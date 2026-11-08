T&HS steigerte im zehnten Quartal in Folge seine Absatzmengen und gewann in strategischen Kategorien Marktanteile hinzu, wozu auch das weltweit weiterhin wachsende Clean-Label-Segment beitrug.

Das ausgewiesene und das bereinigte * operative Ergebnis gingen im dritten Quartal 2026 gegenüber dem dritten Quartal 2025 jeweils um 19 % zurück.

operative Ergebnis gingen im dritten Quartal 2026 gegenüber dem dritten Quartal 2025 jeweils um 19 % zurück. Der ausgewiesene und der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie (EPS) beliefen sich im dritten Quartal 2026 auf 2,23 USD bzw. 2,28 USD, verglichen mit 2,61 USD bzw. 2,75 USD im dritten Quartal 2025.

Die Prognose für das Gesamtjahr wird angepasst: Der ausgewiesene verwässerte Gewinn je Aktie wird nun in einer Spanne von 8,04 bis 8,49 USD erwartet, der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie in einer Spanne von 9,25 bis 9,70 USD.





WESTCHESTER, Illinois, Nov. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ingredion Incorporated (NYSE: INGR), ein weltweit führender Anbieter von Inhaltsstofflösungen für die Lebensmittel- und Getränkeherstellerindustrie, hat heute seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 bekannt gegeben.

"Unsere Ergebnisse für das dritte Quartal blieben hinter unseren Erwartungen zurück. Dies war vor allem darauf zurückzuführen, dass die finanzielle Erholung von Argo langsamer verlief als erwartet. Hinzu kamen Belastungen durch höhere Inputkosten und eine schwächere Verbrauchernachfrage", sagte Jim Zallie, Chairman, President und CEO von Ingredion. "Die Produktion bei Argo blieb zwar das zweite Quartal in Folge stabil und die Lagerbestände sind weitgehend wieder aufgefüllt, doch die hohen Herstellungskosten in Verbindung mit der schwächeren Nachfrage nach Lebensmitteln und Getränken belasteten das profitable Mengenwachstum. Da sich die Zuverlässigkeit unserer Produktionsanlagen verbessert hat, konzentrieren wir uns nun darauf, die Betriebskosten nachhaltig zu senken und das Mengenwachstum zu steigern. Wir gehen zwar davon aus, dass diese Maßnahmen das Ergebnis verbessern werden, doch die Erholung nimmt mehr Zeit in Anspruch als erwartet."

"In der Sparte Texture & Healthful Solutions war das Wachstum der Absatzmengen auch in diesem Quartal wieder ein Lichtblick. Die Absatzmengen stiegen im zehnten Quartal in Folge. Dazu trug die weltweit anhaltend starke Nachfrage nach Clean-Label-Lösungen bei, da die Kunden ihre Produkte im Hinblick auf einfachere Zutatenlisten, Erschwinglichkeit und einen höheren Nährwert neu formulieren. Allerdings wurde das Gewinnwachstum des Segments durch höhere Tapiokakosten und gestiegene Inputpreise in der Produktion beeinträchtigt. In der Sparte Food & Industrial Ingredients - LATAM wurde das stärkere Absatzvolumen mit Kunden aus der Brauerei- und Getränkeindustrie in Mexiko und Brasilien durch Wechselkurseffekte infolge des stärkeren mexikanischen Peso sowie durch die Auswirkungen des Erdbebens im August in Kolumbien auf unsere Aktivitäten in der Andenregion ausgeglichen."

"Daher senken wir unseren Ausblick für das Gesamtjahr, vor allem um der langsameren Ergebniserholung in der Sparte Food & Industrial Ingredients - USA/Kanada sowie den Auswirkungen höherer Inputkosten und einer schwächeren Nachfrage Rechnung zu tragen."

"Mit Blick auf die Zukunft ergreifen wir Maßnahmen, um unsere finanzielle Performance durch konsequente Kostenkontrolle im operativen Geschäft und ein diszipliniertes Ausgabenmanagement zu verbessern. Gleichzeitig investieren wir weiterhin in unsere spezialisierten Wachstumsplattformen. Während wir die Integrationsplanung für die bevorstehende Übernahme von Tate & Lyle vorantreiben, schaffen wir die Grundlage für ein noch stärkeres Unternehmen mit besseren Möglichkeiten für Wachstum, Innovation und die Steigerung des Shareholder Value im Jahr 2027 und darüber hinaus."

* Die ausgewiesenen Ergebnisse entsprechen den in den Vereinigten Staaten allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen "GAAP". Bereinigte Finanzkennzahlen sind nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Siehe Abschnitt II. der ergänzenden Finanzinformationen mit dem Titel "Nicht auf GAAP basierende Informationen" nach dem verkürzten Konzernabschluss für eine Überleitung dieser nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen auf die am unmittelbarsten vergleichbaren GAAP-Kennzahlen.

Diluted Earnings Per Share (EPS)

3Q25 3Q26 Reported Diluted EPS $ 2.61 $ 2.23 Acquisition/integration costs, net - 0.09 Impairment charges - 0.08 Restructuring costs, net 0.05 (0.18 ) Tax items and other matters 0.09 0.06 Adjusted Diluted EPS** $ 2.75 $ 2.28

Factors affecting changes in Reported and Adjusted Diluted EPS

3Q26 Total items affecting adjusted diluted EPS** (0.47 ) Total operating items (0.54 ) Margin (0.72 ) Volume 0.05 Foreign exchange 0.04 Other income 0.09 Total non-operating items 0.07 Financing costs (0.03 ) Non-controlling interests 0.02 Tax rate - Shares outstanding 0.06 Other non-operating income 0.02

** Aufgrund von Rundungen können die Summen möglicherweise abweichen oder müssen neu berechnet werden.

Geschäftsentwicklung

Summe Ingredion

Net Sales

$ in millions 2025 FX

Impact Volume Pakistan

Volume* Price

Mix 2026 Change Change

excl. FX Third Quarter 1,816 26 21 (65) (6) 1,792 (1%) (3%) Year-to-Date 5,462 95 9 (65) (67) 5,434 (1%) (2%)

* Entspricht dem Volumenrückgang infolge des Verkaufs der Mehrheitsbeteiligung an unserem Geschäft in Pakistan.

Die Nettoumsätze gingen im dritten Quartal um 1 % zurück, was hauptsächlich auf den Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an unserem Geschäft in Pakistan zurückzuführen war. Ohne Berücksichtigung des Pakistan-Geschäfts erhöhten sich die Nettoumsätze um 2 %. Ausschlaggebend hierfür waren positive Wechselkurseffekte sowie höhere Absatzmengen in den Sparten F&II-LATAM und T&HS.





