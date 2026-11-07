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Bitcoin fiel am Freitag auf 74.762 Dollar, das tiefste Niveau seit August, und erholte sich kaum. In fünf Handelstagen zogen Anleger 1,28 Milliarden Dollar aus den Spot-Bitcoin-ETFs in den USA ab. Die Jahresbilanz 2026 steht damit erstmals im Minus. Doch während Kleinanleger verkaufen, kauft ein seit über einem Jahr inaktiver Wal still BTC im Wert von 228 Millionen Dollar. Alles hängt davon ab, wer dieses Muster rechtzeitig liest und wo sich die informierten Investoren bereits positionieren.

Bitcoin Prognose: Wale kaufen, was Kleinanleger abstoßen

Bitcoin handelt am 7. November bei 75.800 Dollar, rund 40 Prozent unter seinem Allzeithoch von 126.080 Dollar laut CryptoTimes. Am Donnerstag stand der Kurs noch über 80.700 Dollar, bevor ein Ausverkauf bei Tech-Aktien den gesamten Kryptomarkt mitriss und Liquidierungen von 1,25 Milliarden Dollar in 24 Stunden auslöste. Spot-ETFs verloren am 5. November 430,2 Millionen Dollar, angeführt von Fidelitys FBTC, und am 6. November weitere 411,9 Millionen, wobei BlackRocks IBIT allein 403 Millionen einbüßte laut SoSoValue-Daten.

Der Fear-and-Greed-Index zeigt 41, und ein heißer Arbeitsmarktbericht trieb die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung im Dezember auf 76,8 Prozent. Doch genau in diesem Moment der Panik kaufte laut Lookonchain ein Wal exakt 3.009 BTC für 228 Millionen Dollar. Ein weiterer zog 1.286 BTC von Binance ab, was auf langfristige Verwahrung hindeutet. Santiment-Daten bestätigen das Muster: Große Wallets akkumulieren in Phasen der Angst, während Kleinanleger verkaufen. Im März 2026 sammelten Wale über 61.000 BTC ein und verkauften 66 Prozent davon in die steigende Nachfrage der Kleinanleger, als der Kurs kurz darauf erholte. Wer spät kaufte, trug die Verluste. Bitcoin braucht jetzt Milliarden frischer Nachfrage für eine Erholung, doch die Investoren, die dieses Muster kennen, positionieren sich dort, wo ein früher Einstieg noch möglich ist.

Pepeto: Der Presale, den große Investoren vor der Masse entdecken

Bitcoin braucht Milliarden, und selbst ein 228-Millionen-Dollar-Wal bewegt den Kurs kaum. Bei einem Presale mit 10,38 Millionen Dollar Volumen bewegt jeder neue Dollar den Preis erheblich stärker, und genau das sehen Großinvestoren.

Große Investoren setzen auf Pepeto, weil der Preis nicht davon abhängt, ob Bitcoins Spot-Käufer zurückkehren. Der Presale-Preis steigt mit jeder Stufe, und bislang wurden bereits mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt. Dieses Kapital ist gebunden, während BTC rund 40 Prozent unter seinem Rekord handelt, und die Investoren, die einen Launch vor der Masse erkennen, liegen in der Regel als Erste richtig. Der Token kostet in der aktuellen Stufe 0,000000188 Dollar, und die nächste Stufe wird teurer.

Coins zwischen Blockchains zu bewegen kostet üblicherweise 15 bis 50 Dollar pro Transfer, dauert Minuten oder Stunden, und ein fehlgeschlagener Vorgang kann Guthaben sperren. Pepetos Bridge sperrt Token in einem geprüften Smart Contract auf einer Chain und prägt sie auf einer anderen, sobald der Beweis on-chain verifiziert ist, für null Dollar plus Gas, in unter 60 Sekunden. Ein fehlgeschlagener Transfer wird automatisch rückgängig gemacht, und ein Trader, der 26-mal im Jahr Chains wechselt, spart 390 bis 1.300 Dollar.

SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde, was die Sicherheit des Projekts von Beginn an gewährleistet. Die Bridge unterstützt Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum, neben einer Börse mit 0,00 Prozent Gebühren und einem Contract-Scanner. Jedes Produkt befindet sich im Aufbau, und nur Community-Mitglieder und große Investoren erhalten Zugang per Einladung. Verglichen mit den Milliarden, die BTC braucht, bewegt bei einem 10,38-Millionen-Dollar-Raise jeder neue Dollar Pepeto erheblich stärker. Das herannahende Binance-Listing bringt die ersten externen Käufer, und die Bridge und Börse geben ihnen Gründe zu halten.

Fazit

Die Bitcoin Prognose zeigt einen Markt, in dem Milliarden nötig sind, damit sich der Kurs spürbar bewegt. Das Wal-Verhalten am 6. November beweist, dass große Spieler dort kaufen, wo Kleinanleger aufgeben. Pepeto setzt seinen Preis stufenweise fest, und wer heute kauft, zahlt weniger als jeder Käufer nach der nächsten Stufe. Bitcoin kostete 2013 genau 13 Dollar, und wer damals 2.000 Dollar investierte, hielt später Token im Wert von 18,7 Millionen Dollar. Die Wallets, die jetzt Pepeto kaufen, sitzen an genau diesem Punkt, bevor die Masse eintrifft. Das Listing wird diesen Presale-Preis für immer beenden.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Bitcoin Prognose für November 2026?

Bitcoin handelt bei 75.800 Dollar, 40 Prozent unter dem Allzeithoch, bei 1,28 Milliarden Dollar ETF-Abflüssen allein im November. Wale akkumulieren, während Kleinanleger verkaufen.

Was ist Pepeto?

Pepeto ist ein Presale-Projekt mit stufenweise steigendem Preis, einer Börse mit 0,00 Prozent Gebühren und einer kettenübergreifenden Bridge. Die offizielle Pepeto-Website unter pepetocoin.com zeigt den aktuellen Presale-Status.