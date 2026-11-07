Berlin (ots) -Auf der 148. Hauptversammlung des Marburger Bundes in Berlin ist Dr. Susanne Johna in ihrem Amt als 1. Vorsitzende des Verbandes mit großer Mehrheit bestätigt worden. Sie steht seit November 2019 an der Spitze des größten deutschen Ärzteverbandes und tritt mit der heutigen Wahl ihre dritte Amtszeit an.Die Internistin und Krankenhaushygienikerin erhielt bei ihrer Wahl 91 Prozent der Stimmen der Delegierten (202 von 222 gültigen Stimmen). Einen Mitbewerber um den Bundesvorsitz gab es nicht. Die Mitglieder des Bundesvorstandes sind für die Dauer von vier Jahren gewählt.Johna gehört als Vizepräsidentin auch dem Vorstand der Bundesärztekammer an. Die 61-jährige arbeitet als Oberärztin für Krankenhaushygiene am St. Josefs-Hospital Rheingau in Rüdesheim.Bei der anschließenden Wahl des 2. Vorsitzenden des Bundesverbandes kandidierte allein Dr. Andreas Botzlar, der dieses Amt bereits seit 2007 bekleidet. Der 58-jährige Chirurg erhielt bei seiner Wiederwahl 89 Prozent der Stimmen der Delegierten (194 von 219 gültigen Stimmen). Botzlar ist Oberarzt an der Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Murnau und Landesvorsitzender des Marburger Bundes Bayern.Der Marburger Bund ist der Verband aller angestellten und beamteten Ärztinnen und Ärzte. Mit mehr als 150.000 Mitgliedern ist er der größte deutsche Ärzteverband mit freiwilliger Mitgliedschaft und Deutschlands einzige Ärztegewerkschaft.Pressekontakt:Marburger Bund BundesverbandReferat VerbandskommunikationHans-Jörg Freese (Pressesprecher)Tel. (030) 746846-40Mobiltel.: 0162 2112425E-Mail: presse@marburger-bund.deOriginal-Content von: Marburger Bund - Bundesverband, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77282/6386017