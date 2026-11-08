XRP News: $22 Millionen liquidiert, aber Wale kaufen weiter, was Kleinanleger nicht sehen sollen

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Die wichtigste XRP News dieser Woche steckt in einer einzigen Zahl. $22,59 Millionen an Long-Positionen wurden in 24 Stunden ausgelöscht, und XRP fiel um 9,4 Prozent auf $1,18. Mehr als 4.500 Trader verloren ihre Positionen, wobei Long-Wetten 96,6 Prozent der Liquidationen ausmachten. Doch im Hintergrund geschieht, was die meisten XRP News Portale verschweigen. 2.147 Wal-Wallets mit über einer Million XRP markieren ein Jahreshoch, und 696 Millionen Token flossen von Börsen ab. Große Akteure kaufen, was kleine Anleger in Panik abstoßen, ein Vorgang, der bei jedem Marktzyklus auftritt, aber selten rechtzeitig sichtbar wird. Diese XRP News erklären, wohin das smarte Geld jetzt fließt und welches Presale-Projekt dabei besondere Aufmerksamkeit auf sich zieht.

XRP News November 2026: Liquidierungswelle trifft den Markt, während das Ledger sicherer wird

XRP notierte am 6. November bei $1,18, ein Minus von 9,4 Prozent in 24 Stunden. Die Liquidierungen erreichten laut CryptoTimes insgesamt $22,59 Millionen, wobei Long-Positionen 96,6 Prozent ausmachten. Der Einbruch kam inmitten eines scharfen Ausverkaufs bei US-Technologieaktien, der sich von New York nach Asien ausbreitete. Das 24-Stunden-Handelsvolumen lag bei $2,57 Milliarden, die Marktkapitalisierung bei $75 Milliarden. Der Kurs liegt 68 Prozent unter dem Allzeithoch von $3,65.

Der Durchbruch unter $1,21 zwang Trader, über $10 Millionen an gehebelten Positionen zu schließen, wie CoinPedia berichtet. Das Open Interest fiel um 12,36 Prozent, ein Zeichen, dass gehebelte Wetten den Markt verlassen. Analyst ChartNerd sieht bei $1,16 bis $1,04 eine Nachfragezone und warnt, dass ein weiterer Bruch die Verluste vertiefen könnte. Am gleichen Tag aktivierte das XRP Ledger das fixCleanup3_4_0 Sicherheitsupgrade, das eine Token-Minting-Schwachstelle behoben hat. Spot XRP ETFs verzeichneten zum dritten Mal null Zuflüsse.

Die On-Chain-Daten erzählen die andere Seite. 2.147 Wallets halten jetzt über eine Million XRP, ein Jahreshoch laut Santiment. Die Wal-Nettoabflüsse von Börsen erreichten 696 Millionen Token. Große Akteure nutzen den niedrigen Preis, während Kleinanleger durch Liquidierungen aus dem Markt verdrängt werden. XRP braucht für eine Rückkehr auf $1,47 etwa $18 Milliarden an frischen Kaufaufträgen. Gibt es Projekte, bei denen derselbe Betrag nicht im Rauschen einer $75-Milliarden-Marktkapitalisierung verschwindet?

Pepeto: Swap, Bridge und KI-Scanner wachsen, während XRP-Trader liquidiert werden

Während XRP-Trader $22 Millionen an Liquidierungen verlieren, weil gehebelte Wetten gegen sie laufen, wächst ein Presale, bei dem es kein Liquidierungsrisiko gibt. Pepeto baut ein Ökosystem für Meme-Coin-Trader, und wer hier einsteigt, zahlt einen festen Stufenpreis statt eines schwankenden Marktkurses. Das Projekt entwickelt einen Swap, eine Cross-Chain-Bridge und einen Vertragsscanner, und der Presale wächst, während diese Tools gebaut werden.

Der Presale hat bisher mehr als $10,38 Millionen eingenommen, und der aktuelle Stufenpreis liegt bei $0,000000188. Die Tools befinden sich im Aufbau, und nur Community-Mitglieder sowie Großinvestoren testen sie auf private Einladung. PepetoSwap erhebt keine Swap-Gebühr. Die Bridge wickelt einen Transfer zwischen fünf Chains innerhalb einer Minute ab, und der KI-Scanner blockiert Trades bei Verträgen, die nicht verkauft werden können.

XRP braucht Milliarden für seine 24 Prozent zurück auf $1,47, während Pepetos gesamte Basis bei $10,38 Millionen liegt. Geld, das XRP kaum bewegt, trifft bei einem viel kleineren Coin mit voller Wirkung auf. SolidProof hat den gesamten Code des Projekts geprüft und verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde, sodass Käufer eine unabhängige Sicherheitsprüfung vorfinden.

Der Mitgründer hinter dem ersten Pepe-Token steht hinter dem Projekt. Zum Team zählt ein früherer Experte von Binance. Jeder Kauf vor dem erwarteten Binance-Listing sichert Token zu einem Stufenpreis, den kein späterer Käufer mehr bekommen wird. Das Token-Angebot ist bei 420 Billionen gedeckelt. Bei früheren Meme-Coins gingen die größten Gewinne an die Käufer, die vor der breiten Masse eingestiegen waren, und dieses Fenster schließt sich mit jeder neuen Stufe.

Fazit

Die XRP News dieser Woche zeigen einen $75-Milliarden-Token, bei dem $18 Milliarden nötig sind, um 24 Prozent zu steigen, während Kleinanleger liquidiert werden. Pepeto sitzt bei $10,38 Millionen, und wer die Vervielfachungen kennt, die Doge und Pepe ihren frühesten Käufern gebracht haben, versteht das Renditepotenzial. Jede Stufe verkauft über der letzten, das Binance-Listing rückt näher, und wer jetzt nicht auf der offiziellen Pepeto-Website nachsieht, zahlt morgen mehr.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten XRP News im November 2026?

XRP fiel am 6. November um 9,4 Prozent auf $1,18, wobei $22,59 Millionen an Long-Positionen liquidiert wurden. Das Ledger aktivierte ein Sicherheitsupgrade, Spot ETFs verzeichneten null Zuflüsse, und 2.147 Wal-Wallets erreichten ein Jahreshoch.

Was ist Pepeto und warum investieren Käufer während des Einbruchs?

Pepeto entwickelt einen gebührenfreien Swap, eine Bridge über fünf Chains und einen KI-Scanner. SolidProof hat den Code verifiziert, der Presale hat über $10,38 Millionen eingesammelt. Details auf der offiziellen Pepeto-Website.