Reported Operating Income

$ in millions 2025 FX Impact Business

Drivers Restructuring/

Impairment Other 2026 Change Change

excl. FX Third Quarter 249 4 (52) 17 (17) 201 (19%) (21%) Year-to-Date 796 15 (139) (29) (51) 592 (26%) (28%)

Adjusted Operating Income

$ in millions 2025 FX Impact Business

Drivers 2026 Change Change

excl. FX Third Quarter 254 4 (52) 206 (19%) (21%) Year-to-Date 800 15 (139) 676 (16%) (18%)

Das ausgewiesene und das bereinigte operative Ergebnis beliefen sich im dritten Quartal auf 201 Mio. USD bzw. 206 Mio. USD. Die Differenz von 5 Mio. USD zwischen dem ausgewiesenen und dem bereinigten operativen Ergebnis ist auf übernahmebedingte Kosten, Wertminderungsaufwendungen und Kosten im Zusammenhang mit dem Brand bei Argo zurückzuführen, die weitgehend durch einen Nettoertrag aus Restrukturierungsmaßnahmen ausgeglichen wurden. Ohne Berücksichtigung der Wechselkurseffekte lagen sowohl das ausgewiesene als auch das bereinigte operative Ergebnis um 21 % unter dem Vorjahreswert.





Texture & Healthful Solutions

Net Sales

$ in millions 2025 FX Impact Volume Price

Mix 2026 Change Change

excl. FX Third Quarter 605 (3) 12 (4) 610 1% 1% Year-to-Date 1,806 15 69 (36) 1,854 3% 2%

Segment Operating Income

$ in millions 2025 FX Impact Business

Drivers 2026 Change Change

excl. FX Third Quarter 105 (1) (9) 95 (10%) (9%) Year-to-Date 315 3 (6) 312 (1%) (2%)

Das operative Ergebnis der Sparte Texture & Healthful Solutions belief sich im dritten Quartal auf 95 Mio. USD und lag damit um 10 Mio. USD niedriger als vor einem Jahr, was auf ungünstige Tapioka- und Produktionskosten und einen ungünstigen Preismix zurückzuführen ist, die teilweise durch positive Effekte aus höheren Absatzmengen und niedrigeren betrieblichen Aufwendungen ausgeglichen wurden. Ohne Berücksichtigung der Wechselkurseffekte ging das operative Ergebnis des Segments um 9 % zurück.





Food & Industrial Ingredients - LATAM

Net Sales

$ in millions 2025 FX

Impact Volume Price

Mix 2026 Change Change

excl. FX Third Quarter 585 30 21 (12) 624 7% 2% Year-to-Date 1,754 78 9 (27) 1,814 3% (1%)

Segment Operating Income

$ in millions 2025 FX Impact Business

Drivers Argentina JV 2026 Change Change

excl. FX Third Quarter 116 5 (15) 3 109 (6%) (10%) Year-to-Date 370 11 (46) 7 342 (8%) (11%)

Das operative Ergebnis der Sparte Food & Industrial Ingredients - LATAM belief sich im dritten Quartal auf 109 Mio. USD, was einem Rückgang von 7 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies ist in erster Linie auf Wechselkurseffekte aus Transaktionen in Mexiko sowie Betriebsunterbrechungen infolge des Erdbebens in Kolumbien zurückzuführen, teilweise ausgeglichen durch höhere Absatzmengen. Ohne Berücksichtigung der Wechselkurseffekte ging das operative Ergebnis des Segments um 10 % zurück.





Food & Industrial Ingredients - USA/Kanada

Net Sales

$ in millions 2025 FX Impact Volume Price

Mix 2026 Change Change

excl. FX Third Quarter 507 (1) (15) 13 504 (1%) -% Year-to-Date 1,550 1 (75) (9) 1,467 (5%) (5%)

Segment Operating Income

$ in millions 2025 FX Impact Business

Drivers 2026 Change Change

excl. FX Third Quarter 81 - (29) 52 (36%) (36%) Year-to-Date 259 1 (116) 144 (44%) (44%)

Das operative Ergebnis der Sparte Food & Industrial Ingredients - USA/Kanada belief sich im dritten Quartal auf 52 Mio. USD und lag damit 29 Mio. USD unter dem Vorjahreswert. Zurückzuführen war dieser Rückgang auf die höheren Produktionskosten im Argo-Werk und die Mengenrückgänge, denen teilweise ein vorteilhafter Preismix entgegenwirkte. Ohne Berücksichtigung der Wechselkurseffekte ging das operative Ergebnis um 36 % zurück.





Alle anderen Bereiche**

Net Sales

$ in millions 2025 FX Impact Volume Pakistan

Volume* Price

Mix 2026 Change Change

excl. FX Third Quarter 119 - 3 (65) (3) 54 (55%) (55%) Year-to-Date 352 1 6 (65) 5 299 (15%) (15%)

* Entspricht dem Volumenrückgang infolge des Verkaufs der Mehrheitsbeteiligung an unserem Geschäft in Pakistan.

All Other Operating Loss

$ in millions 2025 FX Impact Pakistan Business

Drivers 2026 Change Change

excl. FX Third Quarter (4) - (9) 2 (11) NM NM Year-to-Date (5) - (9) 12 (2) NM NM

Der operative Verlust in allen anderen Bereichen erhöhte sich im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 7 Mio. USD. Dies spiegelt die Auswirkungen des Verkaufs der Mehrheitsbeteiligung an unserem Geschäft in Pakistan wider, die teilweise durch die anhaltenden Verbesserungen im Geschäftsbereich Protein Fortification ausgeglichen wurden.





** "Alle anderen Bereiche" umfassen die Geschäfte mehrerer operativer Segmente, die weder einzeln noch gemeinsam als berichtspflichtige Segmente klassifiziert sind. Die Nettoumsätze des Bereichs "Alle anderen Bereiche" werden hauptsächlich mit dem Verkauf von Stevia und anderen Zutaten aus unserem PureCircle-Geschäft und unseren übrigen Geschäftsbereichen zur Zuckerreduktion sowie mit dem Verkauf von Erbsenproteinzutaten aus unserem Geschäftsbereich Protein Fortification erzielt.

Sonstige Finanzposten

Zum 30. September 2026 belief sich die Gesamtverschuldung auf 1,8 Mrd. USD, und die liquiden Mittel, einschließlich kurzfristiger Investitionen, auf 993 Mio. USD, verglichen mit 1,8 Mrd. USD bzw. 1,0 Mrd. USD zum 31. Dezember 2025.

Im dritten Quartal beliefen sich die Nettofinanzierungskosten auf 10 Mio. USD, verglichen mit 7 Mio. USD im dritten Quartal 2025.

