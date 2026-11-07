Hotstocks KW 45 / 2026 - Sektor Consumer Defensive mit Rückenwind!

Defensive Aktien punkten mit starken Marken

Blue Tsunami führt zu Sektorrotation

Die aktuelle Entwicklung ist kein Zufall, sondern Ausdruck einer veränderten Risikowahrnehmung. Nach einer längeren Phase, in der vor allem KI-, Halbleiter- und Technologiewerte die Börsenentwicklung bestimmten, hinterfragen Anleger zunehmend die hohen Bewertungen und enormen Investitionssummen im Technologiesektor.

Hinzu kommt die politische Unsicherheit nach den US-Zwischenwahlen. Der sogenannte Blue Tsunami, also die deutlichen Zugewinne der Demokraten, könnte die politische Ausrichtung der kommenden Jahre beeinflussen. Insbesondere bei Themen wie Regulierung, Energiepolitik und geopolitischen Konflikten ist mit neuen Unsicherheiten zu rechnen.

In einem solchen Umfeld gewinnen Unternehmen an Attraktivität, deren Produkte unabhängig von der konjunkturellen Entwicklung benötigt werden. Lebensmittel, Getränke, Hygieneartikel und Haushaltsprodukte gehören schließlich zum täglichen Bedarf. Selbst wenn Verbraucher ihre Ausgaben einschränken, verzichten sie kaum vollständig auf diese Produkte und vertrauen auf etablierte Markenprodukte.

Die Kapitalrotation aus den zuvor stark gelaufenen Wachstumswerten in defensivere Geschäftsmodelle ist daher ein wesentlicher Treiber der aktuellen Entwicklung. Die deutliche Outperformance des Sektors Consumer Defensive zeigt, dass an der Wall Street derzeit ein Umdenken stattfindet. Anleger suchen verstärkt nach stabilen Geschäftsmodellen, verlässlichen Cashflows und Unternehmen, die auch in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld bestehen können.

Walmart Inc. (WMT) - ISIN US9311421039

Walmart wurde 1962 von Sam Walton in Rogers, Arkansas, gegründet und entwickelte sich von einem regionalen Einzelhandelsunternehmen zu einem der weltweit größten Handelskonzerne. Der Unternehmenssitz befindet sich in Bentonville im US-Bundesstaat Arkansas, und das Portfolio umfasst Supermärkte, Discountgeschäfte, Großhandelsclubs unter der Marke Sam's Club sowie Onlinehandel und digitale Dienstleistungen. Zu den aktuellen Entwicklungen im Jahr 2026 zählen der verstärkte Einsatz künstlicher Intelligenz und automatisierter Prozesse, der Ausbau des E-Commerce sowie ein Umsatzwachstum von 5.1 Prozent im Geschäftsjahr 2026 bei konstanten Wechselkursen. Im Geschäftsjahr 2025/26 konnten wir zum dritten Mal in Folge ein zweistelliges Wachstum verzeichnen. Der Kursverlust des vergangenen Halbjahres liegt bei drei Prozent. Soblad sich die Kurse nach dem laufenden Rücksetzer stabilisiert haben, wären aber Long-Einstiege denkbar.

Costco Wholesale Corporation (COST) - ISIN US22160K1051

Costco wurde 1983 von James Sinegal und Jeffrey Brotman in Seattle gegründet und ging 1993 aus dem Zusammenschluss mit dem Einzelhandelsunternehmen Price Club hervor. Der Unternehmenssitz liegt in Issaquah im US-Bundesstaat Washington, und das Geschäftsmodell basiert auf mitgliedschaftspflichtigen Großhandelsmärkten mit einem Sortiment aus Lebensmitteln, Elektronik, Haushaltswaren, Bekleidung und zahlreichen Eigenmarkenprodukten, insbesondere der Marke Kirkland Signature. Zu den aktuellen Entwicklungen 2026 gehören die internationale Expansion auf inzwischen 939 Standorte, das Wachstum der Mitgliederbasis auf rund 84.1 Millionen zahlende Mitglieder sowie der weitere Ausbau des digitalen Handels. Stetige Gewinnsteigerungen gibt es seit dem Geschäftsjahr 2016/17. Das Halbjahresplus liegt bei etwas unter fünf Prozent. Long-Trades könnten mit dem nächsten Bounce interessant werden, wobei die magische Marke bei 1000 USD sich als solide Unterstützung anbietet.

The Coca-Cola Company (KO) - ISIN US1912161007

Die Unternehmensgeschichte von Coca-Cola begann 1886 in Atlanta, als der Apotheker John S. Pemberton das ursprüngliche Coca-Cola-Getränk entwickelte; 1892 wurde das Unternehmen gegründet und 1919 in seiner heutigen Gesellschaftsform etabliert. Der Unternehmenssitz befindet sich in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia, und das Portfolio umfasst über 200 Getränkemarken aus den Bereichen Erfrischungsgetränke, Mineralwasser, Sportgetränke, Kaffee, Tee, Säfte und Milchgetränke, darunter Coca-Cola, Fanta, Sprite und Powerade. Zu den aktuellen Entwicklungen 2026 zählen die weitere Transformation zu einem umfassenden Getränkeanbieter, die Stärkung des zuckerfreien und kalorienreduzierten Produktangebots sowie die internationale Vermarktung im Rahmen großer Sportveranstaltungen, insbesondere der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026. 2025 verzeichnete das Unternehmen einen Rekordgewinn. Der Kursgewinn des vergangenen Halbjahres liegt bei 24 Prozent. Kurse am 20er-EMA dürften als neue Einstiegsgelegenheit interpretiert werden.

The Procter & Gamble Company (PG) - ISIN US7427181091

Procter & Gamble wurde 1837 von William Procter und James Gamble in Cincinnati gegründet und entwickelte sich zu einem der weltweit führenden Konsumgüterhersteller. Der Unternehmenssitz befindet sich in Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio, und das Produktportfolio umfasst vor allem Artikel des täglichen Bedarfs aus den Bereichen Körperpflege, Schönheit, Haushalt, Hygiene und Gesundheit, darunter bekannte Marken wie Pampers, Ariel, Gillette, Oral-B, Always und Head & Shoulders. Zu den aktuellen Entwicklungen 2026 gehören die stärkere Ausrichtung auf Verbraucherbedürfnisse, Investitionen in Produktinnovationen und Markenführung sowie Effizienzsteigerungen entlang der Wertschöpfungskette, um trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen und geopolitischen Umfelds profitables Wachstum zu erzielen. Kontinuierliche Gewinnsteigerungen gibt es seit dem Geschäftsjahr 20218/19. Das Kursplus der vergangangen sechs Monaten liegt bei 14 Prozent. Auch hier könnte es in Nähe der 20-Tagelinie Einstiegschancen geben.

Tagescharts vom 06.11.2026, Quelle: TWS

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 07.11.2026

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