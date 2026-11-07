GOLD: Fast 5% plus! - Analyse & Prognose

?? Goldpreis aktuell: Gold Prognose - Analyse - Wochenausblick KW 46/2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.068,8 US-Dollar je Feinunze (Wochenschluss 06.11.2026). Für die neue Handelswoche erwarte ich eine seitwärts bis aufwärts gerichtete Tendenz: Hält sich Gold über der SMA20 bei 4.056,9 US-Dollar, ist ein Anstieg bis 4.187,6 US-Dollar möglich. Darunter rücken 3.875 und 3.812 US-Dollar in den Fokus.

Nach drei Verlustwochen in Folge hat das Edelmetall in der abgelaufenen Woche erstmals wieder einen Wochengewinn verbucht von fast 5%! Die Erholung lief bis an die 4.150 US-Dollar, scheiterte dort aber an der SMA200 im 4h-Chart. Das Tageschart bleibt deshalb bärisch, der 4h-Chart ist neutral.

?? GOLD - Das Wichtigste auf einen Blick (Key Takeaways) Wochenschluss (06.11.2026): 4.068,8 US-Dollar

4.068,8 US-Dollar Wochenhoch: im Bereich von 4.150 US-Dollar (Donnerstag, Frühhandel)

im Bereich von 4.150 US-Dollar (Donnerstag, Frühhandel) Schlüsselmarke: SMA20 im Tageschart bei 4.056,9 US-Dollar

SMA20 im Tageschart bei 4.056,9 US-Dollar Tageschart: bärisch - 4h-Chart: neutral

bärisch - neutral Erwartete Tendenz KW 46/2026: seitwärts - aufwärts

seitwärts - aufwärts Bull-Szenario: 55 - Bear-Szenario: 45 %

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