Die ausgewiesenen und die bereinigten effektiven Steuersätze für das dritte Quartal lagen bei 26,8 % bzw. 26,4 %, verglichen mit 28,6 % bzw. 26,4 % im Vorjahreszeitraum. Der Rückgang des ausgewiesenen effektiven Steuersatzes war hauptsächlich auf die Änderung des Status unseres Pakistan-Geschäfts hinsichtlich der dauerhaften Reinvestition zurückzuführen, die im Vorjahreszeitraum erfasst worden war, sowie auf ein günstiges Urteil in Brasilien zur steuerlichen Behandlung von ICMS-Gutschriften. Diese positiven Effekte wurden teilweise durch die Wechselkursentwicklung des mexikanischen Peso gegenüber dem US-Dollar kompensiert.

Die Investitionsausgaben beliefen sich bis zum 30. September 2026 auf insgesamt 313 Mio. USD. Dem standen teilweise Erlöse aus dem Verkauf bestimmter Immobilien in Höhe von 36 Mio. USD gegenüber.





Dividenden und Aktienrückkäufe

Im dritten Quartal zahlte das Unternehmen 53 Mio. USD an Dividenden an die Aktionäre. Am 17. September 2026 beschloss das Unternehmen eine vierteljährliche Dividende von 0,83 USD je Aktie, die am 20. Oktober 2026 ausgezahlt wurde. Damit stieg die Dividende im 12. Jahr in Folge. Bis zum 30. September hat das Unternehmen Stammaktien im Wert von 85 Millionen USD zurückgekauft, womit das Jahresziel für Aktienrückkäufe in Höhe von 100 Millionen USD erreichbar bleibt.

Aktualisierte Prognose für das Gesamtjahr 2026

Das Unternehmen erwartet für das Gesamtjahr 2026 einen ausgewiesenen Gewinn je Aktie von 8,04 bis 8,48 USD sowie einen bereinigten Gewinn je Aktie von 9,25 bis 9,70 USD.

Das Unternehmen erwartet nun für das Gesamtjahr 2026 einen unveränderten Nettoumsatz. Das Mengenwachstum und positive Wechselkurseffekte werden dabei durch einen niedrigeren Preismix sowie die Auswirkungen des bereits erwähnten Verkaufs seiner Mehrheitsbeteiligung am Pakistan-Geschäft kompensiert. Ohne Berücksichtigung des Pakistan-Geschäfts wird ein unveränderter bis leicht steigender Nettoumsatz im niedrigen einstelligen Prozentbereich erwartet.

Das ausgewiesene operative Ergebnis dürfte im niedrigen zweistelligen Prozentbereich zurückgehen, während für das bereinigte operative Ergebnis im Gesamtjahr 2026 nun ein Rückgang im mittleren zweistelligen Prozentbereich erwartet wird. Darin spiegeln sich die operativen Herausforderungen im Bereich F&II - USA/Kanada wider.

Der Ganzjahresausblick für 2026 geht von den folgenden Annahmen aus: Für das operative Ergebnis von Texture & Healthful Solutions wird nun eine unveränderte Entwicklung bis zu einem Anstieg im niedrigen einstelligen Prozentbereich erwartet. Treiber ist das Wachstum der Absatzmengen, dem eine voraussichtlich höhere Inflation bei den Inputkosten entgegenwirkt. Für das operative Ergebnis von Food & Industrial Ingredients - LATAM wird nun ein Rückgang im mittleren bis oberen einstelligen Prozentbereich erwartet, was die anhaltende Stärke des mexikanischen Peso widerspiegelt. Das operative Ergebnis von Food & Industrial Ingredients - USA/Kanada dürfte um 35 bis 40 % sinken, bedingt durch die Betriebskosten in Argo. Der operative Verlust des Bereichs "Alle anderen Bereiche" wird weiterhin auf rund 15 Mio. USD veranschlagt. Darin spiegelt sich wider, dass der Verkauf des Pakistan-Geschäfts im zweiten Halbjahr keinen Ergebnisbeitrag mehr leisten wird.

Die Unternehmenskosten dürften im Gesamtjahr 2026 im mittleren einstelligen Prozentbereich zurückgehen.

Für das Gesamtjahr 2026 erwartet das Unternehmen einen ausgewiesenen effektiven Steuersatz von 27,9 bis 28,9 %. Für den bereinigten effektiven Steuersatz wird mit 26,5 bis 27,5 % gerechnet.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit dürfte sich im Gesamtjahr 2026 nun auf 650 bis 750 Mio. USD belaufen. Für die Investitionsausgaben im Gesamtjahr werden weiterhin rund 450 bis 490 Mio.USD erwartet.

Diese Prognose berücksichtigt die zum Ende Oktober 2026 geltenden Zollniveaus. Nicht berücksichtigt sind akquisitionsbedingte Integrations- und Restrukturierungskosten sowie mögliche Wertminderungsaufwendungen.

Telefonkonferenz- und Webcast-Informationen

Ingredion wird am Donnerstag, 5. November 2026, um 8:00 Uhr (CT)/9:00 Uhr (ET) eine Telefonkonferenz unter der Leitung von Jim Zallie, Chairman, President und Chief Executive Officer, sowie Diego Reynoso, Executive Vice President und Chief Financial Officer, abhalten. Die Telefonkonferenz wird in Echtzeit im Internet übertragen und kann unter https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations abgerufen werden. Eine Präsentation mit zusätzlichen Finanz- und Betriebsinformationen wird einige Stunden vor Beginn der Telefonkonferenz auf der Website des Unternehmens zum Download bereitstehen. Eine Aufzeichnung steht für eine begrenzte Zeit unter https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results zur Verfügung.

