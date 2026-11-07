Mainz (ots) -Der Film "The 49th Year" von Heidrun Holzfeind erhält auf der 50. Duisburger Filmwoche, dem Festival des Dokumentarfilms aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, den mit 6000 Euro dotierten 3sat-Dokumentarfilmpreis. Der Preis wird seit 1996 von den vier 3sat-Partnern ZDF, ORF, SRG und ARD gestiftet und auf der Duisburger Filmwoche für den besten deutschsprachigen Dokumentarfilm aus dem Festivalprogramm vergeben."The 49th Year" (Österreich, Deutschland, Japan 2026, ca. 88 Minuten)widmet sich dem seit 40 Jahren inhaftierten japanischen Aktivisten Toshihiko Kamata. Er war der Kopf einer linken Gruppierung, die Anfang der 1970er-Jahre Anschläge auf Polizeiposten und US-Militäreinrichtungen in Japan verübt hat. In Briefen schreibt er über sein Leben im Untergrund und im Gefängnis, kommentiert das Zeitgeschehen und die Politik. Seine isolierte innere Welt tritt in Dialog mit Bildern der äußeren Gegenwart - Schreiben als Strategie der Resilienz und als Teilhabe an der Gesellschaft.In der Begründung der Jury heißt es: "Der Film montiert Kamatas Briefe und Texte, in denen er seine Vergangenheit als politischer Aktivist erzählt, seinen Alltag in der Haft beschreibt und zugleich die gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen in Japan und der westlichen Welt reflektiert, auf sparsame wie kluge Weise. Der Film macht den Zuschauer zum Adressaten seiner Briefe."Der unabhängigen Jury gehören in diesem Jahr an: der Regisseur und Autor Andreas Goldstein aus Deutschland, die Professorin der Politiken des Medialen Nicole Kandioler-Biet aus Österreich und die Journalistin und Filmemacherin Nicole Vögele aus der Schweiz.Überreicht wird der 3sat-Dokumentarfilmpreis 2026 durch die 3sat-Senderchefin Natalie Müller-Elmau. In ihrer Rede würdigt sie das 50-jährige Jubiläum des Festivals und die langjährige Partnerschaft mit 3sat: "Duisburg ist ein ganz besonderer Ort für den Dokumentarfilm. Seit 50 Jahren werden hier Filme nicht einfach gezeigt, beklatscht und anschließend abgehakt. Hier wird hingeschaut. Nachgefragt. Widersprochen. Weitergedacht. Und manchmal vermutlich auch noch weiterdiskutiert, wenn anderswo längst die Lichter ausgegangen sind."3sat zeigt anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Filmfestivals fünfzig Dokumentarfilme aus fünfzig Jahren Duisburger Filmwoche: 50 Jahre - 50 Filme - 3sat-Mediathek (https://www.3sat.de/film/dokumentarfilm/50jahre-50filme-100.html).Darunter sind u.a. zu sehen: "Soldaten des Lichts" von Julian Vogel und Johannes Büttner am Montag, 9. November, um 22.25 Uhr, "Unrecht und Widerstand" von Peter Nestler am Montag, 9. November, um 0.15 Uhr sowie "Gambling Gods and LSD" von Peter Mettler am Dienstag, 10. November, um 22.25 Uhr.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Andreas Reinberger, ZDF-Kommunikation, per E-Mail unter reinberger.a@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm 3satPressetreff finden Sie ergänzend das aktuelle Begleitprogramm zur 50. Duisburger Filmwoche im 3sat-Dossier :: 3sat Pressetreff (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/50-jahre-50-filme)3sat - Das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDMainz, 7. November 2026ZDF-KommunikationPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/6386055