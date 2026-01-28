Bitcoin News November 2026: 1,28 Milliarden fließen aus ETFs, doch eine Zahl fehlt in den Schlagzeilen

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Bitcoin fiel am Freitag auf 74.762 Dollar, den tiefsten Stand seit August, während 411,9 Millionen Dollar an einem Tag aus Spot-ETFs abflossen. Der Fear-and-Greed-Index erreichte 25, extremer Angst, zum ersten Mal seit dem 6. August. Ein Arbeitsmarktbericht, der die Erwartungen verdoppelte, trieb die Wahrscheinlichkeit einer Dezember-Zinserhöhung auf über 76 Prozent. BlackRocks IBIT hat seit dem 30. Oktober allein über eine Milliarde Dollar verloren. Die ETF-Abflüsse im November haben in fünf Handelstagen 1,28 Milliarden Dollar erreicht. Dieser Artikel ordnet die Bitcoin News ein und zeigt, wo frühes Kapital heute das Potenzial findet, das Bitcoin bei seiner jetzigen Größe strukturell nicht mehr bieten kann.

Bitcoin News: BTC bei 75.800 Dollar in extremer Angst

Bitcoin notiert am 7. November bei 75.924 Dollar laut CryptoTimes, nach einem kurzen Abtauchen auf 75.000 Dollar am Freitag. Der Preis liegt unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten. Am Donnerstag stand Bitcoin noch über 80.700 Dollar, bevor Technologie-Aktien einbrachen und den gesamten Risikomarkt mitrissen.

US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am 6. November Netto-Abflüsse von 411,9 Millionen Dollar. BlackRocks IBIT hat laut SecureShift seit dem 30. Oktober über eine Milliarde verloren. Glassnode beziffert die Kostenbasis der Kurzfrist-Halter auf 75.700 Dollar, genau dort, wo BTC steht. Die Unterstützung bleibt bei 75.000 Dollar, mit 73.000 und 69.000 als nächsten Niveaus.

Wenn Institutionen Milliarden aus ETFs abziehen, handeln sie nicht aus Panik, sondern positionieren sich dort, wo die nächste Bewegung beginnt. Privatanleger sehen Angst-Schlagzeilen und verkaufen am Tiefpunkt, während das große Kapital leise in kleinere, frühere Märkte fließt. Bitcoins Marktkapitalisierung von 1,52 Billionen Dollar bedeutet, dass die Erholung auf 82.000 Dollar rund 120 Milliarden an frischem Kaufdruck erfordert. Die frühesten Käufer jedes Zyklus-Gewinners sind eingestiegen, als das Kapital in Millionen gemessen wurde, und genau dort liegt das Potenzial für Anleger, die jetzt handeln.

Pepeto bietet Gebührenfreiheit, wo Bitcoin-ETFs auf jeder Ebene kassieren

Während ETF-Anleger Gebühren für Verwahrung, Handel und Verwaltung bezahlen, baut ein Presale-Projekt den Gegenentwurf. Über zehn Millionen Dollar von Investoren stehen bereits hinter der Idee, und der Gründer hat den Markt schon einmal geprägt.

Investoren haben Pepeto mit mehr als 10,38 Millionen Dollar unterstützt, und der Gründer hat den ersten Pepe-Coin mitgeschaffen. Ein Händler, der gegen Unternehmen antritt, die Hunderte Millionen bewegen, braucht Kosten, die nicht jeden Trade auffressen, und Pepetos erstes Werkzeug zielt auf die Gebühren. Jeder Token kostet aktuell 0,000000188 Dollar, und der Preis steigt, sobald ein Phasen-Countdown endet oder das Verkaufsziel erreicht ist.

PepetoSwap, eine Börse in der Entwicklung, erhebt eine Swap-Gebühr von 0,00 Prozent, sodass der Händler nur Netzwerk-Gas bezahlt. Wer jeden Dienstag Token im Wert von 5.900 Dollar tauscht, bewegt rund 306.800 Dollar im Jahr, was auf Uniswap 920,40 Dollar und auf PancakeSwap 767 Dollar kostet und bei PepetoSwap gebührenfrei bleibt. Testzugang erhalten privat Community-Mitglieder und größere Investoren. Ein KI-gestützter Vertragsscanner und eine Bridge über fünf Blockchains befinden sich im Aufbau. SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale begonnen hat, sodass Käufer sicher sein können, dass eine zertifizierte Sicherheitsfirma jeden Smart Contract kontrolliert hat.

Jede gesparte Gebühr gibt einem Händler einen Grund zurückzukommen, und jede Rückkehr läuft über einen Token mit einer festen Obergrenze von 420 Billionen Einheiten, einem Angebot, das nie wächst. Die ersten Käufer von Doge, Shiba und Pepe haben profitiert, bevor die breite Öffentlichkeit von diesen Coins gehört hatte, und ein Pepe-Mitgründer bringt genau diese Erfahrung zu einem Meme-Coin mit echten Werkzeugen. Sobald das bevorstehende Binance-Listing einen offenen Marktpreis setzt, endet der Stufenpreis, und wer nach dem Listing einsteigt, zahlt, was der Markt verlangt, nicht den heutigen Presale-Preis.

Fazit

Die Bitcoin News dieser Woche zeigen, dass institutionelles Geld abfließt, während der Kurs an der 75.000-Dollar-Marke hängt. Die Rückkehr auf 82.000 Dollar braucht Milliarden, während Pepetos gesamter Presale bei 10,38 Millionen Dollar steht. Pepeto beantwortet die Kostenfrage mit einer Kombination, die der Kryptomarkt selten hervorbringt, und genau darin liegt das Potenzial für frühe Käufer. Die Millionen im Presale stehen zu Preisen, die nach dem Listing kein Käufer mehr erreicht. Die offizielle Pepeto-Website zeigt, wie viel Zeit in der aktuellen Phase noch bleibt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeuten die Bitcoin-ETF-Abflüsse für den Kurs?

Die Abflüsse von 1,28 Milliarden Dollar erzeugen Verkaufsdruck, den der Spotmarkt absorbieren muss. Die kurzfristige Richtung hängt davon ab, ob institutionelle Nachfrage zurückkehrt.

Was ist Pepeto und wie funktioniert PepetoSwap?

Pepeto ist ein Meme-Coin-Presale von Pepes Mitgründer mit 0,00 Prozent Swap-Gebühren. 10,38 Millionen Dollar stehen im Presale, der Stufenpreis steigt mit jeder Phase. Details auf der offiziellen Pepeto-Website.