BNB Prognose: Warum die größte Börse der Welt nach dem Milliarden-Hack trotzdem bei $695 feststeckt

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BNB Chain startet am 7. November ein Sicherheits-Tool namens Red Alarm, das riskante Smart Contracts markiert, und die meisten Anleger erfahren davon zu spät. Die Initiative kommt neun Tage nach dem größten Krypto-Diebstahl der Geschichte, bei dem Binance rund 6,3 Milliarden Dollar verlor. BNB notiert heute bei etwa 695 Dollar und bewegt sich kaum, obwohl die Börse 98 Prozent der gestohlenen Bestände bereits ersetzt hat. Institutionelle Investoren hatten ihre Positionen nach dem Hack innerhalb von Tagen gesichert, während Kleinanleger auf die schrittweise Freigabe warten mussten. Diese BNB Prognose zeigt, wer wirklich vom Sicherheitsversprechen profitiert und welches Frühphasen-Projekt die Bedingungen erfüllt, die BNB-Käufer 2017 vorfanden.

BNB Prognose: Red Alarm nach dem 6,3-Milliarden-Dollar-Hack und ein Kurs, der bei $695 klebt

BNB notiert am 7. November bei 694,90 Dollar laut Ad Hoc News, ein Rückgang von 0,09 Prozent in 24 Stunden bei einer Marktkapitalisierung von 91,24 Milliarden Dollar. Am selben Tag kündigte BNB Chain Red Alarm an, ein Feature, das riskante dApps markiert und Nutzer warnt, bevor sie Geld überweisen.

Der Hack vom 29. Oktober zog rund 6,3 Milliarden Dollar aus Hot Wallets ab. Laut BeInCrypto erklärte Binance am 31. Oktober, 98 Prozent der Bestände seien wiederhergestellt. Am 7. November dementierte Elon Musk auf X einen gefälschten Post, der Nutzer aufforderte, ihre Gelder abzuziehen. CZ hatte die Fälschung zuvor markiert.

Bei einer Marktkapitalisierung von 91 Milliarden Dollar braucht BNB etwa 89 Milliarden an frischem Kapital, um sein Allzeithoch bei 1.373 Dollar zu erreichen. Red Alarm warnt vor riskanten Verträgen, aber es löst nicht das Problem, das viele Privatanleger umtreibt: Wer heute bei 695 Dollar einsteigt, erhält denselben prozentualen Gewinn wie der größte Fonds am Markt.

Pepeto baut eine Bridge für 0 Dollar, während BNB bei 91 Milliarden Dollar feststeckt

BNB Chain baut nach dem Hack Sicherheitstools, die riskante Verträge markieren. Pepeto geht einen Schritt weiter und prüft einen Smart Contract, bevor der Kauf überhaupt stattfindet.

Wer Coins zwischen Blockchains bewegt, ist auf Dienste angewiesen, die jederzeit ausfallen können. Pepeto verkauft einen Meme-Token im Presale und entwickelt gleichzeitig eine Bridge, eine Börse und einen Sicherheitsscanner. Käufer erhalten den Token vor der ersten Notierung, zu einem Stufenpreis, den noch keine Börse festgelegt hat. Die Bridge sperrt Token in einem geprüften Vertrag auf der ersten Chain, und SolidProof hat den gesamten Code vor dem Start des Presales auditiert und verifiziert, um die Sicherheit der eingesetzten Mittel zu gewährleisten.

Token werden auf der zweiten Chain erst erzeugt, wenn der Sperrnachweis on-chain bestätigt ist, und eine fehlgeschlagene Übertragung macht sich automatisch rückgängig. Kein Betreiber hält die Mittel dazwischen, sodass das Angebot auf jeder Chain gleich bleibt. Andere Bridges verlangen 15 bis 50 Dollar pro Übergang und können Stunden dauern. Die Pepeto-Bridge kostet 0 Dollar plus Gasgebühren über Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum in unter 60 Sekunden.

Jeder Übergang, jeder Tausch und jeder Scan läuft über den Pepeto-Token, von dem insgesamt nur 420 Billionen existieren werden. Die Börse erhebt eine Gebühr von 0,00 Prozent, und der Scanner prüft einen Vertrag vor dem Kauf. Jedes dieser Werkzeuge befindet sich noch in der Entwicklung, wobei Community-Mitglieder und Großinvestoren bereits privat testen. Der Token wird in der aktuellen Stufe für 0,000000188 Dollar verkauft, und mehr als 10,38 Millionen Dollar sind bereits eingegangen, etwa ein Achttausendstel der BNB-Marktkapitalisierung. Jede Stufe endet, wenn ihr Timer abläuft oder ihr Ziel erreicht ist, und die nächste verkauft teurer.

Fazit

BNB arbeitet nach dem größten Hack der Krypto-Geschichte an seiner Sicherheit, doch bei 91 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bleibt der Kursgewinn für neue Käufer begrenzt. Inzwischen fließt ein Teil des Geldes zu Pepeto, dessen Presale-Preis unter jeder späteren Stufe liegt. Die Käufer von 2021 waren einen einzigen Tag früher dran, und dieser eine Tag bestimmte ihr gesamtes Ergebnis. Der aktuelle Pepeto-Stufenpreis gilt bis zum anstehenden Binance-Listing, ab dem jeder spätere Käufer den offenen Marktpreis zahlt, nicht den Presale-Preis. Die aktuelle Stufe läuft, und wenn sie endet, gibt es den heutigen Preis nie wieder.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die aktuelle BNB Prognose für November 2026?

BNB notiert bei rund 695 Dollar nach dem 6,3-Milliarden-Dollar-Hack auf Binance. Die Börse hat 98 Prozent der Bestände ersetzt und Red Alarm als neues Sicherheits-Feature eingeführt.

Was ist Pepeto und warum beachten Krypto-Käufer den Presale?

Pepeto bietet einen Meme-Token im Presale mit einer Bridge über fünf Blockchains, einer gebührenfreien Börse und einem Sicherheitsscanner. SolidProof hat den Code auditiert, und über 10,38 Millionen Dollar sind eingegangen. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den aktuellen Stand.