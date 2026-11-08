Rheinmetall, Hensoldt und Co. hatten seit dem Beginn des Ukrainekriegs eine ungeahnte Aufmerksamkeit am Kapitalmarkt gewonnen. Dreht jetzt der Wind wieder? In unserer Reihe "Defense-Aktien out?" befassten wir uns im ersten Teil mit Rheinmetall und den Auswirkungen der einen Minicrash auslösenden Prognosereduktion. Und im zweiten Teil mit RENK, warum eine starke Meldung verpuffte. Jetzt geht es im Teil3 um Hensoldt - den Sensorik-Spezialisten, der ebenfalls am 5. November mit seinen Quartalszahlen den Kapitalmarkt beeindrucken wollte. Eigentlich gute Nachrichten im Gepäck - 33% EBITDA-Plus und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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