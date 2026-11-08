Ethereum Prognose November 2026: Warum BlackRock 580.000 ETH verkauft, während Insider leise zugreifen

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Die Ethereum Prognose für November 2026 beginnt mit einem Schock: BlackRock hat im Oktober 580.145 ETH aus seinem Fonds verkauft, rund 1,3 Milliarden Dollar, die den Markt trafen, ohne dass die meisten Anleger es rechtzeitig bemerkten. ETH fiel am 5. November um etwa 7 Prozent und handelt am 7. November bei rund 2.240 Dollar. In den letzten 24 Stunden wurden Positionen im Wert von 210 Millionen Dollar zwangsweise geschlossen, und der Kryptomarkt hat allein im November über 180 Milliarden Dollar an Wert verloren.

ETH hängt an einer einzigen Marke, dem 200-Tage-Durchschnitt bei 2.315 Dollar. Warum verkaufen die größten Fonds in Milliardenhöhe, während ein einzelner Wal gleichzeitig für 63 Millionen Dollar nachkauft?

Ethereum Prognose November 2026: BlackRock verkauft, Liquidationen steigen

BlackRocks Ethereum-Fonds ETHA hat allein im Oktober 580.145 ETH abgegeben, rund 1,3 Milliarden Dollar. Gleichzeitig zeigen Daten von CoinOTAG, dass innerhalb von 24 Stunden Positionen im Wert von 210 Millionen Dollar liquidiert wurden, davon 179 Millionen aus Long-Positionen. Am 7. November notiert ETH bei etwa 2.240 Dollar und damit unter jedem wichtigen gleitenden Durchschnitt.

Laut CoinEdition liegt der entscheidende Widerstand bei 2.315 Dollar, dem 200-Tage-Durchschnitt. Die Handelsspanne liegt zwischen 2.200 und 2.415 Dollar. Spot-ETH-ETFs verzeichneten sechs Tage in Folge Nettoabflüsse, insgesamt 571 Millionen Dollar, und BlackRocks ETHA allein verlor in fünf Tagen 424,7 Millionen Dollar.

Ein Einzelanleger kaufte am Montag innerhalb von fünf Stunden 27.553 ETH für fast 63 Millionen Dollar. Große Institutionen verkaufen in Milliardenhöhe, drücken den Kurs und kaufen über andere Kanäle günstiger zurück. Selbst bei einer Erholung auf 2.415 Dollar wären das weniger als 8 Prozent auf einen Coin mit 274 Milliarden Dollar Börsenwert, und wer auf ein Vielfaches setzt, braucht eine völlig andere Größenordnung.

Pepeto: Der Presale-Token, den große Anleger vor dem Binance-Listing kaufen

Während ETH-Halter auf einstellige Prozentgewinne hoffen, legen Frühkäufer ihr Geld in Projekte, die noch vor dem ersten Börsenlisting stehen und bei denen jeder neue Käufer echtes Gewicht hat.

Käufer im Presale haben bisher mehr als 10,38 Millionen Dollar eingezahlt, bei einem Tokenpreis von 0,000000188 Dollar. Pepeto wurde entwickelt, um das Handeln günstiger zu machen, als Meme-Coin mit einer gebührenfreien Börse, einem Scanner und einer Bridge in der Entwicklung. Swaps auf der Pepeto-Börse kosten keine Gebühr, und ein Trade im Wert von 1.000 Dollar, der auf Uniswap 3 Dollar kostet, verursacht hier nur die Gasgebühr. Die Bridge verbindet fünf Blockchains und verlangt dafür ebenfalls nur Gas.

Community-Mitglieder und größere Investoren testen diese Werkzeuge bereits in einer geschlossenen Testphase. Der Mitgründer hinter dem ersten Pepe-Coin leitet das Team, ein ehemaliger Binance-Experte arbeitet an der Entwicklung. Der gesamte Code wurde vor dem Start des Presales von SolidProof geprüft und verifiziert, was Käufern eine unabhängige Sicherheitsbestätigung gibt, bevor sie einsteigen.

ETH braucht etwa 25 Milliarden Dollar frisches Kapital für einen Anstieg von 9 Prozent. Pepetos Basis liegt bei etwas über 10,38 Millionen Dollar, und jeder neue Käufer bewegt den Kurs dort spürbar stärker. Jede Presale-Stufe endet mit einem höheren Preis als die vorherige.

Pepeto verkauft in der Phase, in der ETH im Jahr 2017 stand, als 1.000 Dollar noch 247.000 Dollar werden konnten, und es hat bereits einen Scanner, eine Bridge und eine Börse in der Testphase. Wer diese Zahlen liest und versteht, dass ein 274-Milliarden-Dollar-Coin dieses Ergebnis nicht wiederholen kann, sieht in diesem Presale die Struktur, die ETH seinen Frühkäufern einmal bot.

Fazit

Die Ethereum Prognose für November zeigt einen Coin, der zwischen ETF-Abflüssen und der 2.200-Dollar-Marke festhängt. Im März 2017 stand ETH bei 20 Dollar, und bis August 2025 stieg der Kurs auf 4.953 Dollar, sodass 1.000 Dollar auf etwa 247.000 Dollar anwuchsen. Diese Gewinne gingen an Käufer, die kamen, als das Netzwerk kaum genutzt wurde, und diese Phase kehrt für ETH nicht zurück.

Pepeto verkauft heute in genau dieser frühen Phase, zu einem Bruchteil eines Cents, und drei Werkzeuge geben der Nachfrage mehr Grundlage als ein leeres Netzwerk damals hatte. Der Stufenpreis steigt, sobald die aktuelle Stufe endet, und wer jetzt nicht kauft, zahlt morgen mehr.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagen die Analysten für ETH im November 2026?

Laut CoinEdition liegt ETH zwischen 2.200 und 2.415 Dollar. Der 200-Tage-Durchschnitt bei 2.315 Dollar begrenzt die Erholung, und BlackRocks ETHA verzeichnete im Oktober 1,3 Milliarden Dollar an Abflüssen.

Was ist Pepeto und warum kaufen Anleger den Token im Presale?

Pepeto ist ein Meme-Coin mit gebührenfreier Börse, Scanner und Bridge in der Entwicklung. SolidProof hat den Code vor dem Start geprüft, und der Presale hat über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt. Alle Details finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.