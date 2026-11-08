DAX: ALLZEITHOCH und wieder Zurück! - Chartanalyse, Prognose & Wochenausblick

?? DAX Aktuell - DAX Prognose - Wochenausblick (KW 46 - 2026)

Der DAX hat die zurückliegende Handelswoche vom 02.11. bis 06.11. nach einem neuen Allzeithoch am 05. November und anschließenden Gewinnmitnahmen bei 25.681 Punkten beendet. Die DAX Prognose für die neue Woche lautet seitwärts bis aufwärts (Bull-Szenario 55 - Bear-Szenario 45 - Entscheidend ist, ob der DAX per Tagesschluss über der SMA20 bei 25.626 Punkten bleibt.

Darüber hat der deutsche Aktienindex laut meiner Analyse die Chance auf eine Rückkehr in Richtung Rekordhoch. Unter der SMA50 bei 25.549 Punkten müsste dagegen mit weiterer Schwäche gerechnet werden.

?? DAX Key Takeaways (Das Wichtigste auf einen Blick) DAX Aktuell: Der DAX markierte in der KW 45 ein neues Allzeithoch von 26.692 Punkten , schloss die Woche nach Gewinnmitnahmen aber bei 25.681 Punkten mit quasi unverändert auf Wochensicht (Wochen-Performance).

Der DAX markierte in der KW 45 ein neues , schloss die Woche nach Gewinnmitnahmen aber bei mit quasi unverändert auf Wochensicht (Wochen-Performance). Schlüsselmarke: Die SMA20 im Tageschart (aktuell 25.626 Punkte ) hat am Freitag exakt gehalten.

Die SMA20 im Tageschart (aktuell ) hat am Freitag exakt gehalten. DAX Prognose KW 46: Tageschart bullisch, 4h-Chart neutral. Erwartete Tendenz: seitwärts - aufwärts (Bull 55 - Bear 45 %).

Tageschart bullisch, 4h-Chart neutral. Erwartete Tendenz: (Bull 55 - Bear 45 %). Pivot für das Setup: 25.681 Punkte - darüber Long-Ziele bis 26.440/42, darunter Short-Ziele bis 24.945/43.

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