Viele Arbeitgeber:innen sehen in dem Arbeitsmodell klare Vorteile. Trotzdem reduzieren immer mehr von ihnen bestehende Freiheiten. Drei Prozent planen sogar, die Arbeit im Homeoffice komplett abzuschaffen. Wer in Deutschland einen Job im Homeoffice sucht, wird immer öfter enttäuscht. Laut einer repräsentativen Bitkom-Umfrage erlauben nur noch 54 Prozent der mehr als 600 befragten Unternehmen ihren Mitarbeiter:innen, zumindest gelegentlich von zuhause ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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