München (ots) -Perfekter WM-Auftakt für DEB-Frauen! Die deutschen Eishockey-Frauen sind mit einem 2:0-Sieg gegen Österreich ins WM-Turnier in Dänemark gestartet. "Deutschland ist die bessere Mannschaft und hat das über 60 Minuten gezeigt", analysiert MagentaSport-Kommentator Christoph Fetzer. Deutschland gab insgesamt 50 Torschüsse ab, nur Katarina Jobst-Smith konnte die starke österreichische Torhüterin Selma Lugging zweimal überwinden. Auf deutscher Seite gelingt Goalie Sandra Abstreiter der Shutout.Bereits am Sonntag geht es weiter gegen Top-Favorit USA (ab 14.45Uhr live). Auch die Amerikanerinnen kommen mit einem Sieg (7:0 gegen die Schweiz) im Rücken in diese Partie. Diese Partie schätzt Kommentator Christoph Fetzer als "Bonus" ein. Anders sieht es bei den danach folgenden Gegnern aus. "Es ist immer was drin. Gerade gegen die Schweiz sehe ich Potenzial. Tschechien ist eine gute Mannschaft, aber auch nicht unschlagbar", meint MagentaSport-Expertin Marie Delarbre.Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zum WM-Auftakt der deutschen Eishockey-Frauen. Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Am Sonntag geht es für die DEB-Frauen weiter gegen Top-Favorit USA - ab 14.45 Uhr live. Bereits ab 14.15 Uhr gibt es das 3. Spiel der DEB-Männer beim Deutschland Cup 2026 gegen die Slowakei.Deutschland - Österreich 2:0 | Gelungener WM-Auftakt! Deutschland bezwingt ÖsterreichAlle Tore der Partie im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MnRUWm5YVUd1Vk9KRjZTZTZRbmVXYmRBYVRkUTNuWFVaZWhoMnlUOTRKQT0=Bann gebrochen! Katarina Jobst-Smith bringt Deutschland in Führung und erzielt damit das erste Tor bei dieser WM. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TGNpOWlURVJmMVBjbTlIRWxTMU1HRk1mU0RPbkxPclYvRitNNWJsakhvZz0="Das gibt es nicht!" Franziska Feldmeier lässt die XXL-Chance auf das 2:0 aus. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=c0kvSVpycFBzK2V3Y1A0WmM1SVFMUWMzdURTcitZYzRhdW9DVVg1MjRXYz0=MagentaSport-Kommentator Christoph Fetzer mit der Analyse: "Deutschland ist die bessere Mannschaft und hat das über 60 Minuten gezeigt. Morgen gegen die USA. Das ist Bonus."MagentaSport-Expertin Marie Delarbre fügt hinzu: "Deutschland war überlegen, aber ich war positiv überrascht von Österreich. Sie haben gut dagegengehalten. Eine klasse Torhüterleistung, deswegen auch das niedrige Ergebnis für Deutschland." Über die Duelle mit der Schweiz und Tschechien: "Es ist immer was drin. Gerade gegen die Schweiz sehe ich Potenzial. Tschechien ist eine gute Mannschaft, aber auch nicht unschlagbar." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Y1ZzRCs4YW1hVzI4ZzRyU0xpU3lvMEs0SG5odU5FSUFvckE1bjljNnppMD0=Eishockey bei MagentaSport und MagentaTVAktueller Programm-Überblick: www.magentasport.deDeutschland Cup 2026Sonntag, 08.11.2026ab 10.45 Uhr: Lettland - Österreichab 14.15 Uhr: Deutschland - SlowakeiEishockey-WM der FrauenSonntag, 08.11.2026ab 14.45 Uhr: USA - DeutschlandDienstag, 10.11.2026ab 14.45 Uhr: Tschechien - DeutschlandMittwoch, 11.11.2026ab 14.45 Uhr: Deutschland - SchweizFreitag, 13.11.2026ab 10.45 Uhr: Abstiegsrelegation (nur bei deutscher Beteiligung)ab 14.45 Uhr: Viertelfinale (nur bei deutscher Beteiligung)ab 18.45 Uhr: Viertelfinale (nur bei deutscher Beteiligung)Sonntag, 15.11.2026ab 14.45 Uhr:Halbfinale (nur bei deutscher Beteiligung)ab 18.45 Uhr:Halbfinale (nur bei deutscher Beteiligung)Montag, 16.11.2026ab 14.45 Uhr:Spiel um Platz 3 (nur bei deutscher Beteiligung)ab 18.45 Uhr:FinalePressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6386059