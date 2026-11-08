Die Bank of America sieht bei Leonardo mehr Potenzial, als die eigene Prognose des Konzerns verrät. Vor allem eine Sparte läuft dem Plan davon, der nächste Kurstreiber ist schon terminiert. Die Bank of America hält Leonardo weiter für einen Kauf und bestätigt ihr Kursziel von 71 Euro. Nach Durchsicht der jüngsten Quartalszahlen sehen die Analysten ihre Einschätzung bestätigt und rechnen damit, dass der italienische Rüstungskonzern seine Ziele für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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