Über Ingredion

Ingredion Incorporated (NYSE: INGR) mit Hauptsitz im Großraum Chicago ist ein weltweit führender Anbieter von Zutatenlösungen und beliefert Kunden in mehr als 120 Ländern. Mit einem Jahresnettoumsatz von rund 7,2 Milliarden USD im Jahr 2025 verarbeitet das Unternehmen Getreide, Obst, Gemüse und andere pflanzliche Rohstoffe zu hochwertigen Zutatenlösungen für die Lebensmittel-, Getränke-, Tiernahrungs-, Brauerei- und Industriemärkte. Über sein weltweites Netzwerk von Ingredion Idea Labs-Innovationszentren und mit mehr als 11.000 Beschäftigten entwickelt das Unternehmen gemeinsam mit seinen Kunden maßgeschneiderte Lösungen. Dabei verfolgt Ingredion das Ziel, das Potenzial von Menschen, Natur und Technologie zu bündeln, um das Leben zu verbessern. Weitere Informationen und aktuelle Unternehmensnachrichten finden Sie unter ingredion.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält oder kann zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung enthalten. Ingredion Incorporated geht davon aus, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Safe Harbor-Bestimmungen für solche Aussagen abgedeckt werden.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen zu unseren Erwartungen für das Gesamtjahr 2026 in Bezug auf das ausgewiesene und bereinigte Ergebnis je Aktie, den Nettoumsatz, das ausgewiesene und bereinigte operative Ergebnis, die Unternehmenskosten, den ausgewiesenen und bereinigten effektiven Steuersatz, den Cashflow aus der Geschäftstätigkeit und die Investitionsausgaben sowie alle anderen Aussagen zu unseren Aussichten und unserer künftigen Geschäftstätigkeit, unserer Finanzlage, unseren Volumina, unserem Cashflow, unseren Ausgaben oder anderen Finanzposten, einschließlich der Pläne oder Strategien und Ziele der Geschäftsleitung in Bezug auf die vorgenannten Punkte sowie aller Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen, die den vorgenannten Punkten zugrunde liegen. Darüber hinaus umfassen zukunftsgerichtete Aussagen unsere Erwartungen hinsichtlich des Abschlusses und der Vorteile der geplanten Übernahme von Tate & Lyle (die "geplante Übernahme"). Dazu zählen insbesondere Aussagen über die Pläne, Ziele, Absichten und Erwartungen in Bezug auf die künftige Geschäftstätigkeit und finanzielle Entwicklung des zusammengeschlossenen Konzerns.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mitunter an Begriffen wie "könnte", "wird", "sollte", "voraussehen", "annehmen", "glauben", "planen", "prognostizieren", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "fortsetzen", "Pro-forma", "Prognose", "Ausblick", "Chancen" oder "Potenzial" sowie an ähnlichen Formulierungen oder deren Verneinung zu erkennen. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen.

Diese Aussagen basieren auf aktuellen Umständen oder Erwartungen, unterliegen aber bestimmten inhärenten Risiken und Unsicherheiten, von denen viele schwer vorhersehbar sind und außerhalb unserer Kontrolle liegen. Obwohl wir glauben, dass unsere Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, auf vernünftigen Annahmen beruhen, werden die Anleger darauf hingewiesen, dass keine Gewähr dafür übernommen werden kann, dass sich unsere Erwartungen als richtig erweisen.

Zu den Faktoren im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in unseren zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit dargestellten Ergebnissen abweichen, zählen unter anderem: das Risiko, dass die geplante Übernahme nicht zum erwarteten Zeitpunkt oder überhaupt nicht abgeschlossen wird, weil wesentliche kartellrechtliche oder sonstige Vollzugsbedingungen nicht erfüllt werden können oder andere Gründe einem Abschluss entgegenstehen; das Risiko, dass die erwarteten Vorteile der geplanten Übernahme nicht vollständig realisiert werden oder ihre Realisierung mehr Zeit in Anspruch nimmt als erwartet, unter anderem aufgrund der nachstehend beschriebenen Risiken und Unsicherheiten; das Risiko, dass die Geschäftsbereiche von Ingredion und Tate & Lyle nicht wirksam integriert werden können oder die erweiterte Geschäftstätigkeit des zusammengeschlossenen Konzerns nicht wirksam gesteuert werden kann; die Möglichkeit, dass Ingredion und dem zusammengeschlossenen Konzern im Zusammenhang mit der Durchführung der geplanten Übernahme und dem Betrieb des Unternehmens nach deren Abschluss erhebliche Aufwendungen und Verbindlichkeiten entstehen; sowie das Risiko, dass Tate & Lyle infolge der geplanten Übernahme Verträge, Kunden, Vertriebspartner, Lieferanten, Dienstleister oder andere Geschäftspartner verliert.

Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von den in unseren zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltenen Erwartungen abweichen. Ursache hierfür sind verschiedene Risiken und Unsicherheiten. Dazu zählen unter anderem: Veränderungen der Gewohnheiten, Präferenzen, Preissensibilität, Verhaltensweisen, Nachfrage und Wahrnehmung der Verbraucher; die Auswirkungen geopolitischer Entwicklungen, Spannungen, Bedrohungen oder Konflikte auf die Verfügbarkeit und Preise von Rohstoffen und Energie, auf Lieferketten sowie auf Wechselkurse und Zinssätze; die Auswirkungen der weltweiten Geschäfts- und Wirtschaftslage auf die Nachfrage nach unseren Produkten sowie auf unseren Zugang zu den globalen Kredit- und Kapitalmärkten; unsere Abhängigkeit von bestimmten Branchen, auf die ein wesentlicher Teil unseres Umsatzes entfällt; betriebliche Schwierigkeiten in unseren Produktionsstätten sowie Haftungsrisiken im Zusammenhang mit Produktsicherheit und Produktqualität; unsere Fähigkeit, mit technologischen Entwicklungen in Forschung und Entwicklung Schritt zu halten und weiterhin innovative Produkte anzubieten; Wettbewerbsdruck, der sich nachteilig auf unseren Marktanteil, unseren Umsatz und unsere Rentabilität auswirken kann; Marktvolatilität, die unsere Fähigkeit beeinträchtigen kann, Kostensteigerungen bei Mais und anderen Rohstoffen an unsere Kunden weiterzugeben, Mais und andere Rohstoffe zu Preisen zu beschaffen, die eine Aufrechterhaltung oder Steigerung unserer Rentabilität ermöglichen, oder die von unseren Kunden nachgefragten Produktmengen bereitzustellen und ihre Lieferanforderungen zu erfüllen; die Auswirkungen von Preisschwankungen, Lieferkettenunterbrechungen, Zöllen, Abgaben und Engpässen bei den für unsere Beschaffung, Produktionsprozesse und Lieferkanäle erforderlichen Vorleistungen, darunter Rohstoffe, Energie sowie Fracht- und Logistikleistungen; unsere Fähigkeit, Kosten zu begrenzen, das Betriebskapital wirksam zu steuern und Budgets einzuhalten, einschließlich der termingerechten und budgetkonformen Fertigstellung geplanter Wartungs- und Investitionsprojekte; der globale Klimawandel sowie gesetzliche, regulatorische und marktbezogene Maßnahmen zu seiner Eindämmung; unsere Fähigkeit, Übernahmen, Veräußerungen oder strategische Allianzen zu vorteilhaften Bedingungen zu identifizieren und abzuschließen sowie die erwarteten Synergien zu realisieren; die wirtschaftlichen, politischen und sonstigen Risiken, die mit unserer internationalen Geschäftstätigkeit und Fremdwährungen verbunden sind; unsere Fähigkeit, stabile und zufriedenstellende Arbeitsbeziehungen aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, Beschäftigte, einschließlich wichtiger Fach- und Führungskräfte, zu gewinnen, weiterzuentwickeln, zu binden und zu motivieren sowie gute Beziehungen zu ihnen zu pflegen; die Auswirkungen rechtlicher und behördlicher Verfahren; die mit Pandemien verbundenen Risiken; die Auswirkungen möglicher Wertminderungsaufwendungen auf immaterielle Vermögenswerte und den Geschäfts- oder Firmenwert; die globale und regionale Wirtschaftspolitik sowie Änderungen bestehender Gesetze und Vorschriften; Änderungen unserer Steuersätze sowie das Risiko zusätzlicher Ertragsteuerverbindlichkeiten; Zinserhöhungen, die unsere Finanzierungskosten steigern könnten; Risiken, die unsere Fähigkeit beeinträchtigen, Finanzmittel zu angemessenen Konditionen zu beschaffen, sowie sonstige Faktoren, die unseren Zugang zu ausreichenden Mitteln für künftiges Wachstum und weitere Expansion beeinflussen; Risiken im Zusammenhang mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz und anderer fortschrittlicher Technologien sowie unsere Abhängigkeit von externen-Technologieanbietern; Unterbrechungen, Sicherheitsvorfälle oder Ausfälle unserer IT-Systeme, IT-Prozesse und IT-Infrastruktur; Risiken, die unsere Fähigkeit zur Fortführung unserer Dividendenpolitik beeinträchtigen könnten; sowie unsere Fähigkeit, wirksame interne Kontrollen über die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten.

