielle und strategische Prioritäten verfolgen:

Ausbau margenstarker Unternehmensverträge: Vertiefung des Umsatzanteils bei bestehenden regionalen Hotelketten, Verkehrsknotenpunkten und Gewerbekomplexen bei gleichzeitiger Gewinnung neuer institutioneller Einrichtungen aus dem Blue-Chip-Segment. Kapitaleffizienz und Cash-Disziplin: Strenge Kontrolle der Betriebsausgaben, Schonung der Kapitalressourcen und Reinvestition der operativen Cashflows in Geschäftsmöglichkeiten mit attraktiven Renditeaussichten. Grenzüberschreitende Skalierbarkeit: Nutzung der ressourcenschonenden "Workforce OS"-Architektur, um nahtlos in stark nachgefragte regionale Märkte in Südostasien und im gesamten asiatisch-pazifischen Raum zu expandieren.





Über YYForce Inc.

YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) ist ein Anbieter von KI-gestützten Plattformen für das Personalmanagement und von Lösungen für das integrierte Facility Management (IFM). Durch die Kombination intelligenter Algorithmen zur Personalvermittlung, der firmeneigenen Betriebssoftware Workforce OS und der Automatisierung kommerzieller Dienstleistungen verwandelt YYForce die traditionelle Personalvermittlung und den Gebäudebetrieb in automatisierte, effiziente und datengesteuerte Arbeitsabläufe in Singapur, Malaysia und internationalen Wachstumsmärkten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.yyforce.ai.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung sowie Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner jeweils gültigen Fassung. Diese Aussagen basieren auf den Erwartungen, Annahmen und/oder Informationen von Mavenir, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung vorlagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "kann", "wird", "sollte", "erwartet", "geht davon aus", "plant", "beabsichtigt", "glaubt", "schätzt", "potenziell" oder ähnlichen Ausdrücken sowie deren Verneinungen zu erkennen.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zur künftigen Finanzlage des Unternehmens, zum Übergang in die Gewinnzone, zur Cashflow-Generierung, zur Geschäftsstrategie sowie zu den Plänen und Zielen der Unternehmensleitung für die künftige Geschäftstätigkeit.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Die in dieser Pressemitteilung beschriebenen zukunftsgerichteten Ereignisse treten möglicherweise nicht ein; die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können erheblich davon abweichen und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen bezüglich des Unternehmens sowie einer Reihe weiterer Faktoren. Eine ausführlichere Erörterung der Risikofaktoren finden Sie in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens, einschließlich des Abschnitts "Risikofaktoren" im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F in seiner geänderten Fassung. YYForce übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Ansprechpartner für Anlegerbeziehungen

YYForce Inc.

Abteilung zu Investor Relations

E-Mail: ir@yyforce.ai

Website: www.yyforce.ai