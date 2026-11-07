Ethereum Prognose: Warum fällt ETH unter 2.240 Dollar, während Insider leise kaufen?

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ETH verlor am Donnerstag rund 8 Prozent und fiel auf etwa 2.220 Dollar. In 24 Stunden wurden Positionen im Wert von 210 Millionen Dollar liquidiert, und der Fear & Greed Index rutschte von 50 auf 28. Die Ethereum Prognose hängt jetzt an der Frage, ob die Unterstützung bei 2.200 Dollar hält. Institutionelle Anleger zogen allein am 5. November fast 100 Millionen Dollar aus ETH-ETFs ab, und die Ethereum Foundation verschob das Glamsterdam-Upgrade nach acht entdeckten Sicherheitsrisiken. Doch On-Chain-Daten zeigen, dass große Wallets während des Absturzes leise Token ansammelten. Das Muster ist bekannt: Die großen Spieler verkaufen öffentlich und kaufen still, während Kleinanleger das Nachsehen haben. Dieser Artikel zeigt, was hinter dem Crash steckt und welches Frühphasenprojekt informierte Anleger gerade entdecken.

Ethereum Prognose nach dem 8-Prozent-Absturz: Wer verkauft und wer kauft heimlich?

ETH notierte am 6. November bei etwa 2.220 Dollar, nachdem der Kurs von rund 2.420 Dollar gefallen war. Ein breiter Ausverkauf bei Technologieaktien riss den gesamten Kryptomarkt mit. Laut CoinGlass wurden innerhalb eines Tages ETH-Futures im Wert von 210 Millionen Dollar zwangsliquidiert, fast ausschließlich Long-Positionen. Laut CoinEdition liegt der 200-Tage-Durchschnitt bei 2.315 Dollar, und solange ETH darunter bleibt, dominieren die Verkäufer.

Am selben Tag verschob die Ethereum Foundation das Glamsterdam-Upgrade, nachdem Prüfer acht Risiken bei der Gas-Abrechnung entdeckt hatten. Dazu kamen ETF-Abflüsse von fast 100 Millionen Dollar am 5. November, angeführt von BlackRocks ETHA mit 75 Millionen. Laut crypto.news war es der siebte Tag in Folge mit Nettoabflüssen aus US-Spot-ETH-ETFs.

Gleichzeitig fielen die ETH-Bestände auf Börsen auf 14,6 Millionen, den tiefsten Stand seit über einem Jahr, ein klassisches Zeichen dafür, dass Großinvestoren Token in private Wallets ziehen. Der Coin braucht bei 270 Milliarden Dollar Börsenwert Milliarden an neuem Kapital für einstellige Prozentgewinne. Die großen Spieler wissen das und positionieren sich längst in Projekten, von denen Kleinanleger noch nichts erfahren.

Pepeto baut die Werkzeuge, die Ethereum-Trader zwischen den Chains vermissen

ETH bietet 4 Prozent Erholung bei Milliarden an nötigem Kapital. Großinvestoren, die während dieses Absturzes auf Börsen akkumulieren, suchen gleichzeitig den nächsten Multiplikator, und über 10,38 Millionen Dollar sind bereits in den Pepeto-Presale geflossen, während ETH weiter fiel.

Pepeto wurde von einem Mitgründer des ursprünglichen Pepe ins Leben gerufen, und ein ehemaliger Binance-Experte arbeitet im Entwicklerteam. Die meisten Bridges verlangen 15 bis 50 Dollar pro Transfer, brauchen Minuten oder Stunden und können Gelder dauerhaft sperren, wenn ein Transfer fehlschlägt. Die Bridge von Pepeto sperrt Token in einem geprüften Smart Contract und prägt sie auf der Zielchain, sobald der Nachweis verifiziert ist.

Der gesamte Code wurde vor dem Presale von SolidProof geprüft und verifiziert, sodass Anleger wissen, dass eine unabhängige Sicherheitsüberprüfung die Technik bestätigt hat. Die Bridge deckt Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum ab, in unter einer Minute, und ein fehlgeschlagener Transfer wird automatisch rückgängig gemacht. Ein Trader, der 44 Mal im Jahr zwischen Chains wechselt, behält 660 bis 2.200 Dollar, die andere Bridges verlangen würden.

Ein KI-gestützter Scanner und ein Swap ohne Gebühren werden parallel entwickelt, mit privatem Testzugang für Community-Mitglieder und Großinvestoren. Der Token kostet in der aktuellen Phase 0,000000188 Dollar, und jede neue Phase ist höher angesetzt als die vorherige. Jede Transaktion über die Bridge, den Swap oder den Scanner läuft über einen einzigen Token mit einem festen Gesamtangebot von 420 Billionen. ETH braucht Milliarden für 4 Prozent, doch ein Presale von 10,38 Millionen Dollar mit fester Tokenanzahl und wachsender Nutzung steht vor einem völlig anderen Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage.

Fazit

Die Ethereum Prognose zeigt einen Coin, der zwischen ETF-Abflüssen und verzögerten Upgrades festhängt, und selbst bei einer Erholung auf 2.315 Dollar wären das nur 4 Prozent Gewinn. Pepeto verbindet die Dynamik eines Meme-Coins mit Werkzeugen, für die Trader heute bezahlen, und seine Käufer sichern sich diese Kombination noch zu Stufenpreisen. Frühere Presales mit vergleichbarem Profil haben ihren Käufern nach dem Listing ein Vielfaches ihres Einsatzes gebracht. Wer vor dem bevorstehenden Binance-Listing über die offizielle Pepeto-Website einsteigt, kauft noch zum aktuellen Stufenpreis, bevor die nächste Stufe ihn anhebt. Dieses Zeitfenster schließt sich gerade.

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Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Ethereum Prognose für November 2026?

ETH steht laut CoinEdition zwischen 2.170 und 2.415 Dollar. Der 200-Tage-Durchschnitt bei 2.315 Dollar ist die entscheidende Marke.

Was ist Pepeto und warum beobachten Großinvestoren den Presale?

Pepeto verbindet Meme-Coin-Reichweite mit einer gebührenfreien Bridge zwischen fünf großen Chains. Ein Mitgründer des ursprünglichen Pepe leitet das Projekt, SolidProof hat den Code geprüft, und Anleger finden alle Details auf der offiziellen Pepeto-Website pepetocoin.com.