Unsere zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum der Veröffentlichung eingetreten sind. Wenn wir eine oder mehrere dieser Aussagen aktualisieren oder korrigieren, sollten Anleger und andere nicht zu dem Schluss kommen, dass wir zusätzliche Aktualisierungen oder Korrekturen vornehmen werden. Eine weitere Beschreibung dieser und anderer Risiken finden Sie unter "Risikofaktoren" und weiteren Informationen, die in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr und den nachfolgenden Berichten auf dem Formular 10-Q und dem Formular 8-K enthalten sind, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden.

Zusätzliche Informationen

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, Wertpapiere zu kaufen, anderweitig zu erwerben, zu zeichnen, zu verkaufen oder auf sonstige Weise darüber zu verfügen. Ebenso wenig stellt sie eine Aufforderung zur Abgabe einer Stimme oder Zustimmung in irgendeiner Rechtsordnung dar, sei es im Zusammenhang mit dem Barangebot der Gesellschaft für das gesamte ausgegebene und noch auszugebende Stammaktienkapital von Tate & Lyle oder anderweitig. In keiner Rechtsordnung dürfen Wertpapiere von Tate & Lyle verkauft, ausgegeben oder übertragen werden, wenn dies gegen geltendes Recht verstoßen würde. Die geplante Übernahme wird ausschließlich im Wege eines Scheme of Arrangement durchgeführt. Sollte die geplante Übernahme stattdessen im Wege eines Übernahmeangebots im Sinne des britischen Companies Act 2006 erfolgen, gelten die vollständigen Bedingungen der geplanten Übernahme, wie sie im entsprechenden Angebotsdokument dargelegt sind. Macht das Unternehmen von seinem Recht Gebrauch, die geplante Übernahme im Wege eines Übernahmeangebots durchzuführen, wird dieses Angebot in Übereinstimmung mit den geltenden US-amerikanischen Gesetzen und Vorschriften unterbreitet.

KONTAKTE:

Investoren: Noah Weiss, 773-896-5242

Medien: Rick Wion, 708-209-6323

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Income

(Unaudited)

(dollars and shares in millions, except per share data)

Three Months Ended September 30, Change

% Nine Months Ended September 30, Change

% 2026 2025 2026 2025 Net sales $ 1,792 $ 1,816 (1%) $ 5,434 $ 5,462 (1%) Cost of sales 1,393 1,361 4,208 4,064 Gross profit 399 455 (12%) 1,226 1,398 (12%) Operating expenses 215 203 6% 622 604 3% Other operating (income), net (3 ) - (30 ) (15 ) Restructuring/impairment charges, net (14 ) 3 42 13 Operating income 201 249 (19%) 592 796 (26%) Financing costs 5 7 69 28 Net (gain) on sale of business - - (44 ) - Other non-operating expense, net 2 1 4 1 Income before income taxes 194 241 (20%) 563 767 (27%) Provision for income taxes 52 69 161 198 Net income 142 172 (17%) 402 569 (29%) Less: Net income attributable to non-controlling interests - 1 4 5 Net income attributable to Ingredion $ 142 $ 171 (17%) $ 398 $ 564 (29%) Earnings per common share attributable to Ingredion common shareholders: Weighted average common shares outstanding: Basic 63.1 64.3 63.2 64.4 Diluted 63.7 65.4 63.8 65.5 Earnings per common share of Ingredion: Basic $ 2.25 $ 2.66 (15%) $ 6.30 $ 8.76 (28%) Diluted $ 2.23 $ 2.61 (15%) $ 6.24 $ 8.61 (28%)

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Balance Sheets

(dollars and shares in millions, except per share amounts) September 30, 2026 December 31, 2025 (Unaudited) Assets Current assets: Cash and cash equivalents $ 989 $ 1,030 Short-term investments 4 3 Accounts receivable, net 1,346 1,185 Inventories 1,151 1,227 Prepaid expenses and assets held for sale 70 60 Total current assets 3,560 3,505 Property, plant and equipment, net 2,560 2,526 Goodwill 917 922 Intangible assets, net 330 347 Other non-current assets 760 597 Total assets $ 8,127 $ 7,897 Liabilities and stockholders' equity Current liabilities: Short-term borrowings $ 533 $ 48 Accounts payable, accrued liabilities and liabilities held for sale 1,241 1,268 Total current liabilities 1,774 1,316 Long-term debt 1,242 1,742 Other non-current liabilities 502 473 Total liabilities 3,518 3,531 Share-based payments subject to redemption 56 64 Redeemable non-controlling interests - 7 Ingredion stockholders' equity: Preferred stock - authorized 25.0 shares - $0.01 par value, none issued - - Common stock - authorized 200.0 shares - $0.01 par value, 77.8 shares issued at September 30, 2026 and December 31, 2025 1 1 Additional paid-in capital 1,147 1,155 Less: Treasury stock (common stock: 15.4 and 14.8 shares at September 30, 2026 and December 31, 2025) at cost (1,624 ) (1,555 ) Accumulated other comprehensive loss (822 ) (937 ) Retained earnings 5,851 5,610 Total Ingredion stockholders' equity 4,553 4,274 Non-redeemable non-controlling interests - 21 Total stockholders' equity 4,553 4,295 Total liabilities and stockholders' equity $ 8,127 $ 7,897

