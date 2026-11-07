Trotz schwächerer Barmittelzuflüsse und einer Anpassung der Jahresziele halten große Analysehäuser an ihren positiven Einschätzungen für den Immobilienriesen fest. Während das reine Mietgeschäft weiterhin solide zulegt, sorgen andere Sparten für spürbaren Gegenwind.Mietgeschäft sorgt für stabilen Ertrag Im abgelaufenen Neunmonatszeitraum zeigte sich bei Vonovia ein zweigeteiltes Bild. Das operative Kerngeschäft mit der Vermietung erwies sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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