NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Die Voraussetzungen für 2027 seien gut, schrieb Constantin Hesse am Freitag im Nachgang des Berichts zum dritten Quartal. Er lobte die verbesserte Umsetzung, den operativen Hebel und das gesunde Auftragsmomentum./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 06:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 06:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A0D6554
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