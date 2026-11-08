Lange Zeit stemmte sich die Aktie von Texas Instruments gegen die Marktunbilden. Die exzellenten Zahlen für das 3. Quartal 2026 vom 21. Oktober wirkten nach. Doch in der zweiten Hälfte der abgelaufenen Handelswoche erwischte es auch Texas Instruments. Ob der beachtlichen Kursgewinne war die Fallhöhe enorm. Und es krachte insbesondere am Donnerstag heftig. Die Aktie verlor massiv. Somit stellt sich nun unweigerlich die Frage, ob Texas Instruments ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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