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

(Unaudited)

(dollars in millions) Nine Months Ended September 30, 2026 2025 Cash from operating activities Net income $ 402 $ 569 Non-cash charges to net income: Depreciation and amortization 165 165 Mechanical stores expense 56 50 Net (gain) on sale of business (44 ) - (Gain) on sale of land (26 ) - Impairment charges 39 6 Foreign exchange losses, net 44 3 Deferred income taxes 6 2 Margin accounts 17 3 Changes in other working capital (219 ) (235 ) Other (51 ) (24 ) Cash provided by operating activities 389 539 Cash from investing activities Capital expenditures and mechanical stores purchases (313 ) (299 ) Proceeds from disposal of manufacturing facilities and equipment 36 1 Proceeds from sales of businesses, net 139 12 Purchases of equity securities, net (26 ) (11 ) Other (5 ) (5 ) Cash used for investing activities (169 ) (302 ) Cash from financing activities Proceeds (payments) on borrowings, net 29 (37 ) Repurchases of common stock, net (85 ) (134 ) Common stock activity for share-based compensation, net (10 ) (12 ) Purchases of non-controlling interests (34 ) - Dividends paid, including to non-controlling interests (158 ) (157 ) Cash used for financing activities (258 ) (340 ) Effects of foreign exchange rate changes on cash and cash equivalents (3 ) 21 (Decrease) in cash and cash equivalents (41 ) (82 ) Cash and cash equivalents, beginning of period 1,030 997 Cash and cash equivalents, end of period $ 989 $ 915

Ingredion Incorporated Supplemental Financial Information (Unaudited) (dollars in millions, except for percentages) I. Segment Information of Net Sales to Unaffiliated Customers and Operating Income

Three Months Ended

September 30, Change %

Change

Excl. FX %

Nine Months Ended

September 30, Change %

Change

Excl. FX %

2026 2025 2026 2025 Net Sales to Unaffiliated Customers: Texture & Healthful Solutions (i) $ 610 $ 605 1% 1% $ 1,854 $ 1,806 3% 2% Food & Industrial Ingredients-LATAM (ii) 624 585 7% 2% 1,814 1,754 3% (1%) Food & Industrial Ingredients-U.S./Canada (iii) 504 507 (1%) -% 1,467 1,550 (5%) (5%) All Other (iv) 54 119 (55%) (55%) 299 352 (15%) (15%) Net Sales $ 1,792 $ 1,816 (1%) (3%) $ 5,434 $ 5,462 (1%) (2%) Operating Income (Loss): Texture & Healthful Solutions $ 95 $ 105 (10%) (9%) $ 312 $ 315 (1%) (2%) Food & Industrial Ingredients-LATAM 109 116 (6%) (10%) 342 370 (8%) (11%) Food & Industrial Ingredients-U.S./Canada 52 81 (36%) (36%) 144 259 (44%) (44%) All Other (11 ) (4 ) NM NM (2 ) (5 ) NM NM Corporate (39 ) (44 ) (11%) (11%) (120 ) (139 ) (14%) (14%) Adjusted Operating Income 206 254 (19%) (21%) 676 800 (16%) (18%) Acquisition/integration costs, net (11 ) - (17 ) - Impairment charges (3 ) - (34 ) (6 ) Restructuring costs, net 17 (3 ) (8 ) (7 ) Other matters (8 ) (2 ) (25 ) 9 Operating Income $ 201 $ 249 (19%) (21%) $ 592 $ 796 (26%) (28%)

Erläuterungen zum Nettoumsatz mit externen Kunden

(i) Abzüglich konzerninterner Umsätze in Höhe von 22 Mio. USD bzw. 7 Mio. USD für das dritte Quartal 2026 und 2025 sowie 66 Mio. USD bzw. 25 Mio. USD für das laufende Jahr 2026 und 2025.

(ii) Abzüglich konzerninterner Umsätze in Höhe von 17 Mio. USD bzw. 12 Mio. USD für das dritte Quartal 2026 und 2025 sowie 38 Mio. USD bzw. 39 Mio. USD für das laufende Jahr 2026 und 2025.

(iii) Abzüglich konzerninterner Umsätze in Höhe von 37 Mio. USD bzw. 25 Mio. USD für das dritte Quartal 2026 und 2025 sowie 112 Mio. USD bzw. 85 Mio. USD für das laufende Jahr 2026 und 2025.

(iv) Abzüglich konzerninterner Umsätze in Höhe von 6 Mio. USD bzw. 3 Mio. USD für das dritte Quartal 2026 und 2025 sowie 18 Mio. USD bzw. 10 Mio. USD für das laufende Jahr 2026 und 2025.

II. Nicht auf GAAP basierende Informationen

Ergänzend zu den nach den US-amerikanischen Rechnungslegungsgrundsätzen ("GAAP") erstellten konsolidierten Finanzergebnissen verwendet das Unternehmen historische Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen. Diese schließen bestimmte nach GAAP ausgewiesene Posten aus, darunter Akquisitions- und Integrationskosten, Restrukturierungskosten, Wertminderungsaufwendungen, den Nettogewinn aus der Veräußerung von Geschäftsbereichen, den Steuerposten in Mexiko sowie weitere im Einzelnen ausgewiesene Posten. Im Allgemeinen wird der Begriff "bereinigt" verwendet, wenn wir uns auf diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen beziehen.

Die Unternehmensleitung verwendet intern nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen bei der strategischen Entscheidungsfindung, der Prognose künftiger Ergebnisse und der Bewertung der aktuellen Performance. Durch die Offenlegung von nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen beabsichtigt die Unternehmensleitung, Anlegern einen aussagekräftigeren, konsistenteren Vergleich der Betriebsergebnisse des Unternehmens und Trends für die dargestellten Zeiträume zu ermöglichen. Diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen werden zusätzlich zu und in Verbindung mit den Ergebnissen verwendet, die nach GAAP erfasst wurden. Sie sind eine zusätzliche Möglichkeit, Aspekte der Geschäftstätigkeit des Unternehmens zu betrachten, die, falls sie in Verbindung mit den auf GAAP basierenden Ergebnissen gesehen werden, ein vollständigeres Verständnis der Faktoren und Trends bieten, die sich auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken. Die erwarteten Finanzkennzahlen spiegeln möglicherweise nicht bestimmte zukünftige Aufwendungen, Kosten und/oder Gewinne wider, die aufgrund ihres unbekannten Zeitpunkts, ihrer Auswirkungen und/oder Bedeutung von Natur aus schwer vorhersehbar bzw. abschätzbar sind. Nicht auf GAAP basierende Anpassungen werden in der Regel an bereinigten Finanzkennzahlen vorgenommen, was das Vertrauen des Managements in seine Fähigkeit zur Prognose bereinigter Finanzkennzahlen im Vergleich zu seiner Fähigkeit zur Prognose von GAAP-Finanzkennzahlen erhöht. Diese nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen, einschließlich erwartete nicht auf GAAP basierende Kennzahlen, sollten als Ergänzung und nicht als Ersatz für die nach GAAP berechneten Finanzkennzahlen bzw. als diesen überlegen angesehen werden.

Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen werden nicht in Übereinstimmung mit GAAP erstellt. Daher sind die Nicht-GAAP-Kennzahlen des Unternehmens nicht unbedingt mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Eine Überleitung jeder Nicht-GAAP-Finanzkennzahl auf die am ehesten vergleichbare GAAP-Kennzahl ist in den nachstehenden Tabellen enthalten.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share ("EPS") to Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS

(Unaudited) Three Months Ended

September 30, 2026 Nine Months Ended

September 30, 2026 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 142 $ 2.23 $ 398 $ 6.24 Adjustments: Acquisition/integration costs, net (i) 6 0.09 47 0.74 Impairment charges (ii) 5 0.08 27 0.42 Restructuring costs, net (iii) (12 ) (0.18 ) 7 0.11 Net (gain) on sale of business (iv) - - (17 ) (0.27 ) Other matters (v) 6 0.09 18 0.29 Tax item-Mexico (vi) 3 0.05 (3 ) (0.05 ) Other tax matters (vii) (5 ) (0.08 ) (2 ) (0.03 ) Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 145 $ 2.28 $ 475 $ 7.45

Three Months Ended

September 30, 2025 Nine Months Ended

September 30, 2025 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 171 $ 2.61 $ 564 $ 8.61 Adjustments: Impairment charges (ii) - - 4 0.06 Restructuring costs, net (iii) 3 0.05 6 0.09 Other matters (v) 1 0.02 (7 ) (0.10 ) Tax item-Mexico (vi) (3 ) (0.05 ) (10 ) (0.15 ) Other tax matters (vii) 8 0.12 6 0.09 Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 180 $ 2.75 $ 563 $ 8.60

Nettogewinn und EPS können aufgrund von Rundungen abweichen oder neu berechnet werden.

Hinweise



(i) In den drei bzw. neun Monaten bis zum 30. September 2026 wurden Aufwendungen in Höhe von 6 Mio. USD bzw. 59 Mio. USD vor Steuern für Übernahme- und Integrationsmaßnahmen verzeichnet, die in erster Linie auf die geplante Übernahme von Tate & Lyle zurückzuführen sind, einschließlich Gewinnen und Verlusten in Höhe von 5 Mio. USD und 42 Mio. USD aus übernahmebezogenen Währungsabsicherungsgeschäften in den drei bzw. neun Monaten bis zum 30. September 2026. In den drei und sechs Monaten bis zum 30. September 2025 fielen keine vergleichbaren Posten an.

(i) Im Verlauf der neun Monate zum 30. September 2026 haben wir Vorsteuer-Wertminderungsaufwendungen in Höhe von 6 Mio. USD bzw. 39 Mio. USD erfasst. Im dritten Quartal haben wir Kosten in Verbindung mit dem Verkauf unserer Anlage in Vanscoy, Kanada, und Wertminderungsaufwendungen für Anlageinvestitionen erfasst. Darüber hinaus haben wir Aufwendungen in Bezug auf die Schließung unserer Anlage in Cabo, Brasilien, im ersten Halbjahr 2026 erfasst. Im Verlauf der neun Monate zum 30. September 2025 haben wir Vorsteuer-Wertminderungsaufwendungen in Höhe von 6 Mio. USD auf unsere Beteiligungen erfasst.

(iii) In den drei und neun Monaten zum 30. September 2026 haben wir einen Umstrukturierungsgewinn vor Steuern in Höhe von 17 Mio. USD und Umstrukturierungskosten vor Steuern in Höhe von 8 Mio. USD erfasst. Der im Quartal erfasste Gewinn war vorwiegend auf Erlöse aus dem Verkauf von Land in Lane Cove, Australien, zurückzuführen. In den neun Monaten bis zum 30. September 2026 wurde der Gewinn aus Landverkäufen vollkommen durch Restrukturierungskosten, die hauptsächlich im Zusammenhang mit der Schließung unserer Anlage in Cabo, Brasilien, und dem Verkauf unseres Pakistan-Geschäfts zusammenhingen, ausgeglichen. In den drei und sechs Monaten bis zum 30. September 2025 erfassten wir Restrukturierungskosten vor Steuern in Höhe von 3 Mio. USD beziehungsweise 7 Mi. USD, die hauptsächlich auf Stilllegungskosten im Zusammenhang mit Werksschließungen entfielen.

(iv) In den drei und neun Monaten bis zum 30. September 2026 erfassten wir im Zusammenhang mit dem Verkauf unseres Pakistan-Geschäfts einen Nettogewinn vor Steuern in Höhe von 44 Millionen USD. Im Zeitraum bis zum 30. Juni 2025 fielen keine vergleichbaren Posten an.

(v) In den drei und neun Monaten bis zum 30. September 2026 erfassten wir Aufwendungen vor Steuern in Höhe von 8 Mio. USD beziehungsweise 25 Mio. USD, die hauptsächlich mit dem Brand in unserem Argo-Werk zusammenhingen. Für die drei und neun Monate zum 30. September 2025 ergaben sich Vorsteueraufwendungen in Höhe von 2 Mio. USD bzw. Vorsteuervorteile in Höhe von 9 Mio. USD, die hauptsächlich auf Versicherungserstattungen und ein günstiges Urteil im Zusammenhang mit bestimmten indirekten Steuern zurückzuführen waren.

(vi) Die Steuerbeträge ergeben sich aus der Entwicklung des Wechselkurses des mexikanischen Pesos gegenüber dem US-Dollar und deren Auswirkungen auf die Neubewertung der mexikanischen Abschlüsse im jeweiligen Berichtszeitraum.

