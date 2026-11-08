Die SAP-Aktie hat sich in den vergangenen Monaten eindrucksvoll erholt. Nach einem Kursrückgang von -2,3% am Freitag notiert das DAX-Papier bei 210,75 €. Für neue Fantasie sorgt nun eine interessante KI-Strategie: SAP will durch den effizienteren Einsatz künstlicher Intelligenz in den kommenden zwei Jahren mehr als 2 Milliarden € an Effizienzgewinnen erzielen. Gleichzeitig sieht Goldman Sachs ein Kursziel von 258 € und damit rund +22% Potenzial. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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