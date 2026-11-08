Bitcoin News heute: BTC fällt auf 76.000 Dollar, Fear-Index bei 25, Insider akkumulieren

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430 Millionen Dollar am Donnerstag, 411,9 Millionen am Freitag, kein einziger der zwölf Bitcoin-ETFs mit Zuflüssen. Die Bitcoin News vom 7. November 2026 lesen sich wie ein Drehbuch, das Kleinanleger aus dem Markt drängen soll. Der BTC Kurs steht bei 76.000 Dollar, gefallen von 80.936 Dollar in einer Woche, der Fear and Greed Index auf 25. An der Oberfläche dominiert Panik, doch die Wallets der Großinvestoren zeigen das Gegenteil. Was folgt, zeigt, wer von der Angst profitiert und wo das Gewinnpotenzial liegt, das BTC bei 1,52 Billionen Dollar Börsenwert nicht mehr bieten kann.

Bitcoin News: ETF-Abflüsse von 1,28 Milliarden Dollar in fünf Tagen und extremer Angstindex

Die Zahlen sprechen für sich. BTC handelt laut CoinDesk bei 76.065 Dollar, nachdem der Kurs am Freitag kurzzeitig unter 75.000 Dollar fiel. Laut CryptoTimes zogen die US-Spot-Bitcoin-ETFs am 6. November 411,9 Millionen Dollar ab, am Tag zuvor 430 Millionen, bei keinem Fonds floss Geld hinein. In fünf Handelstagen summieren sich die Abflüsse auf 1,28 Milliarden Dollar.

Der Fear and Greed Index fiel auf 25, zum ersten Mal seit August. Glassnode sieht den Durchschnittskaufpreis kurzfristiger Halter bei 75.700 Dollar, genau dort, wo BTC jetzt handelt. Analyst Jamie Coutts von Real Vision nennt 75.000 Dollar als Unterstützung und 87.000 Dollar als Bestätigung der Trendwende. Keel Infrastructure verkaufte im dritten Quartal 2.520 BTC für 192 Millionen Dollar und wechselte komplett zu KI-Rechenzentren.

Ein starker Arbeitsmarktbericht trieb die Anleiherenditen nach oben und verstärkte die Erwartung einer Zinserhöhung im Dezember. Was dabei fehlt: Großinvestoren nutzen genau solche Phasen zum Aufbau von Positionen, während Kleinanleger verkaufen.

Bei 1,52 Billionen Dollar Börsenwert bringt ein Anstieg zum Wochenhoch nur 6 Prozent, egal ob mit 2.000 oder 2 Millionen Dollar Einsatz. Das ist der Grund, warum Insider parallel in Projekte einsteigen, die noch vor dem Markt stehen.

Was Großinvestoren in Pepeto sehen, nachdem 10,38 Millionen Dollar eingegangen sind

Wenn Insider in Frühphasen-Projekte umschichten, brauchen sie ein Werkzeug gegen das älteste Problem im Kryptomarkt: Token-Verträge, die Käufer hereinlassen und nie wieder herauslassen. Genau dieses Werkzeug entwickelt Pepeto.

Es ist eine Absicherung gegen einen der ältesten Betrugsmaschen in Krypto, einen Vertrag, der einen Käufer einlässt und niemals wieder herauslässt. Pepeto, dessen Presale über 10,38 Millionen Dollar eingenommen hat, entwickelt einen KI-Scanner, der diese Falle erkennt, bevor ein einziger Dollar fließt.

Der Scanner arbeitet mit 42 Detektoren, liest den Live-Zustand eines Tokens auf der Chain und simuliert einen Kauf und einen Verkauf auf einer Kopie der Chain. Er gibt einen Score von 0 bis 100 mit einer Bewertung zurück, sodass ein Erstkäufer das Ergebnis genauso schnell liest wie ein professioneller Handelsdesk.

Eine Order von 2.240 Dollar in einen Token mit Score 6, als kritisch eingestuft nach einem fehlgeschlagenen Verkaufstest, wird standardmäßig blockiert und bleibt im Wallet. Der Scanner steht neben einem Swap, der 0,00 Prozent berechnet, und einer Bridge für 0 Dollar, beide in Entwicklung. Großinvestoren gehören zu jenen mit privatem Testzugang, und sie halten die niedrigsten Phasenpreise, die ein Käufer je sehen wird.

SolidProof hat den gesamten Codebase geprüft und verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde, was bedeutet, dass jeder Teilnehmer in ein unabhängig auditiertes Projekt einzahlt. Der originale Mitgründer von Pepe sitzt im Team, und ein ehemaliger Binance-Experte arbeitet am Aufbau. Jeder Token kostet in dieser Phase 0,000000188 Dollar, und jede spätere Phase kostet mehr. Die Käufer, die jetzt einsteigen, sichern sich den Preis, den die Großinvestoren gewählt haben, bevor irgendein Handelsplatz einen Marktpreis festlegt.

Fazit

BTC bietet auf einer Billionen-Dollar-Basis nur noch einstellige Prozentgewinne. Die größten Gewinne bei Bitcoin wurden nie zum heutigen Kurs erzielt, sondern beim Einstieg, bevor der Markt den Wert erkannte. Pepeto steht genau an diesem Punkt, mit KI-Scanner, geprüfter Codebasis und Phasenpreisen, die bei vergleichbaren Presales historisch das größte Gewinnpotenzial boten. Jede Phase liegt unter der nächsten, bis die Binance-Listung einen einzigen Marktpreis für alle setzt. Dieser Presale ist noch offen, doch jede Phase hat ein Ablaufdatum.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Bitcoin News vom 7. November 2026?

BTC notiert am 7. November 2026 bei 76.000 Dollar nach ETF-Abflüssen von 1,28 Milliarden Dollar in fünf Tagen. Der Fear and Greed Index steht bei 25, und ein starker Arbeitsmarktbericht hat die Zinserwartungen verschärft.

Was ist Pepeto und was macht der KI-Scanner?

Pepeto entwickelt einen KI-Scanner mit 42 Detektoren, der Käufe und Verkäufe simuliert und einen Score von 0 bis 100 vergibt. Der gesamte Code ist von SolidProof verifiziert, und über 10,38 Millionen Dollar flossen in den Presale. Aktuelle Daten auf der offiziellen Pepeto-Website.