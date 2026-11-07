XRP News heute: Wale sammeln 280 Millionen Token, aber der Kurs fällt auf 1,17 Dollar

Anzeige / Werbung

XRP verliert in 30 Tagen rund 17,4 Prozent und steht am 7. November bei nur noch 1,17 Dollar, obwohl die Wal-Aktivität das Jahreshoch erreicht. Der RSI fällt auf 29 und signalisiert einen Markt in extremer Verkaufszone, doch hinter den Schlagzeilen kaufen die größten Spieler jede Schwäche. Wer die Signale liest, sieht mehr als die Oberfläche zeigt. Dieser Artikel untersucht den Widerspruch in den aktuellen Kursdaten und ein Frühprojekt, das von derselben Dynamik profitiert.

XRP News am 7. November 2026: RSI bei 29 und 2.147 Wal-Wallets auf Jahreshoch

XRP notiert am 7. November bei rund 1,17 Dollar, nachdem der Kurs in 24 Stunden etwa 2,9 Prozent verloren hat. Der tägliche RSI steht bei 29 und signalisiert starken Verkaufsdruck, wie CoinGape am 7. November berichtete. Der Kanal-Ausbruch nach unten bringt die 0,99-Dollar-Marke als nächstes Ziel ins Spiel, und der Rückgang unter 1,21 Dollar löste über 10 Millionen Dollar an Long-Liquidationen aus.

Doch die On-Chain-Daten zeigen ein anderes Bild. Laut Santiment erreichen die Millionärs-Wallets mit 2.147 Adressen den Höchststand des Jahres 2026. In zehn Tagen kamen 28 neue Wallets mit mindestens einer Million Token hinzu, und große Halter akkumulierten rund 280 Millionen XRP in zwei Tagen, während am 6. November weitere 13,24 Millionen Token die Börsen verließen.

Spot-XRP-ETFs verzeichneten in der Woche bis zum 6. November Nettoabflüsse von 529.500 Dollar, und die Oktober-Zuflüsse lagen bei nur 18,83 Millionen, dem schwächsten Monat seit Januar. Am 1. November entstanden 7.934 neue Wallets auf dem XRP Ledger, der sechsthöchste Tageswert des Jahres laut Santiment.

Wenn Medien von einem Crash berichten, nutzen Großinvestoren genau diese Angst für ihren Einstieg, und die Kleinanleger erfahren erst Monate später, was die Großen längst wussten. Die Zahlen hinter den XRP News zeigen, dass das Geld nicht verschwindet, sondern die Seite wechselt. XRP braucht bei seiner Marktkapitalisierung Milliarden für wenige Prozent Kursgewinn, doch dieselben Investoren suchen gleichzeitig Projekte, deren Preis der Markt noch gar nicht gesetzt hat.

Pepeto setzt auf einen festen Stufenpreis, während XRP täglich um Milliarden schwankt

XRP verlor an einem einzigen Tag 2,9 Prozent, und diese Volatilität frisst Rendite, bevor sie entsteht. Genau deshalb finanzieren Großinvestoren Presale-Projekte, deren Preis sich nicht mit dem Markt bewegt und erst steigt, wenn die Phase endet.

Großinvestoren unterstützen Pepeto, weil sein Stufenpreis fest bleibt, während XRPs Wert an einem Tag um Milliarden schwanken kann. Diese Käufer finanzieren Werkzeuge, die bereits privat mit Community-Mitgliedern und den Großinvestoren des Projekts getestet werden.

PepetoSwap, die hauseigene Börse, setzt ihre Swap-Gebühr auf 0,00 Prozent. Ein Tausch über 1.000 Dollar kostet auf Uniswap 3 Dollar und auf PancakeSwap 2,50 Dollar, während auf PepetoSwap nur die Netzwerkgebühr anfällt. Wer jeden Freitag für 5.150 Dollar tauscht, spart damit etwa 803 Dollar im Jahr.

Das Angebot bleibt bei 420 Billionen Token auf jeder Chain fest und wächst nie. Der Swap, die kostenlose Bridge über fünf Chains und der KI-Scanner laufen alle über diesen einen Token. Zum aktuellen Preis von 0,000000188 Dollar kauft eine Investition von 4.700 Dollar rund 25 Milliarden Token, und jede spätere Phase gibt für dasselbe Geld weniger aus.

Jeder Händler, der für die gebührenfreie Funktion zurückkehrt, nutzt den Token, auf dem die gesamte Plattform läuft, und das Angebot wächst nie. Der Mitgründer des originalen Pepe gehört zum Entwicklerteam. SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde, was jedem Käufer eine unabhängige Sicherheitsprüfung bietet. Über 10,38 Millionen Dollar sind bereits eingegangen, und wer heute einsteigt, kauft zu einem Preis, den der offene Markt nach dem Listing selbst bestimmen wird.

Fazit

Wer im August 2024 XRP bei 0,45 Dollar kaufte, sah den Kurs bis Juli 2025 auf 3,65 Dollar steigen, und die Rendite ging an diejenigen, die während der Angst eingestiegen sind. Pepeto bietet heute dieselbe Ausgangslage, einen Token vor der Börsenbepreisung, und über 10,38 Millionen Dollar zeigen, dass Großinvestoren das Potenzial erkannt haben. Nach dem anvisierten Binance-Listing bestimmt der offene Markt den Preis, und der heutige Presale-Einstieg existiert dann nicht mehr. Die XRP News von heute zeigen, wer kauft, und Pepeto zeigt, wo.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagen die XRP News für November 2026?

XRP steht bei 1,17 Dollar nach 17,4 Prozent Verlust in 30 Tagen. Der RSI bei 29 signalisiert Verkaufsdruck, und der Kanal-Ausbruch bringt 0,99 Dollar ins Spiel. Millionärs-Wallets erreichen mit 2.147 Adressen den Höchststand 2026.

Was ist Pepeto und warum investieren Großanleger?

Pepeto baut PepetoSwap mit null Prozent Handelsgebühren, eine kostenlose Bridge und einen KI-Scanner. Der Presale hat bisher über 10,38 Millionen Dollar gesammelt. Weitere Informationen bietet die offizielle Pepeto-Website.