(vii) Für die drei und neu Monate zum 30. September 2026 erfassten wir Steuervorteilen, unter anderem Zinserträge im Zusammenhang mit bestimmten lokalen brasilianischen Fördermaßnahmen und der Anerkennung einer latenten Steuergutschrift in den USA. Diese Vorteile wurde teilweise durch verbundene Steuerergebnisse der nicht auf GAAP basierenden Anpassungen im laufenden Jahr und im Vorjahr und die Rückbuchung von US-Steuererstattungen aus dem Vorjahr ausgeglichen. Darüber hinaus erfassten wir in den neun Monaten zum 30. September 2026 Steuervorteile im Zusammenhang mit der Nutzung von bislang nicht berücksichtigten steuerlichen Verlustvorträgen. Diese Vorteile wurden teilweise durch Änderungen der Rückstellung im Zusammenhang mit der dauerhaften Reinvestition ausländischer Gewinne und der Erfassung von Steuerverbindlichkeiten aus dem Vorjahr ausgeglichen.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating Income

(Unaudited)

(dollars in millions, pre-tax) Three Months Ended

September 30, Nine Months Ended

September 30, 2026 2025 2026 2025 Operating income $ 201 $ 249 $ 592 $ 796 Adjustments: Acquisition/integration costs, net (i) 11 - 17 - Impairment charges (ii) 3 - 34 6 Restructuring costs, net (iii) (17 ) 3 8 7 Other matters (v) 8 2 25 (9 ) Non-GAAP adjusted operating income $ 206 $ 254 $ 676 $ 800

Für die Anmerkungen (i) bis (v) siehe die Anmerkungen (i) bis (v) in der Überleitung des GAAP-Nettoergebnisses von Ingredion und des verwässerten Gewinns je Aktie ("EPS") zum nicht GAAP-konformen bereinigten Nettoergebnis von Ingredion und zum bereinigten verwässerten EPS.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Financing Costs to Non-GAAP Adjusted Financing Costs

(Unaudited)

(dollars in millions, pre-tax) Three Months Ended

September 30,

Nine Months Ended

September 30,

2026 2025 2026

2025

Financing costs $ 5 $ 7 $ 69 $ 28 Adjustments: Acquisition/integration costs, net (i) 5 - (42 ) - Non-GAAP adjusted financing costs $ 10 $ 7 $ 27 $ 28

Für die Anmerkungen (i) siehe die Anmerkungen (i) in der Überleitung des GAAP-Nettoergebnisses von Ingredion und des verwässerten Ergebnisses je Aktie ("EPS") zum nicht GAAP-konformen bereinigten Nettoergebnis von Ingredion und zum bereinigten verwässerten EPS.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted Effective Income Tax Rate

(Unaudited)

(dollars in millions, except for percentages) Three Months Ended

September 30, 2026 Nine Months Ended

September 30, 2026 Income

before

Income

Taxes (a) Provision

for Income

Taxes (b) Effective

Income

Tax Rate

(b/a) Income

before

Income

Taxes (a) Provision

for Income

Taxes (b) Effective

Income

Tax Rate

(b/a) As Reported $ 194 $ 52 26.8% $ 563 $ 161 28.6% Adjustments: Acquisition/integration costs, net (i) 6 - 59 12 Impairment charges (ii) 6 1 39 12 Restructuring costs, net (iii) (17 ) (5 ) 8 1 Net (gain) on sale of business (iv) - - (44 ) (27 ) Other matters (v) 8 2 25 7 Tax item-Mexico (vi) - (3 ) - 3 Other tax matters (vii) - 5 - 2 Adjusted Non-GAAP $ 197 $ 52 26.4% $ 650 $ 171 26.3%



Three Months Ended

September 30, 2025 Nine Months Ended

September 30, 2025 Income

before

Income

Taxes (a) Provision

for Income

Taxes (b) Effective

Income

Tax Rate

(b/a) Income

before

Income

Taxes (a) Provision

for Income

Taxes (b) Effective

Income

Tax Rate

(b/a) As Reported $ 241 $ 69 28.6% $ 767 $ 198 25.8% Adjustments: Impairment charges (ii) - - 6 2 Restructuring costs, net (iii) 3 - 7 1 Other matters (v) 2 1 (9 ) (2 ) Tax item-Mexico (vi) - 3 - 10 Other tax matters (vii) - (8 ) - (6 ) Adjusted Non-GAAP $ 246 $ 65 26.4% $ 771 $ 203 26.3%

Zu den Anmerkungen (i) bis (vii) siehe die entsprechenden Anmerkungen in der Überleitungsrechnung vom nach GAAP ermittelten, Ingredion zurechenbaren Nettogewinn und verwässerten Gewinn je Aktie ("EPS") zum bereinigten, Ingredion zurechenbaren Nettogewinn und bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie gemäß Nicht-GAAP.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected GAAP Diluted Earnings Per Share ("GAAP EPS")

to Expected Adjusted Diluted Earnings Per Share ("Adjusted EPS")

(Unaudited) Expected EPS Range

for Full-Year 2026 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP EPS $ 8.04 $ 8.49 Adjustments: Acquisition/integration costs, net (i) 0.74 0.74 Impairment charges (ii) 0.42 0.42 Restructuring costs, net (iii) 0.11 0.11 Net (gain) on sale of business (iv) (0.27 ) (0.27 ) Other matters (v) 0.29 0.29 Tax item-Mexico (vi) (0.05 ) (0.05 ) Other tax matters (vii) (0.03 ) (0.03 ) Adjusted EPS $ 9.25 $ 9.70

Zu den Anmerkungen (i) bis (vii) siehe die entsprechenden Anmerkungen in der Überleitungsrechnung vom nach GAAP ermittelten, Ingredion zurechenbaren Nettogewinn und verwässerten Gewinn je Aktie ("EPS") zum bereinigten, Ingredion zurechenbaren Nettogewinn und bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie gemäß Nicht-GAAP.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected GAAP Effective Income Tax Rate ("GAAP ETR")

to Expected Adjusted Effective Income Tax Rate ("Adjusted ETR")

(Unaudited)



Expected Effective Income

Tax Rate Range

for Full-Year 2026 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP ETR 27.9% 28.9% Adjustments: Acquisition/integration costs, net (i) (0.4%) (0.4%) Impairment charges (ii) 0.1% 0.1% Restructuring costs, net (iii) (0.1%) (0.1%) Net (gain) on sale of business (iv) (1.7%) (1.7%) Other matters (v) 0.1% 0.1% Tax item-Mexico (vi) 0.3% 0.3% Other tax matters (vii) 0.3% 0.3% Adjusted ETR 26.5% 27.5%

Zu den Anmerkungen (i) bis (vii) siehe die entsprechenden Anmerkungen in der Überleitungsrechnung vom nach GAAP ermittelten, Ingredion zurechenbaren Nettogewinn und verwässerten Gewinn je Aktie ("EPS") zum bereinigten, Ingredion zurechenbaren Nettogewinn und bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie gemäß Nicht-GAAP.