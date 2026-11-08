SHANGHAI (ots) -Die deutsche Marke inne hat auf der China International Import Expo (CIIE) in Shanghai ein neues Proteinprodukt für Frauen sowie drei Produkte der chinesischen Kategorie "Blue Hat" offiziell vorgestellt. Mit den Neuheiten erweitert die Marke ihr Angebot für den chinesischen Markt.Auf der China International Import Expo (CIIE) in Shanghai hat die deutsche Marke inne erstmals weltweit ein Proteinprodukt für Frauen vorgestellt. Zudem präsentierte das Unternehmen drei Produkte der chinesischen Kategorie "Blue Hat". Mit dem Ausbau des lokalen Angebots und Forschungskooperationen will inne seine Präsenz in China langfristig stärken.Drei neue Produkte für den chinesischen Marktinne stellte auf der CIIE die ersten drei Produkte seines chinesischen "Health Food"-Sortiments offiziell vor. Dazu gehören eine flüssige Zubereitung mit Calcium, Zink und Vitamin D, eine mit Zink und mehreren Vitaminen sowie eine mit Vitamin C. Die Marke hatte die drei Produkte bereits im Vorfeld der Messe angekündigt."Health Food" bezeichnet in China eine eigene lebensmittelrechtliche Kategorie, für die je nach Produkt ein behördliches Registrierungs- oder Anmeldeverfahren vorgesehen ist. Die entsprechenden Produkte tragen ein charakteristisches blaues Logo, das häufig als "Blue Hat" bezeichnet wird.Bislang hat inne chinesische Verbraucher vor allem über den grenzüberschreitenden Handel erreicht. Mit den drei nun vorgestellten Produkten richtet die Marke ihr Angebot gezielter auf die Bedürfnisse chinesischer Familien aus und will ihre Präsenz im dortigen Markt langfristig ausbauen. Das bestehende grenzüberschreitende Geschäft wird damit um ein auf den chinesischen Markt zugeschnittenes Sortiment ergänzt.Hinter der Marke steht die Mom's Garden GmbH mit Sitz in Saarbrücken. Deren CEO Naeyoung Kang erklärt, für internationale Ernährungsmarken komme es darauf an, ihre Entwicklungserfahrung mit den Ernährungsgewohnheiten, dem Nährstoffbedarf und den Anwendungsvorlieben der Verbraucher vor Ort zu verbinden. Ebenso wichtig seien ein konsequentes Qualitätsmanagement und eine sachgerechte, regelkonforme Kommunikation bei Produktentwicklung und Vermarktung.Weltpremiere eines Proteinprodukts für FrauenAls Produktneuheit stellte inne auf der CIIE erstmals weltweit ein für Frauen entwickeltes Proteinprodukt auf Peptidbasis vor. Bei der Entwicklung standen nach Angaben des Unternehmens Alltagssituationen und Ernährungsfragen von Frauen im Vordergrund. Dazu zählen die tägliche Ernährungsplanung und das Gewichtsmanagement ebenso wie unterschiedliche Lebensphasen, etwa Schwangerschaft und die Zeit nach der Geburt.Naeyoung Kang zufolge soll das Produkt Frauen, die zusätzliches Protein aufnehmen möchten, eine praktische Ergänzung zu einer ausgewogenen Ernährung bieten. Die Rezeptur basiert nach Unternehmensangaben auf Protein aus Lachs. Durch Hydrolyse wird das Protein in kleinere Peptidfragmente zerlegt. Enthalten sind demnach patentierte Peptidbestandteile sowie die Aminosäure Leucin. Bei der Entwicklung wurden auch die Gehalte an Zucker, Fett und Laktose sowie die Anwendung im Alltag berücksichtigt."Wir möchten von den tatsächlichen Bedürfnissen von Frauen ausgehen und ihnen durch kontinuierliche Produktentwicklung mehr Möglichkeiten bieten, ihre Ernährung im Alltag zu ergänzen", sagt Naeyoung Kang. Die CIIE wolle das Unternehmen auch nutzen, um über Protein in der Ernährung und den Nährstoffbedarf in verschiedenen Lebensphasen zu informieren.Forschungskooperationen in China sollen die Entwicklung unterstützenDie Anpassung des Sortiments an den chinesischen Markt soll durch Forschung zu den Ernährungsbedürfnissen der Bevölkerung vor Ort begleitet werden. Nach Angaben des Unternehmens ist dies ein Schwerpunkt der langfristigen Entwicklung von inne in China.Naeyoung Kang ist seit mehr als 20 Jahren im Ernährungs- und Gesundheitssektor tätig. Vor der Leitung von Mom's Garden arbeitete er unter anderem für Pfizer, Amway und KD Pharma. Seine berufliche Tätigkeit führte ihn wiederholt in Märkte wie Südkorea, Deutschland, die USA und China. Ernährungsweisen, Lebensstile und die Versorgung mit Nährstoffen unterschieden sich von Region zu Region, erläutert er. Diese Unterschiede besser zu verstehen, helfe dabei, den konkreten Bedarf einzelner Bevölkerungsgruppen zu bestimmen und eine Grundlage für die Entwicklung und Bewertung von Rezepturen zu schaffen.Nach Angaben von Naeyoung Kang arbeitet inne bereits mit mehreren renommierten Krankenhäusern, Hochschulen und Forschungseinrichtungen in China zusammen. Ergebnisse aus diesen Kooperationen seien in internationalen Fachzeitschriften veröffentlicht worden, die im Science Citation Index erfasst sind. Im Vorfeld der CIIE kündigte die Marke zudem geplante gemeinsame Forschungsprojekte mit dem West China Hospital der Sichuan-Universität an. Die angestrebte langfristige Zusammenarbeit soll zusätzliche klinische Daten liefern und ernährungsbezogene Wirkmechanismen untersuchen. Die Erkenntnisse sollen in die weitere Produktentwicklung einfließen.Pressekontakt:Lynn Zhengxlynn.zheng@moms-garden.comwww.inne-kids.de/en.Original-Content von: inne-kids, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183443/6386175